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Новини Політика України
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Світовий банк (109) держбюджет (604) кредит (340) КС (928) МВФ (829) Євросоюз (2943) Марченко Сергій (222)

Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко

Рішення Конституційного Суду ставить під загрозу співпрацю України і Світового банку. В результаті Україна може втратити 2,23 мільярда доларів.

Про це в колонці заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

"Держбюджет буде виконаний повністю за умови отримання $6.2 млрд запозичень від офіційних кредиторів. Тобто наразі маємо фіскальний розрив у $3.5 млрд, який маємо профінансувати. Країна не може собі дозволити втратити ці кошти. Тож раджу не спекулювати на згаданій темі. Скажу лише, що для держави це критична необхідність", - заявив Марченко.

Він зазначив, що за оцінкою керівної ланки Світового банку, рішенням КСУ Україна порушує свої зобов'язання за програмою про багатосекторну позику на політику розвитку (DPL).

Читайте: Світовий банк різко погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 5,5%

"Це ставить під загрозу всі проєкти Банку з Україною. Загалом, йдеться про 2,23 млрд доларів", - написав Марченко.

За словами міністра, Україна ризикує в 2020 році втратити два транші Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів, а також 600 млн євро в рамках допомоги Євросоюзу і 350 млн дол. - від Світового банку. (В сумі $ 2,45 млрд. - Ред.) У 2021 році Україна може втратити ще 1,5 мільярда дол. від МВФ, 600 млн євро від ЄС і 350 млн дол. від Світового банку.

"Наприклад, вже майже готовий до висновку проєкт з МБРР про протидію в Україні COVID-19 обсягом $ 300 млн в рамках програми "Модернізація системи соціальної підтримки населення України". Переговори щодо підписання заплановано на 16 листопада, а схвалення Бордом Світового Банку - на 11 грудня. Втім, через рішення КСУ ці питання заблоковані", - розповів міністр.

"Розвиток в Україні антикорупційної інфраструктури - ключова умова всіх міжнародних фінансових програм, починаючи з 2014-го. Тому зараз існує ризик вимог дострокового повернення виділених коштів. Це - близько $10,7 млрд від МВФ і 2,2 млрд євро від ЄС", - резюмував Марченко.

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Топ коментарі
+23
Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров

на самом деле это то, чего хочет вовка-шмаркля и 73% зебилов: помнится, в "слуге урода" вовка-шмаркля "гордо посылал" МВФ в *опу... под радостные истерики ватников. Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко - Цензор.НЕТ 2752
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04.11.2020 15:02
+21
Не надо ляля.
МВФ послал вас на хутор бабочек ловить уже после махинаций с руководством НБУ.

Это было задолго до демарша КСУ.
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04.11.2020 14:59
+19
І саме тому Слуґі, ОПЗЖ та Родіна проголосували проти оподаткування офшорів?
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04.11.2020 14:53
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І саме тому Слуґі, ОПЗЖ та Родіна проголосували проти оподаткування офшорів?
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04.11.2020 14:53 Відповісти
Ага) -Стояв такий МВФ, з мішком грошей, топтпвся. А тут хопа і рішення КС, - він і пішов)
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04.11.2020 14:55 Відповісти
Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров

на самом деле это то, чего хочет вовка-шмаркля и 73% зебилов: помнится, в "слуге урода" вовка-шмаркля "гордо посылал" МВФ в *опу... под радостные истерики ватников. Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко - Цензор.НЕТ 2752
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04.11.2020 15:02 Відповісти
та и нах те кредиты... каждый из 73% готов реализовать хотелки вовки голо-бродьки - из сериала))
Собственно, для того и подняли цены на газ и комуналку.. и это только начало Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 5116
Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 2968
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04.11.2020 15:06 Відповісти
Ну може для початку 25% адептів мальдівсько-барижної камарильї погасять 1,4 трлн. грн. державних боргів, які за період з 2014 по 2019 набрав її очільник?
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04.11.2020 17:10 Відповісти
Тебе Халабаротькин тоже пистон по самое вставит. Не оценит по заслугам твои выс..ры.
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04.11.2020 19:40 Відповісти
И ссылка будет?
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05.11.2020 01:12 Відповісти
Сайт Мінфіну в руки...
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05.11.2020 01:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
для сектантов " свидетелей чьоколядного глаза"
ваш папик
пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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04.11.2020 15:23 Відповісти
а-ха) Вот и крайний. Не маладая зеленая *******, не захват НБУ коломойшей, не собачий рот с мамой))) - решение КС помешало.
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04.11.2020 14:54 Відповісти
Нет законности и судов - нету денежек.
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04.11.2020 14:55 Відповісти
Если есть бабло платить больше миллиона грн в месяц как зарплаты в наб. советах, то эти заимствования не выглядят как такая уж необходимость.
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04.11.2020 14:56 Відповісти
Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость...

----------------------------
Меньше воровать нужно из бюджета, тогда займы и не нужны будут.
А если так оставить всё как сейчас, то и 2 млрд. долларов не помогут, и даже 10 млрд. не помогут.
Ибо все займы будут идти как в бездонную бочку, в карманы чиновников и олигархов. Простые граждане как ничего хорошего не видели от этих займов так и не увидят. Только лишь дети и внуки их будут расплачиваться по этим займам.
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04.11.2020 14:56 Відповісти
ВСЕ ВЕРНО !! Сколько не дай все разворуют "ХАПУГИ"!!
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04.11.2020 15:40 Відповісти
Принимайте закон, возобновляющий проверку деклараций, и получите деньги, которые вам, по вашим предыдущим заявлениям, не очень-то и нужны.

Опять врали.
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04.11.2020 14:57 Відповісти
Їм гроші не потрібні -- вони собі ні в чому не відмовляють. Позичають вони для нас Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 660
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04.11.2020 15:10 Відповісти
Щось не помітно, щоб при цій сарані що-небудь перепадало пересічним. Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 967
Тільки вигрібають з кишень.
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04.11.2020 15:16 Відповісти
А что при других Вам что то перепало за 30 лет !!
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04.11.2020 15:42 Відповісти
Абстрагируйтесь от своего личного кармана.
"прАстой" парень, ломясь во власть, обещал молочные реки, кисельные берега, бой коррупционерам, преодоление бедности.
А на деле только ухудшает положение бедных, стал выгребать из их карманов не 15% за комунуслуги, как было по субсидии при "мародерах", а 20% небольших зарплат и пенсий малоимщих граждан.
Цены на продукты и лекарства растут.
И вообще, прАстой парень передумал, 5 000 грн. это не бедность, но папане своему пожизненную стипендию подкинул долларовый миллионер.
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04.11.2020 15:54 Відповісти
дорого обходится участок земли в Крыму Тупицкого.Придётся нагружать печатный станок.
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04.11.2020 14:58 Відповісти
Не надо ляля.
МВФ послал вас на хутор бабочек ловить уже после махинаций с руководством НБУ.

Это было задолго до демарша КСУ.
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04.11.2020 14:59 Відповісти
Демарш КСУ був потрібен лише як димова завіса для чергового відведення ВСУ.
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04.11.2020 15:00 Відповісти
Думаю, судді КС спроможні без особливого напрягу для себе компенсувати цю суму.
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04.11.2020 14:59 Відповісти
Не бреши 73 % видело как их Голобородько послал мвф , нах им деньги МВФ
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04.11.2020 14:59 Відповісти
А навіщо ?
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04.11.2020 15:02 Відповісти
что бы высокопоставленным чиновникам присвоить часть из этих миллиардов
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04.11.2020 15:03 Відповісти
Правильно У параши и проценты меьше по кредитам 🙂
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04.11.2020 15:05 Відповісти
лише з за рвшення КС???
А чому у вересні, жовтні не отримали???
Може з за рішень бубочки, стосовно нацбанку, опозиції???
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04.11.2020 15:03 Відповісти
Бедный Ахметов. Как же он будет выбивать из пустого бюджета свою ежегодную дать с Украины в виде *зеленых тарифов*? Украина из-за решения КС может не получить в этом году $2,2 млрд от международных партнеров. Для государства это критическая необходимость, - Марченко - Цензор.НЕТ 332
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04.11.2020 15:04 Відповісти
Ему зелёными депутатами отдадут
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04.11.2020 15:11 Відповісти
самое время для олимпиады
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04.11.2020 15:05 Відповісти
да какие там миллиарды...чушь всё это.... вы посмотрите 112 -ый как эти кацапские гниды 24 часа в сутки умело манипулируя перемешивают украинский патриотический национализм, ориентированный на защиту своей страны с гитлеровским фашизмом и нацизмом, причём не упоминая о роSSии и её действиях НИ ОДНИМ СЛОВОМ...и где оно... наше славное СБУ?
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04.11.2020 15:05 Відповісти
то есть, с одной стороны мы прилагаем гигантские усилия , чтобы спасти одного патриота Маркива, а с другой - кацапская пятая колонна, совершенно свободно , ничего не страшась готовит с помощью лживой кремлёвской пропаганды обстановку в Украине, когда появятся уже тысячи Маркивых и никто их спасать не будет, никакие миллиарды и никакие патриоты...потому что их или не будет или не хватит...
и вам не страшно за будущее, ПАНОВЕ?
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04.11.2020 15:21 Відповісти
Нашим СБУ руководит друг детства Зюзи и его соратник Бакланов у которого жена имеет расейский паспорт
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04.11.2020 15:56 Відповісти
Це якісь патологічні брехуни!
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04.11.2020 15:05 Відповісти
Україна через рішення КС може не отримати в цьому році $ 2,2 млрд від міжнародних партнерів.А для Тупицьких це пофік, він свої питання вирішив. Боже, і коли вже чиновники почнуть ставити державні інтереси вище своїх власних ? Цікаво, що чим чиновник жирніший, чим більшу зарплату отримує (200 тис. грн. на місяць), тим більше паскудять цій державі. Ніяких висновків не зробили після 2014 року, коли державні чиновники колонами здавались москалям.
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04.11.2020 15:08 Відповісти
$2,2 млрд от международных партнеров
Звиздюлей от международных друзей вы получите -- бесплатных...
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04.11.2020 15:12 Відповісти
Да вы на пиво больше тратите. Не жмитесь.
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04.11.2020 15:32 Відповісти
Шариковым пива не подаём!

...вы там фирменные этикеточки на своё пойло клеите -- приятного вам отравления! ...*)
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04.11.2020 15:35 Відповісти
Якщо оприлюднити засікрєчені "законом" статки цих рил, може вийти і більша сума.
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04.11.2020 15:16 Відповісти
"Давайте поговоримо про вчорашній законопроект, де ви зняли оподаткування офшорних коштів, і держава недоотримає понад 10 млрд дол Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 4927 завдяки вам і вами вчора прийнятими рішеннями. Це цинізм і за цей цинізм ви будете відповідати не тільки по закону, але й перед Богом», - наголосила Федина."
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04.11.2020 15:17 Відповісти
А що партєйному керівництву Федини завадило прийняти цей законопроект протягом 2014-2019 років коли воно було при владі і мало більшість в ВР? Чи тоді панамські офшори декого оподатковувати не було потрібно?
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04.11.2020 17:18 Відповісти
Что такое 2 млрд. баксов для Украины, по сравнению с "домиком" в оккупированном Крыму для судьи КС Тупицина. Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 4677? В крайнем случае в Крым и поедет
Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 9716
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04.11.2020 15:18 Відповісти
Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 9274
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04.11.2020 15:19 Відповісти
Когда подаёшь милостыню голодному алкашу, знай -- ты убиваешь его голодом!
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04.11.2020 15:25 Відповісти
чудаки..
это Украине надо а не тупицкому..
У него таких лярдов -целый подвал на даче в Крыму
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04.11.2020 15:31 Відповісти
А я то думаю, кто это расхерачил экономику, похерил все отношения с инвесторами и кредиторами за 1,5 года...
Это ж не Зеленскому в ЕС сказали "ЕС - не банкомат"?
Это не Зеленского уже полгода постоянно предупреждают, что он нарушает обязательства перед МВФ и ЕС?

Это оказывается КСУ все натворил, а не СН и Зеленский. Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко - Цензор.НЕТ 6861
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04.11.2020 15:34 Відповісти
Обойдетесь без взятия долгов,нужны средства - конфискуйте имущество у таких воров как потрох,ахметка и кола,будут у вас средства.
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04.11.2020 15:43 Відповісти
Такой большой, а в сказки веришь
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04.11.2020 15:52 Відповісти
Марченко щас дотрындится, что та жаба Тупицкий ещё процент от тех двух лярдов потребует
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04.11.2020 15:52 Відповісти
Брешет, падла. Никакого отношения к неполучению кредита от МВФ у КС нет. Суть вопроса совсем другая.
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04.11.2020 16:17 Відповісти
Чого ви так злякалися? Ви ж вибирали і знали, що якщо що, то Беня "за ценой не постоит" - він дасть. Новінський підкине, а ще може Ахметов не тільки в Донецьк буде все з центра перти, а трішки і тут залишить безкоштовно.Медведчук завжди радий щось дати наріду, якого обдирає і баламутить. Він зразу зробить знижки на газ. І сам Вова зробить знижки на продукти харчування, бачите вже все здешевшало і пройшла епоха бідності. Ви ж не чули від Мосейсучки за пів вареника? А це виходить, що все окей!
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04.11.2020 16:20 Відповісти
СН вернули в Украину беню, портнова, бондаренчиху.... пусть еще яника и захарчека вернут, жить станет веселей
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04.11.2020 16:20 Відповісти
Я думаю що рішення КС це була розвідка боєм доки можна зайти з МВФ не прокатило тепер йдуть назад але хитро, лишають лазейки для судів
А в той же час газ для населення по 8.8 і плюс транспортування під цей шумок
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04.11.2020 16:49 Відповісти
Зачем Украине деньги?

Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
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04.11.2020 16:50 Відповісти
Отакої, як кажуть, хто в***вся... не ті, хто кладучи на Конституцію понаприймали хто зна що, а ті хто на це вказав...
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04.11.2020 17:14 Відповісти
Відсутність допомоги від МВФ українці мають подякувати Мертвейчуку і ОПЗЖ, а також підстилкам Коломойші "За майбах", а також "найчеснейшим" суддям КС!!! А також тим,хто голосує за закони проти виводу грошей в оффшори, тобто і БЮТ і що дивно, навіть "Голос" оце так кодло!!!
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04.11.2020 17:23 Відповісти
и это правильно....на $2.2 млрд. долг будет меньше
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04.11.2020 19:07 Відповісти
 
 