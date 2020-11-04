Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається запроваджувати локдаун. Утім, погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатися до більш жорстоких обмежень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на засіданні уряду.
За його словами, країни світу запроваджують повний локдаун, але Україна поки цього робити не буде.
"Всі ми бачимо, що країни Європи закриваються на повторний жорсткий локдаун, Франція, Німеччина, Велика Британія, Чехія вже запровадили жорсткі обмеження. При тому, що це країни з дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом, запроваджувати локдаун цілої країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це, фактично, змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень", - заявив він.
Як повідомлялося раніше, в Україні можуть запровадити карантин "вихідного дня". У МОЗ не відкидають такої можливості.
Зазначимо також, що за минулу добу підтвердили 9524 нові випадки коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Вот как. жестокие, а вы не в курсе шо конституция запрещает вот просто так без ЧС ограничивать права(ахаха) и свободы(гы-гы) граждан(которые еще не плюнули и не свалили )?
Ибо никакое чмо, которое без ЧС мне не выдало намордник
с ошейникомне в праве меня штрафовать ибо "гав-гав - ты че без цепи ходишь - плати бабло, смерд"? м?
Дело в самой системе власти ...
Приклад: місто Олешки, Херсонська область. Будівельний супермаркет «33 квпдратних метра». Найбільший та єдиний на весь район. Ніхто, підкреслюю, НІХТО із співробітників не носить маску. Охорона, касири - ніхто. Відвідувачі - носять маски на власний розсуд. Тобто процентів 10.
На моє зауваження охоронець заинуватитив мене що я п'яний і зараз він «нажме кнопку».
Дзвоню по всім урядовим, обласним та місцевим гарячим лініям. Не працюють або робот посилає по замкнутому колу. У місцевого мера ніякоі лініі зв'язку взагалі нема - записуйтесь на прийом. В обласному управліні охорони мені сказали що ... вони карантином не займаються. Що????
Дзвоню в поліцію. Там зацікавились. Через годину передзвонив місцевий дільничий, та запропонував мені власноруч зняти фото та відео порушень в супермаркеті та вислати йому на Вайбер.
Це якийсь епічний *******!!! Всім насрати, влада геть нічого не робить, населення - безнадійні ідіоти.
Я не думаю що десь ситуіція краща.
Готуємось до зорсткогт локдауну
Не болеют там пока, вот и пох на дурантин.
Failed state. 73% безнадійних ідіотів зробили це разом.
счас т 37.5...скорая приедет ко мне ковидной или опять похерит?
я уже кандидат в пакет?
счас т 37.5...скорая приедет ко мне ковидной или опять похерит?
я уже кандидат в пакет?
Например Франция: выходить из дома можно будет только, чтобы отправиться на работу, учебу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить покупки или прогуляться на воздухе.
у меня пцр плюс
Скорая вряд ли приедет.
Но 37,5 это не та температура чтобы отчаиваться.
Дома НЕ сидят, детей на дистанционку по заяве (5 минут дела) НЕ переводят, маску если и носят, то с нарушениями...