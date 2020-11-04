Без зміни рішення КС жоден закон, спрямований на відновлення антикорупційної системи, не працюватиме, - НАЗК

Через рішення Конституційного Суду України, який визнав неконституційними положення закону "Про запобігання корупції", а також скасував кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації, тисячі порушників залишаться безкарними за неправдиву інформацію у своїх електронних деклараціях.

Про це заявляють у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), передає Цензор.НЕТ.

"Вимагаючи більшої незалежності судової гілки влади, КСУ зазіхнув на повноваження гілки законодавчої. Звичайно, це ускладнює ситуацію з пошуком реально працюючих рішень. Я щиро сподіваюся, що законодавці зможуть знайти мудрий підхід, і робота НАЗК буде відновлена ​​якнайшвидше", - цитує голову НАЗК Олександра Новікова пресслужба агентства в середу.

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Наголошується, що поки не змінити рішення КС, жоден закон, який би був спрямований на відновлення антикорупційної системи, не зможе виправити ситуацію.

За повідомленням пресслужби, зараз НАЗК не може прийняти для розгляду повідомлення від громадян про факти корупції. А поточні справи, в яких фігурують чиновники в корупційних справах, вже почали закриватися. Наприклад, суд "пробачив" ексголові Запорізької ОДА невнесення ним до декларації 35 млн грн.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.