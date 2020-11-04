З наступного року, щоб стати депутатом або міністром, доведеться скласти іспит на знання української мови, - Кремінь
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кожен, хто в майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, муситиме підтвердити своє знання державної мови на іспиті.
Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
16 липня 2021 року набирає чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.
"Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом в наступному скликанні, хто захоче працювати міністром або, скажімо, Уповноваженим щодо захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті", - сказав Кремінь.
"Якщо є намір претендувати на якісь посади, або - готуйтеся, тренуйтеся, наймайте вчителів або - вибачайте, як-то кажуть", - зауважив мовний омбудсмен.
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Головне чітко уявляти-аби гроші- гріха не буде! Насиров подтвердит.
Но не знать английский в штатах это да, это прямая дорога в обслуживающий персонал и второстепенные джоб позишонс, это бесспорно.
Новина вагінь!
(В часи Рішельє у Франції було декілька поширених мов які претендували на державну, за ********* мірками)
Україна відстає по цьому і по іншим показникам від цивілізованих країн на століття. У нас не тільки якісь там мовні питання, у нас країною керують феодали, а по ********* олігархи. Які за допомогою монополізованих ЗМІ визначають, як і за кого повинен голосувати population.
Евреикацапоязычные жЫды пГекГасно усе знают...пГосто пГинципиально не хотят говорить....Это не кацапы тупоголовые...это барыги которые на рашке немножечко имеют свой гешефт и ради денег готовы отлизать ***** по полной