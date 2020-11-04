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Проєкт Бюджету-2021 нереалістичний, попередньо "Голос" не підтримає його в першому читанні, - Цабаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проєкт Бюджету-2021 нереалістичний, попередньо "Голос" не підтримає його в першому читанні, - Цабаль

"Голос" не планує підтримувати в першому читанні проєкт бюджету на 2021 рік через його нереалістичність.

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Голосу", секретар бюджетного комітету ВР Володимир Цабаль.

"Фінальне рішення (про підтримку. - Ред.) залишили до завтра. Попередня позиція - через нереалістичність бюджету і тому що він невиправдано заганяє країну в таку боргову яму, містить інфляційний ризик, і значна частина витрат роздута, ми як правоцентристська, праволіберальна партія - не можемо такий бюджету підтримати", - сказав нардеп.

Водночас Цабаль прогнозує, що завтра в парламенті знайдеться підтримка документа.

"Вивчивши ті правки, які були узгоджені в понеділок, видається так, що всі з тих, хто планує голосувати, задоволені. Тому шанс, що завтра буде проголосовано, доволі великий. Єдине, що може бути, як сьогодні, коли доволі мало людей в залі", - розповів нардеп.

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вот мы и вернулись на 10 лет назад когда бюджет принимался в новогоднюю ночь)))) напомню что при гройсмане бюджет уже принимали на 3 года вперед и люди четко знали как они будут жить через 2 года
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04.11.2020 15:01 Відповісти
Единственное, что может быть, как сегодня, когда довольно мало людей в зале

Это нормально -- сперва надо согласовать с домашними и родственниками сопряжённость личного бюджета с государственным.
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04.11.2020 15:19 Відповісти
Конечно, бюджет на 20 21 нереалистичный. Кира александровна голос о своей зарплате голосила, что мало. Не проживёт. Расходы с доходами сойдутся? Да, кира? Ну так премии и статейку для пышного благодействия, поддержите мои каникулы и выпишите приз, еще не отменили? Советский союз. Это тогда, когда депутаты были совсем бедными, как мыши в церкви. А сейчас? Напомнить все ваши, кира, кроме официальной зарплаты, удивительные и незаслуженные разные для вас депутатские вкусняшки? И это не буфет в раде.
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04.11.2020 15:42 Відповісти
Не бойтесь, Трускавцовые специалисты знают что делают. Они целую неделю учились!
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04.11.2020 16:24 Відповісти
 
 