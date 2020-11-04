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Новини Політика України
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депутат (956) українська мова (558) чиновник, урядовець (369) Кремінь Тарас (98)

З наступного року, щоб стати депутатом або міністром, доведеться скласти іспит на знання української мови, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З наступного року, щоб стати депутатом або міністром, доведеться скласти іспит на знання української мови, - Кремінь

Кожен, хто в майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, муситиме підтвердити своє знання державної мови на іспиті.

Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

16 липня 2021 року набирає чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.

"Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом в наступному скликанні, хто захоче працювати міністром або, скажімо, Уповноваженим щодо захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті", - сказав Кремінь.

Читайте: Кремінь просить посилити державну підтримку українського кінематографу: кількість фільмів знятих українською мовою скоротилася в 4,6 раза. ДОКУМЕНТ

"Якщо є намір претендувати на якісь посади, або - готуйтеся, тренуйтеся, наймайте вчителів або - вибачайте, як-то кажуть", - зауважив мовний омбудсмен.

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Топ коментарі
+35
А що толку бути людиною і не знати мову країни, в якій ви депутат? Є випадки, коли депутат в США не знає англійської чи в німеччині німецької?
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04.11.2020 16:33
+33
А давайте сьогодні авакова перевіримо?
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04.11.2020 16:29
+29
Язык страны пребывания не знает или турист или оккупант (с)
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04.11.2020 16:49
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Ой горюшко-то какое для русскоязычных челюстей! Уж точно завалят КС обращениями, хотя уже "полетели первые ласточки".
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04.11.2020 17:26 Відповісти
Хочу на цю новину подивитись в інтерпретації Скабєєвой)
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04.11.2020 17:30 Відповісти
КС скасує...
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04.11.2020 18:03 Відповісти
Со следующего года, чтобы стать депутатом или министром, придется сдать экзамен на знание украинского языка,

Головне чітко уявляти-аби гроші- гріха не буде! Насиров подтвердит.
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04.11.2020 18:31 Відповісти
Фундаментом существования США является английский язык и английская культура во всем их многообразии. Это чувствуешь,как только вступаешь на американскую землю. Если будет по другому, то это уже не будет США, а какое-то другое гос. образование. И так почти во всех странах мира. Да в стране могут жить представители разных национальностей, но говорить все они должны на языке страны пребывания и воспринимать основы ее культуры. Если кому -то что-то не нравятся -скатертью дорога.
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04.11.2020 18:57 Відповісти
ну не совсем так. Во-первых, английская культура чужда штатам, и вообще это больной вопрос для бывшей колонии, которая ныне позиционирует себя супердержавой. Во-вторых, в штатах очень сильны позиции испанского и, внезапно, китайского языков. За пределами штатов больше никто так всерьёз не воспринимает испанский.
Но не знать английский в штатах это да, это прямая дорога в обслуживающий персонал и второстепенные джоб позишонс, это бесспорно.
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04.11.2020 20:11 Відповісти
Можно конечно английскую культуру назвать американской, но суть от этого не меняется. Культура отношений к работе, делу, к людям, к семье. к природе, к деньгам, богатству, собственности, во многом пришли из Англии, все это функционирует до сих пор. Другие нации в США вынуждены приспосабливаться и воспринимать эту культуру, хотя некоторые из них сопротивляются этому.
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04.11.2020 22:51 Відповісти
Ну нарееееешті !) Через 30 років віддуплилися
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04.11.2020 18:57 Відповісти
...наконец-то, давно пора. Плюс экзамен по истории Украины и справку от психиатра с наркологом, чтобы больше небыло всяких наркоманов у власти, для которых "та сторона" это "повстанцы".
Новина вагінь!
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04.11.2020 20:04 Відповісти
Не смішіть, або краще не трендіть. А судді то кто ???????? Відповідно екзаменатори і коміссія, представники ой ЧЛЄНИ ОПЗЖ за житя.
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04.11.2020 20:06 Відповісти
я думал этого не произойдет никогда)) ну молодцы
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04.11.2020 20:22 Відповісти
Рішельє - у нас король один, у нас Франція одна, от і мова повинна бути одна.
(В часи Рішельє у Франції було декілька поширених мов які претендували на державну, за ********* мірками)
Україна відстає по цьому і по іншим показникам від цивілізованих країн на століття. У нас не тільки якісь там мовні питання, у нас країною керують феодали, а по ********* олігархи. Які за допомогою монополізованих ЗМІ визначають, як і за кого повинен голосувати population.
З наступного року, щоб стати депутатом або міністром, доведеться скласти іспит на знання української мови, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3281
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05.11.2020 13:11 Відповісти
Классный законопроект! Очень классный! Хоть это ограничит доступ любителям российского мира таким как Бойкам, Мертверчукам, Рабиновичам, Спивакам, Кацманам, Лёвочкинам и пр.
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05.11.2020 16:11 Відповісти
Ты думаешь они не знают З наступного року, щоб стати депутатом або міністром, доведеться скласти іспит на знання української мови, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4013 Евреи кацапоязычные жЫды пГекГасно усе знают...пГосто пГинципиально не хотят говорить....Это не кацапы тупоголовые...это барыги которые на рашке немножечко имеют свой гешефт и ради денег готовы отлизать ***** по полной
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05.11.2020 22:19 Відповісти
Ківє прощє будєт защітіть діссєртацию по украінскої філологіі на тєму "х*й як фундаментальнм мовоутворююча катєгорія"
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28.04.2021 14:16 Відповісти
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