Камбін виділив із Фонду боротьби з COVID-19 один мільярд гривень на закупівлю 2 млн швидких тестів, - Шмигаль
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Уряд України планує закупити 2 мільйони швидких тестів на коронавірус. Для цього з Фонду боротьби з COVID-19 виділили ще 1 мільярд гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, швидкі тести дозволять отримувати результат вже через кілька годин.
"Ще 1 млрд грн було виділено з Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Йдеться про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати через кілька годин. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи" , - сказав Шмигаль.
Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що в Україні додадуть нові методи діагностики коронавірусу. Використовуватимуть метод ПЛР і швидкі тести для виявлення антигену. При цьому за допомогою швидких тестів хочуть проводити до 1 мільйона тестувань на місяць.
Будь ласка, зачекайте...
Шмыгали-стебановы выпали бы в осадок.
Они издеваются - мну дохлого повезут на кладбище на еле проналоженной дооге - это круто же, не?
в пропорции, если как на них - то у нас с пол-млн. зараженных, а лысое чмо бе-бе-бе-кает о том шо в день будем тестировать к марту(или к кому его послали, к Февралю что ли?) 75000 чел.(холопов)
Мне бабка какая-то на дороге грит - газ, вот говорил Петрович(не запомнил кто) будет по 8грн., надо гнать зелю мол.... я на пару сек. завис и грю - каков народ = такая и власть, она не поняла и дальше свое - но они мол озверели. Я такой -
Ми COVID просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун коли у нас були 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили.
Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції.
Ми просрали ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем.
А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення.
Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити.
Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем.
Тесты показывают результат уже через 15 минут.
Их общая стоимость составляет 57000000 евро.
Тестирование планируют повторить, чтобы выявить тех, у кого результат был отрицательным по ошибке.
Участие в тестировании обязательно.
Теперь считаем 57 млн./13 млн. =4,3 евро за тест. В три раза дешевле, шмырь алло
Лікарів тре тестувати раз, або два на тиждень...
Теж саме вчителів, поліціянтів...
Напередодні планової операції...
Перед випискою...
А вони витратили на асфальт... І сериальчики...
А де ділись ті безкоштовні мільйони тестів, про які так голосно розповідав Додік?