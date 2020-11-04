Розмір допомоги на ремонт та обслуговування протезів учасникам АТО/ООС збільшили більш ніж на 100 тис.

Кабінет Міністрів України збільшив зі 150 до 200 розмірів прожиткового мінімуму розміри грошової допомоги на ремонт і технічне обслуговування протезів учасників АТО/ООС.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Сьогодні на черговому засіданні уряд врегулював питання забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями і технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, і спеціальними виробами для занять спортом учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівок", - сказано в повідомленні.

Також Кабмін визначив терміни видачі дорогих виробів (протези нижніх кінцівок - заміна через 6 років, протези верхніх кінцівок - через 5 років).

Крім того, можна буде вести технічне обслуговування впродовж терміну експлуатації вищезазначених виробів, і збільшити граничні розміри грошової допомоги на їх ремонт і технічне обслуговування (зі 150 до 200 розмірів прожиткового мінімуму).

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