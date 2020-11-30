Оргкомітет Волонтерської премії Євромайдан SOS починає формувати список номінантів. Журі відзначить усіх і додатково вибере трьох лауреатів.

Про це повідомляє організаційний комітет премії, інформує Цензор.НЕТ.

"30 листопада всьоме вручать Волонтерську премію Євромайдан SOS. Номінувати волонтера або самого себе може кожен. Це всеукраїнська недержавна нагорода, яка вручається за особливий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні "звичайним людям, які роблять дивовижні речі"", - пояснили в оргкомітеті.

Висунути на премію можна будь-яку людину, яка на безкоштовній основі займається щоденною волонтерською роботою. Не вручають премії тільки керівництву політичних сил.

Подати анкету номінанта можна до 15 листопада за посиланням.

Церемонія нагородження відбудеться 30 листопада, цього року через пандемію коронавірусу вона пройде в онлайн-форматі.

Організатори обіцяють відзначити кожного волонтера і волонтерку. При цьому журі вибере трьох лауреатів.

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Волонтерська премія Євромайдан SOS була заснована в 2014 році. Ця премія - негрошова, її мета - підтримати волонтерський рух і заохотити інших людей до суспільно-корисної праці. Саме тому організатори відзначають усіх без винятку волонтерів, які були номіновані на Премію, а журі додатково вибирає трьох лауреатів.

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