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Розмір допомоги на ремонт та обслуговування протезів учасникам АТО/ООС збільшили більш ніж на 100 тис.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Розмір допомоги на ремонт та обслуговування протезів учасникам АТО/ООС збільшили більш ніж на 100 тис.

Кабінет Міністрів України збільшив зі 150 до 200 розмірів прожиткового мінімуму розміри грошової допомоги на ремонт і технічне обслуговування протезів учасників АТО/ООС.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

"Сьогодні на черговому засіданні уряд врегулював питання забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями і технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, і спеціальними виробами для занять спортом учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівок", - сказано в повідомленні.

Також Кабмін визначив терміни видачі дорогих виробів (протези нижніх кінцівок - заміна через 6 років, протези верхніх кінцівок - через 5 років).

Крім того, можна буде вести технічне обслуговування впродовж терміну експлуатації вищезазначених виробів, і збільшити граничні розміри грошової допомоги на їх ремонт і технічне обслуговування (зі 150 до 200 розмірів прожиткового мінімуму).

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Да депутаты и министры себе за эти деньги пару зубов меняют, а АТОшник хотят, чтоб за 100 тыс. бегать начал.
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04.11.2020 16:57 Відповісти
Ну хоть где-то справедливость .
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04.11.2020 16:57 Відповісти
Сумочка у тварей-депутаток и то стоят больше! ГАНЬБА!!!
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04.11.2020 17:07 Відповісти
от придурки, як і з ковідом: не прибрать травмуючі умови, а розширити реабілітацію.
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04.11.2020 17:16 Відповісти
На сколько чашечек кофе в ресторане "Велюр"?
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04.11.2020 18:28 Відповісти
Да просто, сделать гарантийное обслуживание пожизненно за счёт, гостраховки и создать фонд для этого.
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04.11.2020 19:14 Відповісти
 
 