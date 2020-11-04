Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк

Комітет постійних представників країн ЄС узгодив у середу черговий санкційний пакет за фальсифікацію результатів виборів у Білорусі і застосування насильства до демонстрантів.

Про це повідомив журналіст радіо "Вільна Європа" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" на заморожування активів і заборону на видачу віз Лукашенкові і 14 іншим білорусам. Буде опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС у п'ятницю", - написав він у "Твіттер".

Дипломатичне джерело в інститутах Євросоюзу підтвердило "Интерфаксу", що 6 листопада очікується постанова Ради ЄС, а також, ймовірно, публікація юридичних актів в "Офіційному журналі" ЄС.

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