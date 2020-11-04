З наступного року, щоб стати депутатом або міністром, доведеться скласти іспит на знання української мови, - Кремінь

Кожен, хто в майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, муситиме підтвердити своє знання державної мови на іспиті.

Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

16 липня 2021 року набирає чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.

"Тобто всі ті, хто має намір стати народним депутатом в наступному скликанні, хто захоче працювати міністром або, скажімо, Уповноваженим щодо захисту державної мови, повинні підтвердити своє знання української мови на іспиті", - сказав Кремінь.

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"Якщо є намір претендувати на якісь посади, або - готуйтеся, тренуйтеся, наймайте вчителів або - вибачайте, як-то кажуть", - зауважив мовний омбудсмен.