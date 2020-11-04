Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко
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Рішення Конституційного Суду ставить під загрозу співпрацю України і Світового банку. В результаті Україна може втратити 2,23 мільярда доларів.
Про це в колонці заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.
"Держбюджет буде виконаний повністю за умови отримання $6.2 млрд запозичень від офіційних кредиторів. Тобто наразі маємо фіскальний розрив у $3.5 млрд, який маємо профінансувати. Країна не може собі дозволити втратити ці кошти. Тож раджу не спекулювати на згаданій темі. Скажу лише, що для держави це критична необхідність", - заявив Марченко.
Він зазначив, що за оцінкою керівної ланки Світового банку, рішенням КСУ Україна порушує свої зобов'язання за програмою про багатосекторну позику на політику розвитку (DPL).
"Це ставить під загрозу всі проєкти Банку з Україною. Загалом, йдеться про 2,23 млрд доларів", - написав Марченко.
За словами міністра, Україна ризикує в 2020 році втратити два транші Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів, а також 600 млн євро в рамках допомоги Євросоюзу і 350 млн дол. - від Світового банку. (В сумі $ 2,45 млрд. - Ред.) У 2021 році Україна може втратити ще 1,5 мільярда дол. від МВФ, 600 млн євро від ЄС і 350 млн дол. від Світового банку.
"Наприклад, вже майже готовий до висновку проєкт з МБРР про протидію в Україні COVID-19 обсягом $ 300 млн в рамках програми "Модернізація системи соціальної підтримки населення України". Переговори щодо підписання заплановано на 16 листопада, а схвалення Бордом Світового Банку - на 11 грудня. Втім, через рішення КСУ ці питання заблоковані", - розповів міністр.
"Розвиток в Україні антикорупційної інфраструктури - ключова умова всіх міжнародних фінансових програм, починаючи з 2014-го. Тому зараз існує ризик вимог дострокового повернення виділених коштів. Це - близько $10,7 млрд від МВФ і 2,2 млрд євро від ЄС", - резюмував Марченко.
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на самом деле это то, чего хочет вовка-шмаркля и 73% зебилов: помнится, в "слуге урода" вовка-шмаркля "гордо посылал" МВФ в *опу... под радостные истерики ватников.
Собственно, для того и подняли цены на газ и комуналку.. и это только начало
ваш папик
пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів
За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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Меньше воровать нужно из бюджета, тогда займы и не нужны будут.
А если так оставить всё как сейчас, то и 2 млрд. долларов не помогут, и даже 10 млрд. не помогут.
Ибо все займы будут идти как в бездонную бочку, в карманы чиновников и олигархов. Простые граждане как ничего хорошего не видели от этих займов так и не увидят. Только лишь дети и внуки их будут расплачиваться по этим займам.
Опять врали.
Тільки вигрібають з кишень.
"прАстой" парень, ломясь во власть, обещал молочные реки, кисельные берега, бой коррупционерам, преодоление бедности.
А на деле только ухудшает положение бедных, стал выгребать из их карманов не 15% за комунуслуги, как было по субсидии при "мародерах", а 20% небольших зарплат и пенсий малоимщих граждан.
Цены на продукты и лекарства растут.
И вообще, прАстой парень передумал, 5 000 грн. это не бедность, но папане своему пожизненную стипендию подкинул долларовый миллионер.
МВФ послал вас на хутор бабочек ловить уже после махинаций с руководством НБУ.
Это было задолго до демарша КСУ.
А чому у вересні, жовтні не отримали???
Може з за рішень бубочки, стосовно нацбанку, опозиції???
и вам не страшно за будущее, ПАНОВЕ?
Звиздюлей от международных друзей вы получите -- бесплатных...
...вы там фирменные этикеточки на своё пойло клеите -- приятного вам отравления! ...*)
это Украине надо а не тупицкому..
У него таких лярдов -целый подвал на даче в Крыму
Это ж не Зеленскому в ЕС сказали "ЕС - не банкомат"?
Это не Зеленского уже полгода постоянно предупреждают, что он нарушает обязательства перед МВФ и ЕС?
Это оказывается КСУ все натворил, а не СН и Зеленский.
А в той же час газ для населення по 8.8 і плюс транспортування під цей шумок
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/