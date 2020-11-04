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Новини Політика України
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КС (928) електронне декларування (490) НАЗК (573)

Без зміни рішення КС жоден закон, спрямований на відновлення антикорупційної системи, не працюватиме, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Без зміни рішення КС жоден закон, спрямований на відновлення антикорупційної системи, не працюватиме, - НАЗК

Через рішення Конституційного Суду України, який визнав неконституційними положення закону "Про запобігання корупції", а також скасував кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації, тисячі порушників залишаться безкарними за неправдиву інформацію у своїх електронних деклараціях.

Про це заявляють у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), передає Цензор.НЕТ.

"Вимагаючи більшої незалежності судової гілки влади, КСУ зазіхнув на повноваження гілки законодавчої. Звичайно, це ускладнює ситуацію з пошуком реально працюючих рішень. Я щиро сподіваюся, що законодавці зможуть знайти мудрий підхід, і робота НАЗК буде відновлена ​​якнайшвидше", - цитує голову НАЗК Олександра Новікова пресслужба агентства в середу.

Також читайте: Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко

Наголошується, що поки не змінити рішення КС, жоден закон, який би був спрямований на відновлення антикорупційної системи, не зможе виправити ситуацію.

За повідомленням пресслужби, зараз НАЗК не може прийняти для розгляду повідомлення від громадян про факти корупції. А поточні справи, в яких фігурують чиновники в корупційних справах, вже почали закриватися. Наприклад, суд "пробачив" ексголові Запорізької ОДА невнесення ним до декларації 35 млн грн.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

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Топ коментарі
+5
Притягнути суддів к.с за зраду. Без изменения решения КС ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, не будет работать, - НАПК - Цензор.НЕТ 4177
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04.11.2020 15:18
+4
значит, нужно менять Конституцию. И убирать вообще КС. Хватит ВС.
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04.11.2020 15:30
+2
Между прочим, благодаря решению КС, начали закрывать дела по недостоверному декларированию. Вот, например, дело Брыля "Брыль не внёс в электронные декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права". И вот, чем все закончилось, 2 дня назад: Закрыто первое дело о недостоверном декларировании, в связи с решением КСУ об отмене такой ответственности Без зміни рішення КС жоден закон, спрямований на відновлення антикорупційної системи, не працюватиме, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3794
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04.11.2020 15:35
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восстановление антикоррупционной системы
-- это система антикоррупционного восстановления...
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04.11.2020 15:15 Відповісти
Подчеркивается, что пока не изменить решения КС, ни один закон, который бы был направлен на восстановление антикоррупционной системы, не сможет исправить ситуацию. (c)

Шо за бред? КС говорит "Миша, всё х**ня, переписывай!". А НАПК говорит "нихрена слуги урода переписывать не будут, мозгов не хватит... И нам вообще-то нравится беззаконие".
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04.11.2020 15:16 Відповісти
в законі не ''неправдивої'' а ''завідомо неправдивої''------он і гравець на піаніно сказав,що він не завідомо (ЗАВІДОМО, присл., рідко. Наперед, заздалегідь)------не оприлюднив інформацію про свої статки,а просто забув,що вони в нього є.І що сказало наше доблесне населення------всі мають право на помилку-----куролесь і далі вова.
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04.11.2020 16:49 Відповісти
Притягнути суддів к.с за зраду. Без изменения решения КС ни один закон, направленный на восстановление антикоррупционной системы, не будет работать, - НАПК - Цензор.НЕТ 4177
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04.11.2020 15:18 Відповісти
Конституция четко говорит, что решения КСУ окончательны и не подлежат изменению.
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04.11.2020 15:22 Відповісти
значит, нужно менять Конституцию. И убирать вообще КС. Хватит ВС.
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04.11.2020 15:30 Відповісти
Для этого за поправки должно голосовать конституционное большинство, чего тоже сейчас нет.
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04.11.2020 16:07 Відповісти
Зробили з кінченого і купленого з потрохами алкаша професора Моріарті!))) Ату його!!! Агов палити шини під його хатою!!! Країною керує циркова трупа клоунів.
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04.11.2020 15:22 Відповісти
Между прочим, благодаря решению КС, начали закрывать дела по недостоверному декларированию. Вот, например, дело Брыля "Брыль не внёс в электронные декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию за 2015 год вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права". И вот, чем все закончилось, 2 дня назад: Закрыто первое дело о недостоверном декларировании, в связи с решением КСУ об отмене такой ответственности Без зміни рішення КС жоден закон, спрямований на відновлення антикорупційної системи, не працюватиме, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3794
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04.11.2020 15:35 Відповісти
кстати - трохи напомню- брыль есть генерал сбу... инфа к розмыслам....(((
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04.11.2020 23:42 Відповісти
Подчеркивается, что пока не изменить решения КС, ни один закон, который бы был направлен на восстановление антикоррупционной системы, не сможет исправить ситуацию.
------------------
Т.е. никто не собирается взяться за доказывание предвзятости, корысных побуждений, скрытых личных мотивов судей КС при вынесении решения, что развалить это решение, да?
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04.11.2020 15:42 Відповісти
є пропозиція наухй і НАПК! державна зрада, там всі ж свої чорти сидять, нагадати?
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04.11.2020 15:47 Відповісти



Половец Петков

@_Petko_777

·1 ч

Путин против Порошенко
Зеленский против Порошенко
Свобода против Порошенко
Шарий против Порошенко
Медведчук против Порошенко
Вакарчук против Порошенко
Тимошенко против Порошенко
----------------------------------------------
Тогда я-за.
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04.11.2020 16:00 Відповісти
Стесняюсь спросить а скольких уже наказали кого и на сколько?
Потому как сильно этот Новик мутит, то надо состав срочно менять, то решение...простой вопрос если все срочно....разогнать можно за день, а собрать новый сколько лет займет?!?
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04.11.2020 16:28 Відповісти
по цьому закону було за 5 чи 6 років засуджено чотирьох.Намагалися 1000.Але закон написано так,що вони відмазалися.Докладніше можна почути тіт-----''''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''-----шукайте в гуглі.
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04.11.2020 16:53 Відповісти
Та воно *правове* для них самих.
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04.11.2020 20:50 Відповісти
многие головатые знали что КС - кодло сепарское и тем не менее не сдали официально никого в сбу, потому что ворон ворону...тем более на таком хлебном месте
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04.11.2020 17:05 Відповісти
 
 