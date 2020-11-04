Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбувається чергове судове засідання у справі МН17.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ.
Слово взяв захист одного з чотирьох обвинувачених, підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова і зазначив, що хоче допитати багатьох експертів щодо проведених ними досліджень, зокрема виявлених елементів, що свідчать про збивання МН17 "Буком". А також експертів, які робили доповіді та висновки щодо типу та місця запуску ракети. Адвокати Пулатова заявили, що бачать неточності, тому хочуть допитати багатьох експертів.
Також захист підкреслив, що є питання щодо експертизи вилучених уламків. Адвокати зазначили, що було важко отримати фрагменти із зони конфлікту. Також на місці трагедії побувало багато людей, тому все це могло привести до пошкодження уламків. І саме тому захист хоче допитати багатьох експертів. Нідерландська прокуратура матиме слово в суді вже завтра.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.
15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.
У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.
Будь ласка, зачекайте...
Скорее всего они лососнут тунца
поки їх адепти на кшталт медведчуків, партнових, бужанських, шуфричів, рабіновичів, мураєвих з єрмаками та інш. будуть "відбілювати" руSSкій мір...