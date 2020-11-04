Поступове підвищення акцизів на ТВЕНи дасть держбюджету на 18,7 млрд грн більше доходів, - Інститут Гейця

На необхідності поступового підходу в підвищенні акцизів на ТВЕНи наполягають і в Мінекономіки.

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України під керівництвом академіка НАН України Валерія Гейця вважає, що найбільш оптимальним варіантом для державного бюджету України є поступове, а не різке підвищення акцизів на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Про це йдеться у дослідженні Інституту економіки та прогнозування НАН України, поданому до Європейської Бізнес Асоціації, передає УНІАН.

- Результати модельних розрахунків дають підставу зробити висновок, що поступове підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕН на 35% щорічно впродовж 2021-2025 рр. (поступовий сценарій) є більш ефективним для державного бюджету з точки зору забезпечення стабільних податкових надходжень, ніж разове і різке підвищення ("шоковий" сценарій) – йдеться у висновках дослідження Інституту економіки та прогнозування НАН України.

За підрахунками спеціалістів Інституту Гейця, "поступовий сценарій підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕНів впродовж 2021-2025 рр. забезпечить на 18,7 млрд грн більше податкових надходжень (акцизи, ПДВ, 5% акцизний податок), ніж альтернативний "шоковий" сценарій".

Вже у 2021 р. різниця на користь поступового сценарію підвищення акцизу складатиме 1,1 млрд. грн. Надалі вона щороку зростатиме, сягнувши 7,4 млрд. грн. у 2025 р.

Експерти Інституту впевнені: вагомих передумов для суттєвого підвищення акцизного податку на ТВЕНи немає. Це підвищення не передбачено зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Більше того, експерти Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України нагадують, що станом на березень 2020 р. в 24 країнах ЄС ставки акцизів на ТВЕНи були нижчими ніж ставки оподаткування традиційних сигарет.

Наприклад, в Німеччині ставки оподаткування ТВЕНів становили лише 34% від ставок акцизного оподаткування традиційних сигарет, в Словенії – 38%, у Великобританії, що вже вийшла з ЄС, – 39%, в Іспанії – 46%.

- За своїми масштабами підвищення акцизного податку на ТВЕН є безпрецедентним і таким, що не відповідає вітчизняній та європейській практиці акцизного оподаткування – впевнені в Інституті економіки та прогнозування НАН України.

Експерти Інституту вважають, що "в сучасних економічних умовах необхідно уникати різких підвищень ставок акцизного оподаткування нікотиновмісних виробів".

- Найбільш раціональним є дотримання достатньо напруженого для бізнесу і домогосподарств графіка підвищення акцизів до 2025 р., який було закладено у Податковому кодексі законами №2245-VIII і № 2628-VIII, доповнивши його щорічним підвищенням ставок акцизного оподаткування ТВЕНи на 35% - роблять висновок в Інституті економіки та прогнозування НАН України.

Нагадаємо, у січні 2020 р. було прийнято Закон №466-IX, який серед іншого передбачає різке (в 4,2 рази) підвищення акцизів на ТВЕНи з 1 січня 2021 р.

Утім в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства також підтримали поступовий, а не різкий варіант підвищення акцизів на ТВЕНи.