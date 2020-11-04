ВР дозволила депутатам відправляти звернення не тільки в паперовому, а й в електронному вигляді
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому як закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо депутатських звернень)".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Зазначається, що закон спрямовано на розширення можливості реалізації права народного депутата на звернення зокрема в електронній формі, а також має на меті забезпечити швидший, якісніший і об'єктивніший розгляд депутатських звернень.
Законом встановлено, що депутатське звернення може бути направлено як у паперовому, так і в електронному вигляді способом, передбаченим чинним законодавством.
Відповідно до закону, повідомлення про результат розгляду депутатського запиту направляється в паперовій або електронній формі (згідно з формою, в якій внесено депутатський запит) з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".
Законом встановлено, що "орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів від дня його одержання розглянути і надати народному депутату відповідь з питань, які порушуються в депутатському зверненні. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк, його повідомляють про це офіційним листом із викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів від дня його отримання".
Відповідно до Закону, "Відповідь на депутатський запит або лист про продовження строку розгляду депутатського звернення направляється народному депутату в паперовій або електронній формі (згідно з формою, в якій направлено депутатське звернення) з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".
Відповідні зміни внесено до ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України".
Будь ласка, зачекайте...
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден обійшов чинного президента Дональда Трампа у штаті Мічиган за результатами обробки 94% відсотків бюлетенів.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Politico.
У Байдена наразі 49,3% голосів (2 502 185), у Дональда Трампа - 49,1% (2 492 118) голосів виборців. Раніше Трамп трохи випереджав Байдена.
Про лідерство Байдена повідомляє і видання The New York Times. За підсумком обробки 89% голосів у Байдена 49,2% голосів, у Трампа - 49,1%.
Мічиган - один із ключових штатів, де перемогу одного із кандидатів важко спрогнозувати до остаточного підрахунку голосів.
Перемога у Мічигані дає 16 голосів виборників. Загалом для перемоги на виборах президента необхідно мінімум 270 голосів.
И вообще -- США мне не понравились -- какое-то давящее впечатление -- смесь Имперского антуража с образцовым общежитием.