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Вибори в Чернігові: Атрошенка переобрано мером, до міськради проходять п'ять партій. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко обраний на другий термін. Його партія здобула більшість місць у міськраді.
Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
Атрошенко набрав 77,49% або 62 937 голосів виборців на місцевих виборах. У 2015 році він також виграв, балотуючись від "БПП".
Партія Атрошенка "Рідний дім" отримала більшість депутатських мандатів у міській раді. За політсилу міського голови проголосували 58,05% виборців і вона здобула 26 місць у міськраді. Також до ради пройшли "Слуга народу" (7,92%, 4 депутати), "Наш край" (7,49%, 4 депутати), "ОПЗЖ" (6,83%, 4 депутати), "Євросолідарність" (6,16%, 4 депутати).
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