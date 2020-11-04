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Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Комітет постійних представників країн ЄС узгодив у середу черговий санкційний пакет за фальсифікацію результатів виборів у Білорусі і застосування насильства до демонстрантів.
Про це повідомив журналіст радіо "Вільна Європа" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" на заморожування активів і заборону на видачу віз Лукашенкові і 14 іншим білорусам. Буде опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС у п'ятницю", - написав він у "Твіттер".
Дипломатичне джерело в інститутах Євросоюзу підтвердило "Интерфаксу", що 6 листопада очікується постанова Ради ЄС, а також, ймовірно, публікація юридичних актів в "Офіційному журналі" ЄС.
Топ коментарі
+6 майкл бом 2c607f23
показати весь коментар04.11.2020 18:02
+4 ан пав
показати весь коментар04.11.2020 17:03
+4 майкл бом 2c607f23
показати весь коментар04.11.2020 17:28
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Правда, для чистоты его нужно было бы объявить конституционным монархом и отменить выборы. Это почти шутка
Демократія - це не коли кожен наступний веде в протилежну сторону, а коли воля народу змінює керівників. Навіть тоді, коли "аргумент слабоватый".
Інакше кажучи - демократія це можливість зміни як тактики, так і загальної стратегії розвитку країни по волі її населення.
Демократія - це стан суспільства з певним набором цінностей. Причому права змінювати керівників (читай визначати тактику й стратегію розвитку суспільства) - лише невеличка частина цього набору.
Що бажають біллруси і чим здатні ризикнути - невдовзі побачимо.
І до речі, щодо стабільності та порядка: вони різними бувають. Приклади Німеччина, СРСР, московія. Скрізь стабільність і порядок. Навіть в Україні стабільність (влада збагачується, населення нищавіє) і порядок (своїм все, ворогам - закон).
Пока не появится площадь Сгласия как во Франции,демократии не видать. Или ждать еще лет 200-300, учитывая засилье мировых религий в отсталых странах.