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Новини Політика України
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Зеленський (10456) Марків (142)

Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відразу після прильоту на батьківщину нацгвардієць Віталій Марків поїхав на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч відбулася в Офісі Глави держави в дуже теплій атмосфері. Президент поцікавився самопочуттям Віталія Марківа і подробицями перебування у в'язниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ви - молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все - перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили" , - сказав Володимир Зеленський.

"Дякую, пане Президенте. Ваша підтримка була для мене головним знаком - не тільки як для громадянина України, а й військовослужбовця, Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає. Для мене це було дуже важливо і приємно", - зазначив Віталій Марків.

Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці 01

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Нацгвардієць розповів, що дуже задоволений рішенням апеляційного суду міста Мілана. Віталій Марків додав, що в ув'язненні він багато писав і читав, особливо вивчав історію України.

"Кожен малюнок, кожен лист, який мені прислали, я зберіг і привіз з собою. Це рішення - перемога всієї команди, а перш за все - правди і справедливості", - зазначив Віталій Марків.

Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці 02

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Віталій Марків є студентом Національної академії внутрішніх справ.

Глава МВС зазначив, що нацгвардієць повинен пройти медичну реабілітацію та хоче продовжити кар'єру військовослужбовця.

Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці 03

Президент також оцінив силу духу Віталія Марківа.

"У вас високі моральні якості, і я радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці. Ви - приклад для багатьох", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Топ коментарі
+72
С Антоненко когда встретится и покается?
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04.11.2020 16:40
+62
"Спасибо, господин Президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Виталий Маркив."

Источник: https://censor.net/ru/p3229075

Про оставленного умирать солдата Журавля Маркиву еще не рассказали, похоже.
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04.11.2020 16:41
+50
Попиарился мудель ватный...

Итальянский суд Маркива оправдал, а украинский суд по указке Зеленского держит в тюрьме Дугарь, Кузьменко и Антоненко.

С Сариком хай встречается ублюдок криворожский.
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04.11.2020 16:44
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Обратите внимание на этого вЯликораиса ермака ..смотрит не на Маркива , а в камеру.
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04.11.2020 19:10 Відповісти
На біса він, Марків, туди пішов? Таки в нього не все добре з головою: спочатку до Італії на 3 роки до буцегарні, а зараз до блаЗЄнського.
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04.11.2020 19:38 Відповісти
Редкий случай когда из робы з/к в мундир конвойного а не наоборот
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04.11.2020 19:46 Відповісти
відпускай, блдь, Антоненка і переставай кошмарити патріотів.. твої слова - пустишка, Вошь дь ти зелена..
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04.11.2020 20:19 Відповісти
Зеля показал Маркиву свою коллекцию повесток? А что ж так?
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04.11.2020 20:23 Відповісти
Зеленський зустрівся з Марківим: Радий, що у нас на службі є такі військовослужбовці - Цензор.НЕТ 6824
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04.11.2020 20:37 Відповісти
Задоволений істерією порохоботів та москалів.
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04.11.2020 20:55 Відповісти
и тут пропиарился маленький еврейчик
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04.11.2020 21:20 Відповісти
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