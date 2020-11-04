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місцеві вибори (911) Чернігів (273) Атрошенко (35)

Вибори в Чернігові: Атрошенка переобрано мером, до міськради проходять п'ять партій. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори в Чернігові: Атрошенка переобрано мером, до міськради проходять п'ять партій. ІНФОГРАФІКА

Чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко обраний на другий термін. Його партія здобула більшість місць у міськраді.

Про це повідомляє "Суспільне",  передає Цензор.НЕТ.

Атрошенко набрав 77,49% або 62 937 голосів виборців на місцевих виборах. У 2015 році він також виграв, балотуючись від "БПП".

Партія Атрошенка "Рідний дім" отримала більшість депутатських мандатів у міській раді. За політсилу міського голови проголосували 58,05% виборців і вона здобула 26 місць у міськраді. Також до ради пройшли "Слуга народу" (7,92%, 4 депутати), "Наш край" (7,49%, 4 депутати), "ОПЗЖ" (6,83%, 4 депутати), "Євросолідарність" (6,16%, 4 депутати).

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Вибори в Чернігові: Атрошенка переобрано мером, до міськради проходять пять партій 01

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Ватний Чернігів.
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04.11.2020 16:25 Відповісти
мозги у тебя ватные))) атроха это тот же петя только в чернигове
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05.11.2020 10:29 Відповісти
Ага, тільки чогось він не пішов з ЄС, а створив свою кишенькову партію.
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05.11.2020 12:31 Відповісти
потому что это региональная партия, которая дальше черниговской области не лезет)))
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05.11.2020 12:56 Відповісти
Так там і ЄС є, чому вони не об'єднались? Ватники вони і не заперечуй. Чернігів завжди був переважно ватний.
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05.11.2020 16:42 Відповісти
а ты с питера строчишь?))) мы живем намного более качественно чем ты, а то что ты там пишешь то сытнее тебе не будет)))
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05.11.2020 18:05 Відповісти
Тобі що, на голову шафа впала що ти вирішив що я кацап?
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06.11.2020 08:24 Відповісти
Вообще не понимаю как человек с фамилией Атрошенко, шо лично для меня звучит как "atrocity" может быть мэром. Хотя конешно если взять Харьковского Гепу то шо уш тут и говорить...
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04.11.2020 18:26 Відповісти
Придурок или дура, съездь и посмотри во что превратил за одну каденцию депресивный город мер с фамилией Атрошенко, а тогда и язви по поводу его фамилии.
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04.11.2020 19:36 Відповісти
да это тролли из питера))
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05.11.2020 10:31 Відповісти
Многие города в Европе могут позавидовать тому, что за одну каденцию сделал этот мер и в каком состоянии сейчас город.
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04.11.2020 21:12 Відповісти
Да. Город он поднял из руин. Не в последнюю очередь потому что владеет строительным бизнесом и берет себе подряды. А вот жители как имели одни из самых низких зарплат по стране так и остались. С работой тоже полная ж..па. вообще чернигов не ватный- у нас просто местные власти каждый раз смотрят на киевскую власть, и тоже меняют флаг. Тот же атрошенко водил титушек против местного майдана, потом при порозе перекрасился в патриота. Сейчас просто зарывает деньги в асфальт и стройку, что тоже лучше чем было раньше при Соколове. Этот сорт говна немного лучше чем было всегда.
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05.11.2020 01:31 Відповісти
нет работы?))) да я на подсобку человека не могу найти 12 тыс на подсобку. это вы так работать хотите. а насчет атрохи то поверь, мне важней ехать по хорошей дороге а не то у кого купили асфальт)) вы просто зависливые ушлепки, которым хоть делай дороги хоть не делай, вы все равно будете недовольны. такие как ты и голосовали за соколова, так как тот за 8 лет правления и лампочки не поменял
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05.11.2020 10:37 Відповісти
 
 