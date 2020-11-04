47% українців не бачать поліпшень у боротьбі з корупцією, 34% говорять про погіршення, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Майже половина українців не помічають позитивних зрушень у боротьбі з корупцією в державі за останній рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного 2-3 листопада соціологічною групою "Рейтинг".

Оцінюючи зміни в сфері боротьби з корупцією протягом останнього року, 47% опитаних не побачили зрушень, 34% - вважають, що ситуація погіршилася, 14% - побачили позитивні зміни.

Згідно з дослідженням індекс змін в сфері боротьби з корупцією значно вище, ніж в 2018 році, але дещо погіршився порівняно з 2019 роком.

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Опитування було проведено 2-3 листопада 2020 року. У ньому взяли участь громадяни України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Всього було опитано 2 000 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.