Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба
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КСУ спростовує інформацію ЗМІ про нібито готовність визнати неконституційною земельну реформу і підкреслює, що рішення з цього питання ще не ухвалено.
Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.
У КС повідомили, що справу про конституційність земельної реформи мали розглядати 29 вересня, але за клопотанням представника президента України в КС перенесли розгляд.
"У понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання Суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. Рішення Суду у цій справі не ухвалювалося. Її розгляд буде продовжено на одному з наступних пленарних засіданнях Суду", - сказано в повідомленні.
Суд звертається до політиків, громадських активістів та ЗМІ з проханням надавати достовірні та перевірені відомості з метою донесення до громадськості лише правдивої інформації. Дата і час розгляду зазначених справ буде оприлюднена на офіційному вебсайті КС.
Раніше суддя Конституційного Суду Сас оприлюднив проєкт постанови, який земельна реформа визнається не відповідає Конституції України.
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Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
Копипастус Вульгарис - маленький паразит, занимающийся преимущественно порчей интеллектуальной собственности и присвоением литературной ничейности (или даже чейности) с последующим злоупотреблением ею для достижения вышеозначенной цели. Интересный факт: на друидише название этого вида состоит из слов, не содержащих гласных букв вообще - «CtrlCCtrlV @&***$#!!!». В связи с затруднительным его произношением в современном языке, благодаря пагубному влиянию широко распространённого мабританского языка, оно преобразовалось в обыкновенное Copypastus Vulgaris.
Судьи КС конечно далеко не святые, но необходимо защитить КС от роспуска. Так как после роспуска КС, ЗЕ назначит КС в составе юристов Коломойскогою. А они благословят аферу тысячелетия - дерибан земли и многие другие проделки КО+ЗЕ.