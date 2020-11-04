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У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Києві правоохоронці затримали групу, яка продавала підроблені 100-доларові банкноти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР 01

До правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в Києві діє злочинна група, яка поставляє і продає підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового і старого зразків.

3 листопада було проведено оперативну закупку зазначеної валюти, в результаті якої затримали двох осіб при спробі збуту 50 тис. підроблених доларів США. Ще 10 тис. доларів з ознаками підробки виявили під час обшуку автомобіля затриманих.

У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР 02

Також дивіться: Затримано одесита, який виготовляв фальшиві гроші номіналом 500 і 200 грн, - прокуратура. ФОТО

У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР 03

Зараз вирішується питання про повідомлення особам про підозру і обрання щодо них запобіжного заходу. Санкція ч. 3 ст. 199 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР перевіряють причетність до скоєння злочину співробітників правоохоронних органів.

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Топ коментарі
+7
Фальшивые доллары... Фальшивые митинги... Фальшивая власть...
В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 7015

Традиционно проплаченный, "пенсионеры за уплату налогов всеми барыгами".

https://ibigdan.livejournal.com/25830518.html
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04.11.2020 17:23
+1
"....задержаны двое мужчин,,,, Без женщины такие дела необходятся. Видимо женщина все это придумала и отпечатала на формате печати вафельной, сахарной и шоколадной бумаге. Изображения изготавливаются на профессиональном оборудовании, с использованием только пищевых расходных материалов компании Modecor. В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 3165
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04.11.2020 17:34
+1
Выборы в СШа, терракт в Вене и Франции, диверсия КСУ, акция чтобы не платить налоги, кому же это выгодно, что бы бюджет был пустой, и кризис, подрывается обороноспособность, а на фронте о планируется отвод в 4 точках, а Кравчук задвигает что с Россией можно договорится, а баксы левые с кудава завезли, какие предположения, америкосам их отдать они всё расскрутят
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04.11.2020 17:36
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Фальшивые доллары... Фальшивые митинги... Фальшивая власть...
В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 7015

Традиционно проплаченный, "пенсионеры за уплату налогов всеми барыгами".

https://ibigdan.livejournal.com/25830518.html
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04.11.2020 17:23 Відповісти
"....задержаны двое мужчин,,,, Без женщины такие дела необходятся. Видимо женщина все это придумала и отпечатала на формате печати вафельной, сахарной и шоколадной бумаге. Изображения изготавливаются на профессиональном оборудовании, с использованием только пищевых расходных материалов компании Modecor. В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 3165
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04.11.2020 17:34 Відповісти
Выборы в СШа, терракт в Вене и Франции, диверсия КСУ, акция чтобы не платить налоги, кому же это выгодно, что бы бюджет был пустой, и кризис, подрывается обороноспособность, а на фронте о планируется отвод в 4 точках, а Кравчук задвигает что с Россией можно договорится, а баксы левые с кудава завезли, какие предположения, америкосам их отдать они всё расскрутят
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04.11.2020 17:36 Відповісти
Кацапии это очень нужно, пане Джони.
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04.11.2020 17:42 Відповісти
дайте два В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР - Цензор.НЕТ 5440
Подорвем бакс!
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04.11.2020 17:42 Відповісти
Бубочка с Лысым перед рывком на Ростов ?
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04.11.2020 17:45 Відповісти
Влада нищить малий бізнес! У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР - Цензор.НЕТ 3717
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04.11.2020 17:49 Відповісти
и лексус у них фальшивый не 570 а 470.
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04.11.2020 17:55 Відповісти
фальшиві мабуть положать у віщдоки.
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04.11.2020 17:56 Відповісти
Фальши в даркнете немеряно
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04.11.2020 19:24 Відповісти
Даже интересно было бы глянуть на фальшивые 100 долларов нового образца, там такие степени защиты, даже не представляю как их умудряются подделать
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05.11.2020 10:59 Відповісти
 
 