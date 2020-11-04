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Новини Політика України
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Денис Шмигаль (1747) COVID-19 (17015) локдаун (290)

Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається запроваджувати локдаун. Утім, погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатися до більш жорстоких обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, країни світу запроваджують повний локдаун, але Україна поки цього робити не буде.

"Всі ми бачимо, що країни Європи закриваються на повторний жорсткий локдаун, Франція, Німеччина, Велика Британія, Чехія вже запровадили жорсткі обмеження. При тому, що це країни з дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не маємо наміру йти цим шляхом, запроваджувати локдаун цілої країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це, фактично, змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень", - заявив він.

Як повідомлялося раніше, в Україні можуть запровадити карантин "вихідного дня". У МОЗ не відкидають такої можливості.

Зазначимо також, що за минулу добу підтвердили 9524 нові випадки коронавірусу.

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Топ коментарі
+8
Правильно. Еще рано. Вот когда с каждой квартиры будут труп выносить то тогда можно вводить локдаун. Дебилы
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04.11.2020 14:29
+5
Погіршеня ситуаціі буде 100%.
Приклад: місто Олешки, Херсонська область. Будівельний супермаркет «33 квпдратних метра». Найбільший та єдиний на весь район. Ніхто, підкреслюю, НІХТО із співробітників не носить маску. Охорона, касири - ніхто. Відвідувачі - носять маски на власний розсуд. Тобто процентів 10.
На моє зауваження охоронець заинуватитив мене що я п'яний і зараз він «нажме кнопку».
Дзвоню по всім урядовим, обласним та місцевим гарячим лініям. Не працюють або робот посилає по замкнутому колу. У місцевого мера ніякоі лініі зв'язку взагалі нема - записуйтесь на прийом. В обласному управліні охорони мені сказали що ... вони карантином не займаються. Що????
Дзвоню в поліцію. Там зацікавились. Через годину передзвонив місцевий дільничий, та запропонував мені власноруч зняти фото та відео порушень в супермаркеті та вислати йому на Вайбер.
Це якийсь епічний ПИЗДЕЦЬ!!! Всім насрати, влада геть нічого не робить, населення - безнадійні ідіоти.
Я не думаю що десь ситуіція краща.
Готуємось до зорсткогт локдауну
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04.11.2020 14:42
+5
Вы - зеленые дегенераты. Когда по всей Украине было сотня больных Ковидом то запустили локдаун. Когда их сотни тысяч вы говорите о локдауне. Ляшко каждую неделю повышает лимит больных при которых ожесточат карантин. Начал кажись с шести тысяч в день, потом восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать... Тупее правительства в Украине еще не было.
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04.11.2020 14:44
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Что на земле обетованной-исторической родине правителей Украины/ Улицы замусорены, везде нагажено из-за закрытых общественных туалетов. Запахи очень неприятные. Многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей./Но. Запахов очень неприятных в Украине будет меньше из-за более холодного климата.И, возможно, евреи правящие Украиной умнее евреев правящих Израилем.
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04.11.2020 14:23 Відповісти
у тупых всегда виноват кто то но не они Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5035
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04.11.2020 14:27 Відповісти
Закрывайте школы. Вопрос жизни и смерти
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04.11.2020 14:28 Відповісти
Вам бы все виноватых найти...
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04.11.2020 15:47 Відповісти
В середине декабря по 20 тыс в день будет. Может и раньше.
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04.11.2020 14:24 Відповісти
20 тисяч будет к концу следующей недели
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04.11.2020 14:28 Відповісти
Не, на 12 гдето закрепимся
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04.11.2020 14:34 Відповісти
Гы, так это было давно и уже неправда Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8878
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04.11.2020 15:16 Відповісти
"но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это, фактически, заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", - заявил он." А что тут не ясного если мы идем к этому семимильными шагами
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04.11.2020 14:25 Відповісти
Впрочем, ухудшение ситуации с коронавирусом заставит власти прибегнуть к более жестоким ограничениям. Источник: https://censor.net/ru/n3229031\\\\\\\\

Вот как. жестокие, а вы не в курсе шо конституция запрещает вот просто так без ЧС ограничивать права(ахаха) и свободы(гы-гы) граждан(которые еще не плюнули и не свалили Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2150 )?
Ибо никакое чмо, которое без ЧС мне не выдало намордник с ошейником не в праве меня штрафовать ибо "гав-гав - ты че без цепи ходишь - плати бабло, смерд"? м?
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04.11.2020 14:27 Відповісти
Дело не в национальности . Вот этот Шмыргаль - кто он по национальности ? Кацап , маланец или малагасиец ? Ну то , что он не украинец , это понятно всем .
Дело в самой системе власти ...
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04.11.2020 14:27 Відповісти
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Локдаун неизбежен, к сожалению
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04.11.2020 14:28 Відповісти
почему? Просто не вводить его и все. Мы сейчас не будем вводить локдаун целой страны, но при ухудшении ситуации прибегнем к жестким мерам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4135
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04.11.2020 14:30 Відповісти
На кшлат «просто перестать стрелять» чи як не ввадить?
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04.11.2020 14:44 Відповісти
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Правильно. Еще рано. Вот когда с каждой квартиры будут труп выносить то тогда можно вводить локдаун. Дебилы
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04.11.2020 14:29 Відповісти
Не драматизируйте, не будет такого.
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04.11.2020 14:31 Відповісти
А сфигали локдаун не ввели на стройке метро в Киеве? Они круглосуточно там пашут без масок с самого начала всего этого... и нету гор трупов...
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04.11.2020 15:48 Відповісти
позакрывайте нафик школы на 2 месяца. проведите всеобщее тестирование (как в словакии), выявленных больных на карантин
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04.11.2020 14:32 Відповісти
Мы не ищем легких путей
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04.11.2020 14:34 Відповісти
Локдаун для даунов... -- Европа собирается и вводит локдаун... ... а Украина цэ Европа?
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04.11.2020 14:36 Відповісти
Не нужно было с мая- июня уходить во все тяжкие ( все разрешили, все открыли , гуляй не хочу..). А что теперь .. теперь все. Это снежный ком, чем дальше тем больше. Уже сейчас можно приблизительно определить когда и что произойдет, думаю что там спецы уже это все знают.
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04.11.2020 14:39 Відповісти
Погіршеня ситуаціі буде 100%.
Приклад: місто Олешки, Херсонська область. Будівельний супермаркет «33 квпдратних метра». Найбільший та єдиний на весь район. Ніхто, підкреслюю, НІХТО із співробітників не носить маску. Охорона, касири - ніхто. Відвідувачі - носять маски на власний розсуд. Тобто процентів 10.
На моє зауваження охоронець заинуватитив мене що я п'яний і зараз він «нажме кнопку».
Дзвоню по всім урядовим, обласним та місцевим гарячим лініям. Не працюють або робот посилає по замкнутому колу. У місцевого мера ніякоі лініі зв'язку взагалі нема - записуйтесь на прийом. В обласному управліні охорони мені сказали що ... вони карантином не займаються. Що????
Дзвоню в поліцію. Там зацікавились. Через годину передзвонив місцевий дільничий, та запропонував мені власноруч зняти фото та відео порушень в супермаркеті та вислати йому на Вайбер.
Це якийсь епічний *******!!! Всім насрати, влада геть нічого не робить, населення - безнадійні ідіоти.
Я не думаю що десь ситуіція краща.
Готуємось до зорсткогт локдауну
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04.11.2020 14:42 Відповісти
Приклад у вас тагсибе. Магазин этот сразу справа от кольца, а налева через полкилометра АТБ - вот и идите туда, там все в масках.

Не болеют там пока, вот и пох на дурантин.
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04.11.2020 14:51 Відповісти
Кстате скажите спасибо зебилам - теперь это Херсонский район, так шта полно в нём этих 33 метра + даже епицентр имеется.
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04.11.2020 14:53 Відповісти
Ша самое прикольное, в Киеве обычно не пускают без масок в ТЦ... при этом статистика заболеваемости похуже
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04.11.2020 15:49 Відповісти
Як діти пішли в школи, так і понeсли ковід по домівках. Нeвжe важко, починаючи із сeрeднього віку, читати урлки по скайпу чи зуму? Зараз в нас пeрeповнeніткласи по 35 учнів бо забудували новими районами, а шкіл нових нeма. Як ризикують вчитeлі, працюючи з дітьми, особливо, коли холодно, а вікна зачинeні. Звідки ви потім набeрeтe пeдагогів, які захочуть піти на 7-8 К зряплати працювати до буйно-помішаних?
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04.11.2020 14:43 Відповісти
Вы - зеленые дегенераты. Когда по всей Украине было сотня больных Ковидом то запустили локдаун. Когда их сотни тысяч вы говорите о локдауне. Ляшко каждую неделю повышает лимит больных при которых ожесточат карантин. Начал кажись с шести тысяч в день, потом восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать... Тупее правительства в Украине еще не было.
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04.11.2020 14:44 Відповісти
Одне прохання, не називайте цей бродячий цирк урядом. Нема в Украіні ні уряду ні президента.
Failed state. 73% безнадійних ідіотів зробили це разом.
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04.11.2020 14:48 Відповісти
у меня счас темп 37.5..2 кап внутривенно и 2 ант перорально
счас т 37.5...скорая приедет ко мне ковидной или опять похерит?
я уже кандидат в пакет?
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04.11.2020 15:10 Відповісти
Зачем при простуде скорую вызывать?
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04.11.2020 15:55 Відповісти
у меня счас темп 37.5..2 кап внутривенно и 2 ант перорально
счас т 37.5...скорая приедет ко мне ковидной или опять похерит?
я уже кандидат в пакет?
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04.11.2020 15:12 Відповісти
страны мира вводят полный локдаун
Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5480
Например Франция: выходить из дома можно будет только, чтобы отправиться на работу, учебу, в медицинское учреждение, помочь близкому, совершить покупки или прогуляться на воздухе.
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04.11.2020 15:14 Відповісти
вы читать умеете
у меня пцр плюс
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04.11.2020 16:11 Відповісти
У Вас не было написано.
Скорая вряд ли приедет.
Но 37,5 это не та температура чтобы отчаиваться.
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04.11.2020 16:52 Відповісти
у меня ковид!!!!!!!!!
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04.11.2020 16:12 Відповісти
Какая жалость. Нам вас так будет не хватать... Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6660
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04.11.2020 17:38 Відповісти
Дома сидеть нужно и в масках ходить тогда и локдауна небудет
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04.11.2020 16:24 Відповісти
Шо самое смешное... в 99,9% случаев те кто ратует за масочки, закрытие школ и сидение дома...
Дома НЕ сидят, детей на дистанционку по заяве (5 минут дела) НЕ переводят, маску если и носят, то с нарушениями...
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04.11.2020 16:53 Відповісти
 
 