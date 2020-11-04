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Камбін виділив із Фонду боротьби з COVID-19 один мільярд гривень на закупівлю 2 млн швидких тестів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Камбін виділив із Фонду боротьби з COVID-19 один мільярд гривень на закупівлю 2 млн швидких тестів, - Шмигаль

Уряд України планує закупити 2 мільйони швидких тестів на коронавірус. Для цього з Фонду боротьби з COVID-19 виділили ще 1 мільярд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, швидкі тести дозволять отримувати результат вже через кілька годин.

"Ще 1 млрд грн було виділено з Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Йдеться про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати через кілька годин. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи" , - сказав Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в Україні додадуть нові методи діагностики коронавірусу. Використовуватимуть метод ПЛР і швидкі тести для виявлення антигену. При цьому за допомогою швидких тестів хочуть проводити до 1 мільйона тестувань на місяць.

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Топ коментарі
+3
500 грн. за один тест? Это что, означает что какая-то зелёная сволочь купит виллу где-нибудь в Италии???
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04.11.2020 15:01
+2
По самым скромным расчётам.
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04.11.2020 15:07
+2
Я представляю какой дербан идет денег с етого ковид-фонда. Никто же и никогда не проверит какие, сколько и куда ети все *тесты* ушли. Бери сколько хочешь и списывай любые цифры
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04.11.2020 15:08
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500 грн. за один тест? Это что, означает что какая-то зелёная сволочь купит виллу где-нибудь в Италии???
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04.11.2020 15:01 Відповісти
По самым скромным расчётам.
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04.11.2020 15:07 Відповісти
Треба і в нас закривати школи як у Польші: в класах нема третини учнів. Слава Богу, що діти легше переносять ковід ніж дорослі, але ж вони, заражаючись в переповнених класах, а зараз мінімум вентиляції бо холодно, несуть вірус додому до батьків, до бабусів та дідусів. Також дуже багато дітей помічаю в транспорті, часто без масок. Крім дистанційної освіти треба запускати більше електричок і збільшити кількість вагонів. Контролювати масочний режим в транспорті. Запровадити не космічні, а реальні штрафи, якщо платиш на місці - дешевше ніж тебе оформлять через поліцію. Перший штраф - 200 грн ( 100 для пенсіонерів та дітей), 400 - другий (200 відповідно) і 1000 грн - третій (500 ). Далі - кримінальна відповідальність і штраф 5000 грн.
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04.11.2020 17:01 Відповісти
...виллы в Италии за гривни не продаются... ...кстати...
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04.11.2020 15:09 Відповісти
Фил, почитай шо в Словакии тестанули половину почти населения за 1 день и получили из 2.3млн. народу - 25к. зараженных = если бы тут так?
Шмыгали-стебановы выпали бы в осадок.
Они издеваются - мну дохлого повезут на кладбище на еле проналоженной дооге - это круто же, не? Камбин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 один миллиард гривен на закупку 2 млн быстрых тестов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2253
в пропорции, если как на них - то у нас с пол-млн. зараженных, а лысое чмо бе-бе-бе-кает о том шо в день будем тестировать к марту(или к кому его послали, к Февралю что ли?) 75000 чел.(холопов)
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04.11.2020 15:11 Відповісти
Погуглите iChroma II сколько можно закупить на эти деньги
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04.11.2020 15:14 Відповісти
Щоб прийняти це рішення ЗЕбілам треба було дочекатись майже 10 000 захворілих за добу?!? Коли ви вже нажретесь, кРадуцькі?!?
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04.11.2020 15:08 Відповісти
Кстати, тот, о ком писали, зам как там.... ГУР - угробил 200 рабов, но призначили, то есть назначили, пофиг шо смешно показывал паспорт жены.... ну, это видеть было надо если видел вы. дануна.
Мне бабка какая-то на дороге грит - газ, вот говорил Петрович(не запомнил кто) будет по 8грн., надо гнать зелю мол.... я на пару сек. завис и грю - каков народ = такая и власть, она не поняла и дальше свое - но они мол озверели. Я такой - Камбін виділив із Фонду боротьби з COVID-19 один мільярд гривень на закупівлю 2 млн швидких тестів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5537
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04.11.2020 15:15 Відповісти
Я представляю какой дербан идет денег с етого ковид-фонда. Никто же и никогда не проверит какие, сколько и куда ети все *тесты* ушли. Бери сколько хочешь и списывай любые цифры
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04.11.2020 15:08 Відповісти
а я скажу; продадуть і не заплачуть, бо і так все хйово. тут впершу чергу потрібно ******* зеленого клоуна, може дійде, хоча маю сумніви
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04.11.2020 15:34 Відповісти
Где планируете, что и когда. Маск на Марс планирует. Йельский университет тестирует по 2 бакса за тест. Может у вас круче тесты. Название напишите, заботливые наши
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04.11.2020 15:26 Відповісти
Из интервью Богданаhttps://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/4/7272283/

Ми COVID просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун коли у нас були 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили.
Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції.
Ми просрали ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем.
А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення.
Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити.
Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем.
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04.11.2020 15:35 Відповісти
закупит 13000000 быстрых тестов на коронавирус. В то же время население Словакии составляет 5,5 миллиона человек.
Тесты показывают результат уже через 15 минут.
Их общая стоимость составляет 57000000 евро.
Тестирование планируют повторить, чтобы выявить тех, у кого результат был отрицательным по ошибке.
Участие в тестировании обязательно.
Теперь считаем 57 млн./13 млн. =4,3 евро за тест. В три раза дешевле, шмырь алло
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04.11.2020 15:36 Відповісти
Що таке 2 мильйони тестів, якщо нас 40 мільйонів???
Лікарів тре тестувати раз, або два на тиждень...
Теж саме вчителів, поліціянтів...
Напередодні планової операції...
Перед випискою...
А вони витратили на асфальт... І сериальчики...
Камбін виділив із Фонду боротьби з COVID-19 один мільярд гривень на закупівлю 2 млн швидких тестів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9291
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04.11.2020 17:17 Відповісти
Вакцину против вируса не выгодно делать. Производители тестов обеспечили себя стабильным потоком денег.
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04.11.2020 17:30 Відповісти
шо, неужто из ковидного фонда что-то перепадет и медицине?
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04.11.2020 18:12 Відповісти
Во размах.! Я могу взять частями , но мне надо все и сразу!...
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04.11.2020 18:25 Відповісти
Шо, Апять???

А де ділись ті безкоштовні мільйони тестів, про які так голосно розповідав Додік?
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04.11.2020 18:51 Відповісти
Для АТОшників 100 тсяч, для реабілітації. Путівка на 21 день-15 тисяч. Порахуйте. Тести як водичка , бістро 0.
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04.11.2020 20:11 Відповісти
 
 