100 днів перемир'я на Донбасі: ворог не припиняє провокації, але кількість обстрілів зменшилася в 5,5 раза

Від початку перемир'я кількість обстрілів на Донбасі зменшилася в 5,5 раза.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні повідомив заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар на брифінгу щодо ситуації в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Як зазначили у відомстві, з метою реалізації рішення Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України з 27 липня введено в дію повне і всеосяжне припинення вогню.

Тиша не настала відразу і не є абсолютною. Майже щодня відбувалися по кілька провокаційних обстрілів з боку окупантів.

"Попри початок дії режиму припинення вогню та посиленого контролю за його дотриманням, противник не припиняє провокаційні дії. Так, з 27 липня до сьогодні, зафіксовано 224 порушення режиму припинення вогню проросійськими найманцями. За аналогічний період минулого року було приблизно 1200 обстрілів. Тобто цифра стала у понад 5 разів меншою", - зазначив генерал-майор Богдан Бондар.

Загалом з початку року, станом на 01.11.2020 року зафіксовано 2360 обстріли позицій наших військ, з них 814 - обстріли із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Бойові втрати становлять 405 військовослужбовців: безповоротні - 49, санітарні - 356.

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Командування об’єднаних сил фіксує всі порушення режиму тиші російсько-окупаційними військами. Підрозділи Об’єднаних сил готові надати гідну відповідь ворогу у разі виникнення загрози життю та здоров’ю військовослужбовців чи цивільного населення.