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Новини Політика України
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Трофімов (35) Офіс Президента (1344) Подоляк Михайло (149)

Трофімова звільнили за провал регіональної політики. Це спроба перебудувати "на марші" команду президента, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Трофімова звільнили за провал регіональної політики. Це спроба перебудувати "на марші" команду президента, - Подоляк

Звільнення Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу Президента України варто розглядати не як невдоволення або покарання, а більше як спробу перебудувати "на марші" команду президента Володимира Зеленського напередодні інших, більш серйозних викликів.

Так вважає радник керівника ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я б сказав, що зараз ми підійшли до такого собі своєрідного вододілу. Ми закінчили один період і втягуємося в інший. Період більш жорсткий і більш конфліктний. Очевидно, що між державою як управлінськими інститутами і місцевими органами влади немає належної конструктивної комунікації. Немає виразного і перспективного діалогу. А це неправильно. Зрозуміло, що президент хоче мати максимально ефективних операційних менеджерів з ключових напрямів. Регіональна політика - це ж теж найважливіша президентська вертикаль. Сергій Трофімов якоюсь мірою недовибудував цю вертикаль. Тому і сталося звільнення", - сказав Подоляк у коментарі агентству.

Він повідомив, що попередньо є кілька кандидатів на регіональний напрям в Офісі президента, але пріоритетною, на його думку, все-таки є кандидатура нинішнього заступника глави ОП Кирила Тимошенка.

Також читайте: Зеленський звільнив Трофімова з посади заступника голови ОП і призначив своїм позаштатним радником

"Він точно в матеріалі. У нього вже вибудовані зв'язки з губернаторами і мерами. Він постійно в інспекційних поїздках по регіонах. І, звичайно ж, у першого заступника ключовим функціоналом все одно залишиться саме регіональна тематика. Це вкрай важливо", - підкреслив радник керівника ОП.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента.

Іншим указом Зеленський призначив Трофімова своїм радником (поза штатом).

В Офісі президента Трофімов відповідав за регіональну політику.

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Топ коментарі
+13
Честно, в кои-то веки. Отодвинули за пролет зеленых на выборах.

Страстная любовь и приверженность Трофимова к гундяевской секте преЗеденту не мешала.
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04.11.2020 16:14
+8
Трофимова уволили за провал региональной политики. Это попытка перестроить "на марше" команду президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 8495
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04.11.2020 16:21
+5
Схоже на перемішування кописткою лайна в ночвах. )))
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04.11.2020 16:36
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04.11.2020 16:12 Відповісти
Честно, в кои-то веки. Отодвинули за пролет зеленых на выборах.

Страстная любовь и приверженность Трофимова к гундяевской секте преЗеденту не мешала.
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04.11.2020 16:14 Відповісти
Так призначив же радником. І продовжить квартальний трофімов бубАчці на вухо гундявить.
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04.11.2020 17:10 Відповісти
Так, зовсім не вигнав, але значно понизив.
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04.11.2020 17:13 Відповісти
Я уверен, что наконец сейчас после увольнения Трофимов прозреет и нчнёт рубить матку- -правду.
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04.11.2020 16:17 Відповісти
Провалив регіональну політику, прямий шлях до позаштатного радника! Що ще пустити під ніж?
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04.11.2020 16:18 Відповісти
Трофимова уволили за провал региональной политики. Это попытка перестроить "на марше" команду президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 8495
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04.11.2020 16:21 Відповісти
Схоже на перемішування кописткою лайна в ночвах. )))
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04.11.2020 16:36 Відповісти
сказочные треполохи несут какую-то дичь, рассчитанную только на дебильного избирателя.
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04.11.2020 16:21 Відповісти
Мабудь Міша Подоляк ще не вийшов із запою і тому вказав вибраних громадянами на виборах мерів, як президентську вертикаль. Або ж ляпнув те, що думає - зробити їх такими, ліквідувавши децентралізацію.
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04.11.2020 16:34 Відповісти
вертикаль, мать вашу...
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04.11.2020 16:37 Відповісти
А куда вони "марширують"? Хтось знає?
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04.11.2020 16:51 Відповісти
Провалил местные выборы...
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04.11.2020 17:22 Відповісти
Де вони вчаться так формувати свої думки!?))) я би сказав простіше-«ми просрали місцеві вибори і тепер шукаємо «винуватих» і «переставляємо ліжка» по сеншую.
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04.11.2020 17:37 Відповісти
Я думаю цю єресь зрозуміла б тільки Настя Кєрн з Германії.
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04.11.2020 17:38 Відповісти
Если дела в борделе идут плохо, следует не переставлять кровати, а менять девочек.
Граждане, не пора ли нам поменять этих девочек?
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04.11.2020 17:39 Відповісти
Щось мені думається, що звільнили його за інше. Пригадуєте злив операції по вагнерівцях? Дзвінок у Кремль був із ОПи. А зустріч голови британської розвідки МІ6? Він вимагав від Вави позбавитись від агентів кремля в ОПі. Не виключаю, що диякон московського сатанату Трофімов один із тих кротів кремля що є в оточенні преЗедента. Просто усіх разом він не може їх звільнити бо буде дуже очевидно, тому шукають якісь правдоподібні відмовки.
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04.11.2020 18:54 Відповісти
А вы ..... как ни садитесь, а в управленцы - не годитесь!
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04.11.2020 19:21 Відповісти
Провал местных выборов - вот истинная причина увольнения.
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05.11.2020 04:58 Відповісти
 
 