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Новини Політика України
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ВАКС продовжив запобіжний захід підозрюваному у хабарництві нардепу Юрченку і дозволив зняти електронний браслет

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС продовжив запобіжний захід підозрюваному у хабарництві нардепу Юрченку і дозволив зняти електронний браслет

Вищий антикорупційний суду прийняв рішення зняти електронний браслет з підозрюваного в корупції народного депутата Олександра Юрченка.

Про це повідомив сам нардеп у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора (3 листопада. - Ред.) суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю - браслета", - зазначив Юрченко.

ВАКС продовжив запобіжний захід підозрюваному у хабарництві нардепу Юрченку і дозволив зняти електронний браслет 01

Цю інформацію підтвердила речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП. За її словами, 3 листопада слідчий суддя продовжив Юрченкові обов'язки, крім носіння електронного засобу контролю.

Чемерис додала, що запобіжний захід продовжили до 3 січня 2021 року.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

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Топ коментарі
+4
Так і не зрозумів, який запобіжний захід йому подовжили, заставу заплатив, браслет зняли, що лишилось?
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04.11.2020 17:42
+4
На очереди- полное оправдание, извинения, денежная компенсация, ... слёзы радости. ВАКС продлил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко и разрешил снять электронный браслет - Цензор.НЕТ 4669
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04.11.2020 17:44
+2
Сфабрикована провокація (с) . . . ага . . ми усі бачили як ти брав хабаря. Все сфабриковане! Чорне - це біле! Корупція - це боротьба з корупцією!
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04.11.2020 17:34
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Сфабрикована провокація (с) . . . ага . . ми усі бачили як ти брав хабаря. Все сфабриковане! Чорне - це біле! Корупція - це боротьба з корупцією!
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04.11.2020 17:34 Відповісти
Вот вам , и пожизненное по - Зеленски
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04.11.2020 19:30 Відповісти
Па ч"їму ледь не у всіх тих засраних служок кудлаті мордячки??
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04.11.2020 22:38 Відповісти
НА КОЛ--этого яйценосца !!! барига !!!!
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04.11.2020 22:03 Відповісти
Премию уже выдали ?
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04.11.2020 17:36 Відповісти
Жмет? ВАКС продлил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко и разрешил снять электронный браслет - Цензор.НЕТ 4606Клоунада,пля...
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04.11.2020 17:37 Відповісти
Так і не зрозумів, який запобіжний захід йому подовжили, заставу заплатив, браслет зняли, що лишилось?
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04.11.2020 17:42 Відповісти
Лишилась свобода...Свобода знову красти,брати хабарі і відкати...
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04.11.2020 17:49 Відповісти
На очереди- полное оправдание, извинения, денежная компенсация, ... слёзы радости. ВАКС продлил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко и разрешил снять электронный браслет - Цензор.НЕТ 4669
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04.11.2020 17:44 Відповісти
Надеть на ворюгу кандалы вместо браслета ,ишь ты какая ця-ця выискалась ,на НАРЫ подлеца ! ВАКС продлил меру пресечения подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко и разрешил снять электронный браслет - Цензор.НЕТ 1798
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04.11.2020 17:44 Відповісти
ЛОвите его теперь в Ростове
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04.11.2020 17:47 Відповісти
На Ю. Кузьменко надели браслет, Рифмастер на нарах зато вор из стада Зеленского по прежнему депутат и без браслета
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04.11.2020 18:03 Відповісти
Хуже не будет...Кому Зе это говорил? Явно не нам....
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04.11.2020 18:10 Відповісти
А пиво он вернул? Ну, то, что до депутатства в суппермаркете пытался спереть.
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04.11.2020 18:16 Відповісти
На хрена сняли браслет, сбежит ведь, или это специально так и придумано?
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04.11.2020 20:06 Відповісти
 
 