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корупція (2751) опитування (811)

47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Майже половина українців не помічають позитивних зрушень у боротьбі з корупцією в державі за останній рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного 2-3 листопада соціологічною групою "Рейтинг".

Оцінюючи зміни в сфері боротьби з корупцією протягом останнього року, 47% опитаних не побачили зрушень, 34% - вважають, що ситуація погіршилася, 14% - побачили позитивні зміни.

47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування Рейтингу 01

Згідно з дослідженням індекс змін в сфері боротьби з корупцією значно вище, ніж в 2018 році, але дещо погіршився порівняно з 2019 роком.

Читайте: 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Опитування було проведено 2-3 листопада 2020 року. У ньому взяли участь громадяни України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Всього було опитано 2 000 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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Топ коментарі
+22
Ну причём здесь Зеленский?
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04.11.2020 15:45
+17
При Петрі було погано, а зараз ще погіршало ?
Як же так, зелені ???
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04.11.2020 15:49
+15
Клятий Порошенко . . .
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04.11.2020 15:48
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А где те 53 (или, может, 73 47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4313 ) % , к-рые видят улучшение???
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04.11.2020 16:36 Відповісти
графики указывают на улучшение с 2018 года.
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04.11.2020 16:37 Відповісти
47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5698
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04.11.2020 16:43 Відповісти
хуже не будет!
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04.11.2020 16:46 Відповісти
Зеленский, как ручной президент Коломойского - это апогей коррупции.

Раньше такое только в африканских недостранах было возможно.
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04.11.2020 16:47 Відповісти
Порох опять Зеле в штаны насрал, ну что за человек?
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04.11.2020 17:10 Відповісти
Не видят потому что весной 19 го 73 % слепых,глухих,дурных,наивных,захотели тоже править.
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04.11.2020 17:17 Відповісти
О какой борьбе с коррупцией вы говорите? Да никакой борьбы и в помине нету, если в ВР полно коррупционеров, то кто с ней будет бороться?
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04.11.2020 18:06 Відповісти
Какой борьбе с коррупцией?
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04.11.2020 18:44 Відповісти
Ну чим не досягнення Янелоха? 47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4499
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04.11.2020 18:59 Відповісти
На 34% хуже чем при Порошенку.
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04.11.2020 21:28 Відповісти
Навіщо такі дурниці у людей запитувати?
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05.11.2020 01:52 Відповісти
Есть люди, которые не способны осознать то, что наказание является механизмом наставления человека на путь, ведущий на познания Истины. Такие люди, как правило, живут по принципу: "Рыбка ищет, где глубже, а человек - где лучше!" Поэтому, всякое притеснение со стороны гражданского общества, или же со стороны властей, такие люди воспринимают как посягательство на их "законные" человеческие права и свободы, которые Запад настойчиво навязывает всему миру. Являясь, по сути, злейшими врагами становления любого гражданского общества, такие люди должны жить за его пределами, то есть, с такими людьми необходимо разговаривать на понятном для их языке. Ибо язык разума для таких людей недоступен.
анархо коммунист «язычник».
Сегодня ноябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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05.11.2020 15:34 Відповісти
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