Проєкт Бюджету-2021 нереалістичний, попередньо "Голос" не підтримає його в першому читанні, - Цабаль
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"Голос" не планує підтримувати в першому читанні проєкт бюджету на 2021 рік через його нереалістичність.
Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Голосу", секретар бюджетного комітету ВР Володимир Цабаль.
"Фінальне рішення (про підтримку. - Ред.) залишили до завтра. Попередня позиція - через нереалістичність бюджету і тому що він невиправдано заганяє країну в таку боргову яму, містить інфляційний ризик, і значна частина витрат роздута, ми як правоцентристська, праволіберальна партія - не можемо такий бюджету підтримати", - сказав нардеп.
Водночас Цабаль прогнозує, що завтра в парламенті знайдеться підтримка документа.
"Вивчивши ті правки, які були узгоджені в понеділок, видається так, що всі з тих, хто планує голосувати, задоволені. Тому шанс, що завтра буде проголосовано, доволі великий. Єдине, що може бути, як сьогодні, коли доволі мало людей в залі", - розповів нардеп.
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Это нормально -- сперва надо согласовать с домашними и родственниками сопряжённость личного бюджета с государственным.