СБУ просить РНБО зняти санкції з "Масандри", зареєстрованої на материковій частині України
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У Службі безпеки України стверджують, що "порушили питання" про зняття санкцій з підприємства "Масандра", яке після окупації Криму перереєструвалося на материковій частині України.
Про це повідомила пресслужба відомства у відповідь на інформаційний запит Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Ініційовано продовження дії санкції щодо російських підприємств, які діють в АР Крим, порушуючи законодавство України. Водночас підрозділами СБ України порушено питання щодо скасування санкцій зі згаданих українських підприємств, які фактично здійснюють діяльність на підконтрольній Україні території, зокрема ГК "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", – йдеться у відповіді СБУ.
У Раді національної безпеки та оборони України до цього у відповідь на інформаційний запит Крим.Реалії повідомили, що можуть скасувати санкції, якщо СБУ направить їм таку пропозицію.
Видання нагадує, що утравні 2017 року на підприємство "Масандра", розташоване в Криму, були накладені санкції України. Однак під них потрапила і "Масандра", що перереєструвалася на материковій частині України.
Російський парламент Криму 27 травня вніс винзавод "Масандра" в "об'єкти, що підлягають приватизації шляхом перетворення на господарське товариство". У підконтрольному Кремлю Міністерстві майнових і земельних відносин півострова тут же вказали на те, що "на сьогодні" не збираються приватизувати винзавод.
Після окупації Криму український держконцерн "Масандра" був оголошений власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.
У березні 2014 року в анексованому Росією Криму "націоналізували" близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає як компенсацію не тільки гроші, але й російське закордонне майно.
Будь ласка, зачекайте...
это главный вопрос.
Интересно как там они без пресной воды. Переключились на производство стекломоя?
Проти херсонської фірми не можливі були санкції.
А от проти кримської - навпаки.
Тут щось не чисте...
Из статьи не понять
1. Головне завдання СБУ при Баканові - контроль за виноробством в Україні.
2. Не миттям так катанням кримські та донецько-луганські колаборанти намагаються впихати свій ширпотреб під виглядом українських товарів.
одне з найбільших підприємств України та Європи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)
одно из крупнейших предприятий..... снг .......... а шо ето такое снг ??? Украины там не было на
сколько я помню........
https://ru.krymr.com/a/28050994.html
На самом деле, многие вина, которые назывались крымскими, производились из одесского виноматериала.
ну если всё так как написоно то.... как бе да.... санкции не к предприятию работающему на кон
тролируемой территории а только к крымскому отжатому а что происходит на самом деле.....
Хитрі, суки. Вони так думають, що хитрі.
Ця перереєстрація окозамилювання, чисто росіянам нерви псувати по судах, а жодної лінії виробничої не побудували.