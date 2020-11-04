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Міноборони (2473) обстріл (5105) Донбас (14568) операція Об'єднаних сил (3184)

100 днів перемир'я на Донбасі: ворог не припиняє провокації, але кількість обстрілів зменшилася в 5,5 раза

Новини Цензор.НЕТ Події

100 днів перемир'я на Донбасі: ворог не припиняє провокації, але кількість обстрілів зменшилася в 5,5 раза

Від початку перемир'я кількість обстрілів на Донбасі зменшилася в 5,5 раза.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні повідомив заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар на брифінгу щодо ситуації в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Як зазначили у відомстві, з метою реалізації рішення Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України з 27 липня введено в дію повне і всеосяжне припинення вогню.

Тиша не настала відразу і не є абсолютною. Майже щодня відбувалися по кілька провокаційних обстрілів з боку окупантів.

"Попри початок дії режиму припинення вогню та посиленого контролю за його дотриманням, противник не припиняє провокаційні дії. Так, з 27 липня до сьогодні, зафіксовано 224 порушення режиму припинення вогню проросійськими найманцями. За аналогічний період минулого року було приблизно 1200 обстрілів. Тобто цифра стала у понад 5 разів меншою", - зазначив генерал-майор Богдан Бондар.

Загалом з початку року, станом на 01.11.2020 року зафіксовано 2360 обстріли позицій наших військ, з них 814 - обстріли із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Бойові втрати становлять 405 військовослужбовців: безповоротні - 49, санітарні - 356.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 100 днів перемир'я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 зазнали поранень і травм, - заступник командувача ОС Бондар

Командування об’єднаних сил фіксує всі порушення режиму тиші російсько-окупаційними військами. Підрозділи Об’єднаних сил готові надати гідну відповідь ворогу у разі виникнення загрози життю та здоров’ю військовослужбовців чи цивільного населення.

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Топ коментарі
+11
Как этим дибилам объяснить шо если стреляют то это нифига не перемирие? 100 дней перемирия на Донбассе: враг не прекращает провокации, но количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раз - Цензор.НЕТ 9326
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04.11.2020 13:54
+9
Если стреляют каждый день и гибнут бойцы -- то какое это нахрен перемирие?! Это в какой логике?!
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04.11.2020 14:00
+5
А чи не ПОВНЕ ПРИПТНЕННЯ ВОГНЮ і для української сторони, а не лише для кацапських терористів, є ГОЛОВНОЮ УМОВОЮ для перемир'я і подальшого відступу військ?
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04.11.2020 14:02
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Как этим дибилам объяснить шо если стреляют то это нифига не перемирие? 100 дней перемирия на Донбассе: враг не прекращает провокации, но количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раз - Цензор.НЕТ 9326
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04.11.2020 13:54 Відповісти
Ніяк. Квартальщики живуть в своєму квартальному світі.
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04.11.2020 14:03 Відповісти
Они живут,а на Луганщині: перемогли висуванці ОПЗЖ та "Наш край" и это недалеко от линии фронта
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04.11.2020 14:15 Відповісти
Так то власне тому і перемогли, що обіцяли пип ни и обстріли. Тобто все-таки стріляють. І розведення, ініційоване Зєлєнскім і його слугами цю стрілянину не припинило. Якби постріли припинилися, то голосували б за "слуг", а так - за ОПЗЖ.
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04.11.2020 15:26 Відповісти
Так какой план был уменьшить количество обстрелов или вернуть свои территории? Если первое,то просто признать их суверенитет и обстрелы автоматически пиекратятся,а если второе,то без войны ни как.
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04.11.2020 13:58 Відповісти
так вперед, чего ты за компом??
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04.11.2020 14:02 Відповісти
Вперед что?
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04.11.2020 14:28 Відповісти
Если признать их суверенитет, то всё только начнётся.
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04.11.2020 15:25 Відповісти
Если стреляют каждый день и гибнут бойцы -- то какое это нахрен перемирие?! Это в какой логике?!
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04.11.2020 14:00 Відповісти
В гибридно-зеленской.
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04.11.2020 14:14 Відповісти
А чи не ПОВНЕ ПРИПТНЕННЯ ВОГНЮ і для української сторони, а не лише для кацапських терористів, є ГОЛОВНОЮ УМОВОЮ для перемир'я і подальшого відступу військ?
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04.11.2020 14:02 Відповісти
Маладиє ріспублікі сподівались що їх запхнуть в Україну на правах автономії, та спіймали облизня. Тому і пострілюють.
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04.11.2020 14:07 Відповісти
ніхто нічого запихувать в Україну не збирався і не збирається.
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04.11.2020 14:18 Відповісти
странно что еще совков не набижало со воплями о Сралине и о том шо "сорак перфый - кровавая армия и Вермахт дахаварились а пирипердии".
Этого говна, вернее у этого говна мозга как у Тиранозавра - вроде крут и мощен,..... но находят в земле лишь мощи, так и совки - вроде сотни нефти и ракет, но на НГ жрут не винегрет(капусту, если повезет "достать")
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04.11.2020 14:09 Відповісти
А если бы украинские беспилотники принуждали дырявых к миру, то колличество обстрелов ВСУ уменьшилось бы на 99,9%.
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04.11.2020 14:10 Відповісти
«…оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные».© Карл фон Клаузевиц
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04.11.2020 14:49 Відповісти
Это не перемирие, а безнаказанное убийство украинских защитников. За это надо судить военно-полевым судом тех пидоров, которые придумали это "перемирие".
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04.11.2020 15:01 Відповісти
убиты и раненых в 5 раз меньше.
перемирие работает.
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04.11.2020 15:44 Відповісти
 
 