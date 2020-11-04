У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР. ФОТО
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У Києві правоохоронці затримали групу, яка продавала підроблені 100-доларові банкноти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
До правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в Києві діє злочинна група, яка поставляє і продає підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового і старого зразків.
3 листопада було проведено оперативну закупку зазначеної валюти, в результаті якої затримали двох осіб при спробі збуту 50 тис. підроблених доларів США. Ще 10 тис. доларів з ознаками підробки виявили під час обшуку автомобіля затриманих.
Зараз вирішується питання про повідомлення особам про підозру і обрання щодо них запобіжного заходу. Санкція ч. 3 ст. 199 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Слідчі ДБР перевіряють причетність до скоєння злочину співробітників правоохоронних органів.
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https://ibigdan.livejournal.com/25830518.html
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