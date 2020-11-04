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Україні необхідна реформа системи охорони праці: потрібно імплементувати європейські стандарти, - координатор проєкту ЄС МОП Сантуш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україні необхідна реформа системи охорони праці: потрібно імплементувати європейські стандарти, - координатор проєкту ЄС МОП Сантуш

Україна впритул наблизилася до дієвих реформ у системі охорони праці. У рамках проекту ЄС МОП наразі напрацьовується проекти законів, що допоможуть захистити життя та здоров’я найманих працівників у нашій державі.

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, пише OBOZREVATEL.

Наразі, за словами кореспондента, Україна проходить етап імплементації вже ухвалених директив ЄС щодо охорони праці в українське законодавство.

"Ми робимо все, що можна: роз’яснюємо міжнародні стандарти, допомагаємо писати проєкти законів, навчаємо оцінці ризиків. І, звичайно, тепер Україна має зробити свою частину роботи. Ми бачимо, що зараз саме слушний момент, сформувалася критична маса фахівців, які розуміють, що європейський стандарт має сенс. І він має бути імплементований", - пояснив Антоніу Сантуш, національний координатор проєкту ЄС МОП.

Головним наслідком впровадження європейських стандартів охорони праці на теренах України, за прогнозами експертів, має стати упередження проблем на виробництвах, а не усунення їхніх наслідків, як переважно відбувається зараз.

"Філософія європейська показує, що оцінка ризиків і небезпек має бути націлена на те, щоб управляти цими процесами. Тобто не приймати, на першому місці - не приймати ризик, а це означає відмовитися від робот і послуг, які несуть загрози життю і здоров’ю людини. Все. У нас є і сучасні європейські компанії, які дійсно можуть служити для нас зразком, і вони саме такими служать", - переконаний Дмитро Матвійчук, експерт, головний редактор журналу "Охорона праці".

Наразі найближче до європейських стандартів охорони праці наблизилися великі підприємства традиційно високотравматичних гірничорудній, нафтогазовидобувній галузях та хімічній металургії. У цих галузях, як визнають міжнародні експерти, зусилля до підвищення безпеки праці почали впроваджувати, не чекаючи впровадження нових стандартів на державному рівні.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року українська група компаній "Метінвест" перемогла у щорічному конкурсі Risk Excellence Awards, який проводить Міжнародний інститут з управління ризиками та безпекою праці. "Метінвест" став кращим у номінації "Програма змін року".

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Топ коментарі
+3
Начните с имплементации зарплат , суки .
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04.11.2020 15:44
+1
Ага, а оборудование древнее кто реформировать будет ?
Месные ОТ только видимость деятельности создают ...
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04.11.2020 15:32
+1
Какие работники,все работники в Европе,остались инвалиды и старики,нам нужна борьба с коррупцией,справедливые законы и честные судьи,инспекторов труда - взяточников у нас уже выше нормы.
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04.11.2020 15:50
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Ага, а оборудование древнее кто реформировать будет ?
Месные ОТ только видимость деятельности создают ...
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04.11.2020 15:32 Відповісти
Оборудование может быть любое, но что делать с человеческим "ай, тут сокращу путь", "да ну нафиг использовать сизы" и т.д.? Ведь это сплошь и рядом.
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04.11.2020 19:22 Відповісти
На ахметку, ровняйсь, смирно!
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04.11.2020 15:36 Відповісти
Хорошая идея, давно пора!
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04.11.2020 15:39 Відповісти
Начните с имплементации зарплат , суки .
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04.11.2020 15:44 Відповісти
... нужно имплементировать европейские стандарты... А нахера имплементировать чужое если Украина победила в конкурсе Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда. https://censor.net/ru/news/3229025/ukrainskaya_kompaniya_metinvest_pobedila_v_mejdunarodnom_konkurse_po_effektivnosti_ohrany_truda
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04.11.2020 15:48 Відповісти
Затем, что в Украине много разных компаний и много людей трудится на производствах.
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04.11.2020 19:23 Відповісти
Ну и?...
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04.11.2020 20:24 Відповісти
халявщики лезут со всех щелей, идите работать дармоеды
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04.11.2020 15:48 Відповісти
Какие работники,все работники в Европе,остались инвалиды и старики,нам нужна борьба с коррупцией,справедливые законы и честные судьи,инспекторов труда - взяточников у нас уже выше нормы.
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04.11.2020 15:50 Відповісти
"Охрану труда" - это типа меня уставшего сорока пятилетнего примут на не сложную роботу что бы я с голоду не помер и будут охранять? Ох уж эти популисты-брехуны.
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04.11.2020 15:52 Відповісти
Объявление во дворе, Одесса.
"Требуется специалист без опыта работы"
Україні необхідна реформа системи охорони праці: потрібно імплементувати європейські стандарти, - координатор проєкту ЄС МОП Сантуш - Цензор.НЕТ 1810
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04.11.2020 15:55 Відповісти
Подходы к работе советские,,давай,давай,,.
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04.11.2020 16:00 Відповісти
Тут ещё вопрос в том, что у нас рабочие и сами нередко игнорируют технику безопасности. Так что тут бы ещё поменять отношение людей к собственной безопасности.
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04.11.2020 19:21 Відповісти
Может хватит уже реформ Украине. Сперва научитесь выполнять то, что уже есть и прописано, а потом уже беритесь своими кривыми рученками что-то ломать. Совок пол мира кормил с "плохими" правилами, а вы засрались с реформами считай в один миг.
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04.11.2020 20:02 Відповісти
 
 