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Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук"

У судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається чергове судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ.

Слово взяв захист одного з чотирьох обвинувачених, підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова і зазначив, що хоче допитати багатьох експертів щодо проведених ними досліджень, зокрема виявлених елементів, що свідчать про збивання МН17 "Буком". А також експертів, які робили доповіді та висновки щодо типу та місця запуску ракети. Адвокати Пулатова заявили, що бачать неточності, тому хочуть допитати багатьох експертів.

Також захист підкреслив, що є питання щодо експертизи вилучених уламків. Адвокати зазначили, що було важко отримати фрагменти із зони конфлікту. Також на місці трагедії побувало багато людей, тому все це могло привести до пошкодження уламків. І саме тому захист хоче допитати багатьох експертів. Нідерландська прокуратура матиме слово в суді вже завтра.

Також читайте: Суд у Нідерландах у справі МН17 заслухав відеоінтерв'ю підозрюваного Пулатова

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.

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Топ коментарі
+8
Нєужелі сам діспєтчєр Карлос будєт давать покозанія?
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04.11.2020 16:15
+7
Я так понимаю, что они хотят допросить "экспертов"которые видели как километровый истребитель Су25, управляемый биндеровским карателем, и замеченный диспетчером Карлосом, стрелял ракетами для зенитной установки " Бук" по заранее напичканому трупами Боингу МН17.
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04.11.2020 16:13
+6
Лаптеногие просто хотят знать,как из вычислили, какая техника - спутники - технологии использовались и тд
Скорее всего они лососнут тунца
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04.11.2020 16:19
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Отак поступово і до справжнього розслідування дійде......
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04.11.2020 16:01 Відповісти
Нєужелі сам діспєтчєр Карлос будєт давать покозанія?
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04.11.2020 16:15 Відповісти
Они еще спиритический сеанс с Захарченко сделают, чтобы он потвердил как летчик Волошин на Сушке вез БУК...
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04.11.2020 16:24 Відповісти
Вообщето он их уже дал, но лаптеногим они совершенно не понравились Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук" - Цензор.НЕТ 2996
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04.11.2020 16:47 Відповісти
Санта-Барбара
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04.11.2020 16:02 Відповісти
Все формальности будут соблюдены.Это не революционный суд.Доказательства до сих пор собирают.Каддафи тоже многие годы дурака включал за сбитый Боинг в Британии.
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04.11.2020 16:10 Відповісти
Я так понимаю, что они хотят допросить "экспертов"которые видели как километровый истребитель Су25, управляемый биндеровским карателем, и замеченный диспетчером Карлосом, стрелял ракетами для зенитной установки " Бук" по заранее напичканому трупами Боингу МН17.
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04.11.2020 16:13 Відповісти
Трупы были несвежие!
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04.11.2020 16:19 Відповісти
Лаптеногие просто хотят знать,как из вычислили, какая техника - спутники - технологии использовались и тд
Скорее всего они лососнут тунца
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04.11.2020 16:19 Відповісти
и только дауніто хромосому еще что то непонятно - жесть просто, какие же ви ущербние - подонки, на горе людей свои интереси приследуете, и какого черта єто защита такие вопроси задает-не подумал? он же там єто .идор по хоз делам бил, понятное дело грушнику дали задание запутат, замедлить процесс
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04.11.2020 18:32 Відповісти
Цікаво, а хто ж це міг призвести до пошкодження уламків?

Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук" - Цензор.НЕТ 4150
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04.11.2020 17:02 Відповісти
у раSSії горить земля під ногами...пробують потягнути час і заплутати сліди...

поки їх адепти на кшталт медведчуків, партнових, бужанських, шуфричів, рабіновичів, мураєвих з єрмаками та інш. будуть "відбілювати" руSSкій мір...
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04.11.2020 17:28 Відповісти
Петушарий тоже знатно там засветился как "эксперт" Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук" - Цензор.НЕТ 5304
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04.11.2020 17:57 Відповісти
он же там по хоз делам бил, какого фіга защита имеет права задавать подобние вопроси?
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04.11.2020 18:48 Відповісти
не так смішно як тошнить.
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04.11.2020 20:08 Відповісти
я вот, например, помню, кто сдал Цемаха россии, не дождавшись суда в Гааге. А вы помните?
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04.11.2020 20:22 Відповісти
 
 