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СБУ просить РНБО зняти санкції з "Масандри", зареєстрованої на материковій частині України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ просить РНБО зняти санкції з "Масандри", зареєстрованої на материковій частині України

У Службі безпеки України стверджують, що "порушили питання" про зняття санкцій з підприємства "Масандра", яке після окупації Криму перереєструвалося на материковій частині України.

Про це повідомила пресслужба відомства у відповідь на інформаційний запит Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Ініційовано продовження дії санкції щодо російських підприємств, які діють в АР Крим, порушуючи законодавство України. Водночас підрозділами СБ України порушено питання щодо скасування санкцій зі згаданих українських підприємств, які фактично здійснюють діяльність на підконтрольній Україні території, зокрема ГК "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", – йдеться у відповіді СБУ.

У Раді національної безпеки та оборони України до цього у відповідь на інформаційний запит Крим.Реалії повідомили, що можуть скасувати санкції, якщо СБУ направить їм таку пропозицію.

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Видання нагадує, що утравні 2017 року на підприємство "Масандра", розташоване в Криму, були накладені санкції України. Однак під них потрапила і "Масандра", що перереєструвалася на материковій частині України.

Російський парламент Криму 27 травня вніс винзавод "Масандра" в "об'єкти, що підлягають приватизації шляхом перетворення на господарське товариство". У підконтрольному Кремлю Міністерстві майнових і земельних відносин півострова тут же вказали на те, що "на сьогодні" не збираються приватизувати винзавод.

Після окупації Криму український держконцерн "Масандра" був оголошений власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.

У березні 2014 року в анексованому Росією Криму "націоналізували" близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає як компенсацію не тільки гроші, але й російське закордонне майно.

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Топ коментарі
+12
Ну, а где виноградники? Где производственные мощности?
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04.11.2020 15:34
+9
Знак питання можна не ставити. Це вже запрацювала "кацапо- пліснява платформа по криму".
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04.11.2020 15:36
+7
"У цій новині прекрасне все" (с)

1. Головне завдання СБУ при Баканові - контроль за виноробством в Україні.
2. Не миттям так катанням кримські та донецько-луганські колаборанти намагаються впихати свій ширпотреб під виглядом українських товарів.
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04.11.2020 15:36
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Ну, а где виноградники? Где производственные мощности?
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04.11.2020 15:34 Відповісти
Знак питання можна не ставити. Це вже запрацювала "кацапо- пліснява платформа по криму".
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04.11.2020 15:36 Відповісти
Якраз ні... Люди виїхали з Криму і почали бізнес з нуля!
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04.11.2020 15:38 Відповісти
І за 6 років виростили виноградники та налагодили виробництво вина?
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04.11.2020 15:39 Відповісти
Ні, викупили чиєсь підприємство...
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04.11.2020 15:42 Відповісти
так а где растёт тот виноград ?

это главный вопрос.
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04.11.2020 15:45 Відповісти
Де завгодно. Більше 90% вина зараз роблять із винного концентрату.
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04.11.2020 15:56 Відповісти
Одесская область... Это есть в материалах Крым реалии... Директор Массандры в 14-м успел вывезти уставную документацию этого предприятия...
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04.11.2020 17:06 Відповісти
Я бы в этом вопросе не рубил с плеча. Вполне может оказаться, что их виноградники и так где-то под Херсоном были.
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04.11.2020 15:50 Відповісти
Увы, в Крыму, огромные площади
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04.11.2020 16:31 Відповісти
СБУ просить РНБО зняти санкції з "Масандри", зареєстрованої на материковій частині України - Цензор.НЕТ 7998
Интересно как там они без пресной воды. Переключились на производство стекломоя?
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04.11.2020 17:22 Відповісти
Так чому тоді піднялося питання про санкції?
Проти херсонської фірми не можливі були санкції.
А от проти кримської - навпаки.
Тут щось не чисте...
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04.11.2020 15:44 Відповісти
В Херсонській обл. все - власників Масандри кацапи виперли з Криму, а їх завод націоналізували... Вони переїхали сюди і зареєструвалися у нас. Коктебель, між іншим, так само...
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04.11.2020 15:37 Відповісти
А где оно ведет хозяйственную деятельность?
Из статьи не понять
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04.11.2020 15:35 Відповісти
В Херсонській обл. - власники Масандри не підтримали анексію і тому кримський завод у них віджали!
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04.11.2020 15:37 Відповісти
І СНБО ввів проти херсонської фірми санкції? - Не вірю...
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04.11.2020 15:45 Відповісти
Вот крым реалии на эту тему... Рукожопов и у нас хватает... https://www.youtube.com/watch?v=nylTdLo73Ig&t=283s
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04.11.2020 17:11 Відповісти
и где они берут виноград
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04.11.2020 15:51 Відповісти
покупают. А где они должны брать?
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04.11.2020 16:25 Відповісти
"У цій новині прекрасне все" (с)

1. Головне завдання СБУ при Баканові - контроль за виноробством в Україні.
2. Не миттям так катанням кримські та донецько-луганські колаборанти намагаються впихати свій ширпотреб під виглядом українських товарів.
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04.11.2020 15:36 Відповісти
но самое прекрасное - это комментаторы, которые "не в курсе но прокомментирую".
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04.11.2020 16:26 Відповісти
Баканав -православний рускій чорт.
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04.11.2020 15:38 Відповісти
СБУ просит СНБО снять санкции с "Массандры", зарегистрированной на материковой части Украины - Цензор.НЕТ 358
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04.11.2020 15:48 Відповісти
Я бы понял, ЖКО местное попросило. Но СБУ - какое отношение к подобным вопросам?
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04.11.2020 15:50 Відповісти
Создать Баканову Удобства
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04.11.2020 15:52 Відповісти
а які інтереси в СБУ в данному виипадку? що так радісно підняли таку тему? занесли сумку?
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04.11.2020 15:53 Відповісти
А чим ще має займатися СБУ?
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04.11.2020 16:06 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%C2%BB

одне з найбільших підприємств України та Європи

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)

одно из крупнейших предприятий..... снг .......... а шо ето такое снг ??? Украины там не было на

сколько я помню........
https://ru.krymr.com/a/28050994.html

На самом деле, многие вина, которые назывались крымскими, производились из одесского виноматериала.

ну если всё так как написоно то.... как бе да.... санкции не к предприятию работающему на кон
тролируемой территории а только к крымскому отжатому а что происходит на самом деле.....
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04.11.2020 16:07 Відповісти
Де БАБЛО, там СБУ!
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04.11.2020 16:11 Відповісти
а если тетя Неля Штепа поможет Аксенову с украинским гражданством. с него тоже санкции снимут?
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04.11.2020 16:14 Відповісти
Якщо знімуть санкції з "Масандри", то автоматично знімуться санкції не тільки з тою Масандрою, котра перереєструвалась в Україні, а й з кацапської Масандри.
Хитрі, суки. Вони так думають, що хитрі.
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04.11.2020 16:17 Відповісти
Ну воно начебто перереєструвалось, але вин як не було в гіпермаркетах так і нема. На поличках виключно сухі та напівсолодкі здебільшого імпортні, десертні та лікерні відсутні. До сих пір не зробили хоча б приблизний аналог Бастардо, Мускат Білий Червоного Каменю, Ай Серез, Південний Южнобережний, Кокур Сурож, та десятки інших. З імпортних найближчих за смаком один раз зустрічав французьске Піно де Шарант, але там досить сильний неприємний смак коньяку, (інша технологія) та й ціна кусача. Тобто жодного пристойного замінника відчизняному Піно Грі так і не з'явилось. Дивна річ, ринок є, попит є, але наповнення ринку відсутнє.

Ця перереєстрація окозамилювання, чисто росіянам нерви псувати по судах, а жодної лінії виробничої не побудували.
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04.11.2020 16:17 Відповісти
Вино у них нормальное после перерегистрации. Даю добро!
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04.11.2020 16:24 Відповісти
схуали???
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04.11.2020 17:07 Відповісти
Это на суахили ? СБУ просить РНБО зняти санкції з "Масандри", зареєстрованої на материковій частині України - Цензор.НЕТ 9722
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04.11.2020 17:33 Відповісти
Кто не понял о чем речь и пытается комментировать... Посмотрите материал Крым Реалии на эту тему... https://youtu.be/nylTdLo73Ig
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04.11.2020 17:16 Відповісти
ФСБУ вже навіть лахудр по борделях не ловить - ніколи. Воно занялось вінодєлієм..
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04.11.2020 18:26 Відповісти
ну должен же быканов бабло отбить, не зря же его по квоте назначили и сразу цельного лейтенанта дали...
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05.11.2020 04:43 Відповісти
 
 