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Новини Суспільство
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акциз (111) тютюн (118)

Поступове підвищення акцизів на ТВЕНи дасть держбюджету на 18,7 млрд грн більше доходів, - Інститут Гейця

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На необхідності поступового підходу в підвищенні акцизів на ТВЕНи наполягають і в Мінекономіки.

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України під керівництвом академіка НАН України Валерія Гейця вважає, що найбільш оптимальним варіантом для державного бюджету України є поступове, а не різке підвищення акцизів на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Про це йдеться у дослідженні Інституту економіки та прогнозування НАН України, поданому до Європейської Бізнес Асоціації, передає УНІАН.

- Результати модельних розрахунків дають підставу зробити висновок, що поступове підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕН на 35% щорічно впродовж 2021-2025 рр. (поступовий сценарій) є більш ефективним для державного бюджету з точки зору забезпечення стабільних податкових надходжень, ніж разове і різке підвищення ("шоковий" сценарій) – йдеться у висновках дослідження Інституту економіки та прогнозування НАН України.

За підрахунками спеціалістів Інституту Гейця, "поступовий сценарій підвищення ставок акцизного оподаткування ТВЕНів впродовж 2021-2025 рр. забезпечить на 18,7 млрд грн більше податкових надходжень (акцизи, ПДВ, 5% акцизний податок), ніж альтернативний "шоковий" сценарій".

Вже у 2021 р. різниця на користь поступового сценарію підвищення акцизу складатиме 1,1 млрд. грн. Надалі вона щороку зростатиме, сягнувши 7,4 млрд. грн. у 2025 р.

Експерти Інституту впевнені: вагомих передумов для суттєвого підвищення акцизного податку на ТВЕНи немає. Це підвищення не передбачено зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Більше того, експерти Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України нагадують, що станом на березень 2020 р. в 24 країнах ЄС ставки акцизів на ТВЕНи були нижчими ніж ставки оподаткування традиційних сигарет.

Наприклад, в Німеччині ставки оподаткування ТВЕНів становили лише 34% від ставок акцизного оподаткування традиційних сигарет, в Словенії – 38%, у Великобританії, що вже вийшла з ЄС, – 39%, в Іспанії – 46%.

- За своїми масштабами підвищення акцизного податку на ТВЕН є безпрецедентним і таким, що не відповідає вітчизняній та європейській практиці акцизного оподаткування – впевнені в Інституті економіки та прогнозування НАН України.

Експерти Інституту вважають, що "в сучасних економічних умовах необхідно уникати різких підвищень ставок акцизного оподаткування нікотиновмісних виробів".

- Найбільш раціональним є дотримання достатньо напруженого для бізнесу і домогосподарств графіка підвищення акцизів до 2025 р., який було закладено у Податковому кодексі законами №2245-VIII і № 2628-VIII, доповнивши його щорічним підвищенням ставок акцизного оподаткування ТВЕНи на 35% - роблять висновок в Інституті економіки та прогнозування НАН України.

Поступове підвищення акцизів на ТВЕНи дасть держбюджету на 18,7 млрд грн більше доходів, - Інститут Гейця 01

Нагадаємо, у січні 2020 р. було прийнято Закон №466-IX, який серед іншого передбачає різке (в 4,2 рази) підвищення акцизів на ТВЕНи з 1 січня 2021 р.

Утім в Міністерстві економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства також підтримали поступовий, а не різкий варіант підвищення акцизів на ТВЕНи.

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Топ коментарі
+5
народ перестает курить сигареты и переходит на вейпы - и кто-то стал терять деньги ...
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04.11.2020 14:32
+4
Повышение налогов - это единственное что умеют делать идиотские власти,который раз меняют идиотов,но они снова возвращаются под другими цветами и флагами,Стадо баранов - что бы иметь в бюджете достаточно денег нужно нормально заняться экономикой - создание рабочих мест,свобода ведения бизнеса,возможность защиты инвестиций,разгон взяточников в гфс и держпраци,нормальные налоги и нормальные суды.
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04.11.2020 14:26
+4
Ну да, нужен целый институт экономики чтобы решить как грабить народ.
Это ж сцуко ученую степень нужно иметь, чтобы поднимать акцизы...
А если на 350% поднимать в год, то можно и 187 лярдов в бюджет притянуть.
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04.11.2020 14:58
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вперед ЗЕбилы! этим вы только контрабасс уыеличите!
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04.11.2020 14:18 Відповісти
правильна- 1 сигарета- 1 евро, дебилы
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04.11.2020 14:19 Відповісти
Курить - вредно Поступове підвищення акцизів на ТВЕНи дасть держбюджету на 18,7 млрд грн більше доходів, - Інститут Гейця - Цензор.НЕТ 1719
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04.11.2020 14:38 Відповісти
такие академии и таких академиков на хер с площади, они уже наакадемили
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04.11.2020 14:20 Відповісти
Вообще нужно запретить ето говно. Как и кальяны. Если не хотите через 20-30 лет получить епидемию больных раком легких
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04.11.2020 14:22 Відповісти
Це їхній вибір.
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04.11.2020 14:55 Відповісти
Нет. Ето не ихний выбор. Кто будет оплачивать ихнее лечение и инвалидность, как не мы с вами с наших налогов? К тому же ихний выбор если бы они курили свою дрянь у себя дома а не на улицах, на остановках и ресторанах. То же самое касается сигаретных курильщиков. Если всякую химическую дрянь курить и употреблять можно то почему нельзя разрешить употреблять екологически чистую коноплю?
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04.11.2020 15:00 Відповісти
Автомобили ещё более вредны. Их тоже запретить?
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04.11.2020 15:21 Відповісти
Не курите автомобиль взатяжку и всё будет ОК
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04.11.2020 15:58 Відповісти
Постепенное повышение акцизов на ТИЭНы даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца - Цензор.НЕТ 2822
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04.11.2020 14:24 Відповісти
считает, что наиболее оптимальным вариантом для государственного бюджета Украины является постепенное, а не резкое повышение акцизов
----------------------
Постепенное повышение акцизов на ТИЭНы даст госбюджету на 18,7 млрд грн больше доходов, – Институт Гейца - Цензор.НЕТ 9586 всегда знал, что в народе очень популярен мазохизм, вечный мозахизм и во всём!
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04.11.2020 14:25 Відповісти
Повышение налогов - это единственное что умеют делать идиотские власти,который раз меняют идиотов,но они снова возвращаются под другими цветами и флагами,Стадо баранов - что бы иметь в бюджете достаточно денег нужно нормально заняться экономикой - создание рабочих мест,свобода ведения бизнеса,возможность защиты инвестиций,разгон взяточников в гфс и держпраци,нормальные налоги и нормальные суды.
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04.11.2020 14:26 Відповісти
Курців треба змусити проходити техогляд на викиди шкідливих речовин і обкласти додатковими податками.
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04.11.2020 14:30 Відповісти
И обязательно каждый год покупать страховку. Чтобы лечились не за бюджетный счет а за счет страховой.
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04.11.2020 15:01 Відповісти
Не могут обложить даже авто за выбросы.
А идея здравая. Налог 1000 грн за каждый килограмм выбросов. Независимо от чего вредные выбросы.
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04.11.2020 15:22 Відповісти
народ перестает курить сигареты и переходит на вейпы - и кто-то стал терять деньги ...
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04.11.2020 14:32 Відповісти
предлагаю гос служащим внедрить налог на каждый украденный мильйон+каждый купленный дом+ на каждую новую любовницу, если корабельная сосна до 20 лет и с минимальным пробегом то двойной тариф, ах да налог на анал, барадач будет в ярости,но за всё надо платить.
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04.11.2020 14:33 Відповісти
Подай петицію президенту нехай приймуть закон.
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04.11.2020 15:05 Відповісти
Ну да, нужен целый институт экономики чтобы решить как грабить народ.
Это ж ***** ученую степень нужно иметь, чтобы поднимать акцизы...
А если на 350% поднимать в год, то можно и 187 лярдов в бюджет притянуть.
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04.11.2020 14:58 Відповісти
Начнут курить что-попало.
От этого нация станет еще здоровее. Средняя продолжительность "увеличится" до 50 лет.
Чего и добиваются можновладцы.
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04.11.2020 15:20 Відповісти
Да не начнут. Будут курить точно также, только больше платить за это. Я наблюдаю за перемещающимися в европы курильщиками. При достаточно большой разнице в ценах на сигареты ни один не бросил курить и на солому не перешёл.
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04.11.2020 16:01 Відповісти
У нас довольно многие перешли на айкосы и вейпы.
С вейпами бороться будет трудно, будут "бодяжить" себе сами. Акциз на компоненты запарятся вводить.
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04.11.2020 17:28 Відповісти
Вони, як заправські комуняки в школі вчили тільки дві арифметичні функції- віднімати та ділити. Коли вчили додавання та множення вони пили пиво за нужником.
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04.11.2020 16:41 Відповісти
 
 