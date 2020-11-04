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Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк

Комітет постійних представників країн ЄС узгодив у середу черговий санкційний пакет за фальсифікацію результатів виборів у Білорусі і застосування насильства до демонстрантів.

Про це повідомив журналіст радіо "Вільна Європа" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" на заморожування активів і заборону на видачу віз Лукашенкові і 14 іншим білорусам. Буде опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС у п'ятницю", - написав він у "Твіттер".

Дипломатичне джерело в інститутах Євросоюзу підтвердило "Интерфаксу", що 6 листопада очікується постанова Ради ЄС, а також, ймовірно, публікація юридичних актів в "Офіційному журналі" ЄС.

Читайте також: Євросоюз обговорює введення нових санкцій проти Лукашенка

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Топ коментарі
+6
Вы уже просрали Майдан в 2019,выбрав Зелю...и даже память Небесной Сотни просрали.73% подкуйловников исполнили просьбу куйло"россия будет вести диалог с любым президентом в Украине....кроме Порошенко".СЕБЕ НЕ ЛГИ....зебил=предатель Украины и брат лаптеногих.Вам уже зеля с ермаками-медведчуками свои болт на голову положил...где твой Майдан,где ваши патриоты.Одна Маруся Зверобой змагается.Понты вы ходячие.
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04.11.2020 18:02
+4
Поэтому наверно и включили его в санкции за ту мелочь которой постоянно на росийе происходит. А )(уйло хоть и наворотил поболее, а ему всегда рады в ЕС, никаких санкций и даже по его Толи просьбе, толи указанию с его холопов санкции снимают.
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04.11.2020 17:03
+4
C какого перепуга народу на Европу обижаться...на себя надо обижаться,что сами в гавно 26 лет наступили.Они и так делают,что могут.И вашего Зелю бы до кучи туда еще.
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04.11.2020 17:28
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Ну они же ходят в туалет... Физиология!
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04.11.2020 16:40 Відповісти
Интересно будет послушать предсмертные визги бульбофюрера
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04.11.2020 16:39 Відповісти
Года через 2
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04.11.2020 19:24 Відповісти
)) скоро и трамп, обьявивший себя "президентом штатов" попадёт в такой же список.
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04.11.2020 16:40 Відповісти
А так ли страшны бульбашенку эти санкции? Его бабло не в Европе, кроме *****, он никуда не ездит. А в свете происходящего в Беларуси, тем более забздит ездить..
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04.11.2020 16:48 Відповісти
Поэтому наверно и включили его в санкции за ту мелочь которой постоянно на росийе происходит. А )(уйло хоть и наворотил поболее, а ему всегда рады в ЕС, никаких санкций и даже по его Толи просьбе, толи указанию с его холопов санкции снимают.
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04.11.2020 17:03 Відповісти
Причина банальна - Проти )(уйоа не піднісається народ, а декілька особливобуйних не рахується. Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5259
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04.11.2020 18:06 Відповісти
Те то что пишут в санкциях за нарушение каких то правовых норм это просто чушь. Если )(уйло со своим стадом творит что хочешь то и санкций нет. Так чего они хотят достичь своими санкциями? Просто деланье хорошей мины при плохой игре.
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05.11.2020 08:51 Відповісти
Толку ? Народ пострадает и озлобится на ЕС . Император Беларуси и так не выездной , кроме орды .
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04.11.2020 16:49 Відповісти
C какого перепуга народу на Европу обижаться...на себя надо обижаться,что сами в гавно 26 лет наступили.Они и так делают,что могут.И вашего Зелю бы до кучи туда еще.
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04.11.2020 17:28 Відповісти
Ничего у вас не выйдет , пока вы все будете ждать поддержки от орды .
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04.11.2020 17:35 Відповісти
Какой поддержки от орды?(( Лапти у нас с молотком у головы стоят...у вас же вышло прсрать Пороха и подкуйловника выбрать...вам лапти придумали с помощью народа майдан с побегом овоща,чтобы Крым украсть,а у нас хотят Луку загнать в стойло и чтобв сдал всю Беларусь с потрохами.И тоже с помощью народа.6 лет прошло,а вы все в случайные совпадения вери е и думаете в конторе лаптей дураки сидят.Простые люди как трусы семейные.
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04.11.2020 17:43 Відповісти
Вот и я об этом . Вы уже определитесь как-нибудь . Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6015 А наш Майдан ты пока своими "лаптями" не трогай . Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6850
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04.11.2020 17:48 Відповісти
Вы уже просрали Майдан в 2019,выбрав Зелю...и даже память Небесной Сотни просрали.73% подкуйловников исполнили просьбу куйло"россия будет вести диалог с любым президентом в Украине....кроме Порошенко".СЕБЕ НЕ ЛГИ....зебил=предатель Украины и брат лаптеногих.Вам уже зеля с ермаками-медведчуками свои болт на голову положил...где твой Майдан,где ваши патриоты.Одна Маруся Зверобой змагается.Понты вы ходячие.
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04.11.2020 18:02 Відповісти
Боритесь . Вам никто в вашей изоляции не мешает . Ни ЕС , ни США , ни Украина . Берегите своё дерьмо , оно вам ещё пригодится , чтобы метать в Бацьку .
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04.11.2020 18:14 Відповісти
Всегда был сторонником демократии. Но, недавно довелось побывать в Минске. Не берусь судить как в глубинке, но город и ближайшие пригороды произвел очень приятное впечатление. Выглядит очень ухоженно. Нет хаотичной застройки, стихийных рынков, ларьков на каждом шагу. Прекрасные дороги, трава везде потрижена. По словам местных жителей, засилия корупции нет. А, т.к. опозиция, насколько можно видеть, принципиально новой политической линии не предлагает, единственным мотивом отстранения Лукашенко от власти является "надоел". Мне кажется, аргумент слабоватый.
Правда, для чистоты его нужно было бы объявить конституционным монархом и отменить выборы. Это почти шутка
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04.11.2020 17:56 Відповісти
Не раз бывал и в Минске, и в Гомеле, правда давненько, и что бросается в глаза - сами белорусы. Они аккуратны ,трудолюбивы, законопослушны, на перекрестках на красный свет не перебегают, даже если на горизонте нет машин, но если что задумали на пол-пути не остановятся
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04.11.2020 18:18 Відповісти
Гей прибічник. ти плутаєш квадратне з красним, а решта тобі взагалі фіолетово.
Демократія - це не коли кожен наступний веде в протилежну сторону, а коли воля народу змінює керівників. Навіть тоді, коли "аргумент слабоватый". Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 843
Інакше кажучи - демократія це можливість зміни як тактики, так і загальної стратегії розвитку країни по волі її населення.
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04.11.2020 18:18 Відповісти
ти хто таке, що дозволяеш говорити іншим що вони плутають і на що фіолетово? Демократія ніколи не буває заради демократії. Я не впевнений, що більшість білорусів бажає ризикнути стабільністю та порядком тільки заради права змінювати керівників.
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04.11.2020 18:46 Відповісти
Що на болючу мозолю наступив? Хто я? Я той, кому не видають методичок та не вимагають звітів.
Демократія - це стан суспільства з певним набором цінностей. Причому права змінювати керівників (читай визначати тактику й стратегію розвитку суспільства) - лише невеличка частина цього набору.

Що бажають біллруси і чим здатні ризикнути - невдовзі побачимо.
І до речі, щодо стабільності та порядка: вони різними бувають. Приклади Німеччина, СРСР, московія. Скрізь стабільність і порядок. Навіть в Україні стабільність (влада збагачується, населення нищавіє) і порядок (своїм все, ворогам - закон).
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04.11.2020 19:48 Відповісти
Демократія - це

Пока не появится площадь Сгласия как во Франции,демократии не видать. Или ждать еще лет 200-300, учитывая засилье мировых религий в отсталых странах.
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04.11.2020 18:48 Відповісти
Так никто и не скрывал, что хотят просто больше гражданских свобод, другие реальности других стран здесь никто не требует. вот возможно ли одно без другого - другой вопрос.
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04.11.2020 18:44 Відповісти
Tak vi stravnite ix uspexi s sosedemi s Polsoj ili Litvoj ?Nado stob byli cesnyje vibori,kak mozet sam sebia vybyrat,kak mozno sozat v tiurmu liudej kotoryje dumajet po drugomu,tolko za eto, ili bit za mirnyje mitingi.
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04.11.2020 20:03 Відповісти
З почином, тарган Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7359 )(уйлу готуватися Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2377
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04.11.2020 18:04 Відповісти
Бацька-бульба в спискi ада такОЖ - чорти його там вже зачекалися. Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9762
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04.11.2020 18:19 Відповісти
Постпреди країн ЄС схвалили пакет санкцій щодо Білорусі, Лукашенко у списку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9691 Щас відберуть вілу у Іспанії, апартаменти у Великобританії...Головний удар - заборона торгувати бульбою со свого городу поряд з Бранденбурською брамою..
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04.11.2020 20:12 Відповісти
 
 