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Новини Політика України
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КС (928) земельна реформа (160)

Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба

КСУ спростовує інформацію ЗМІ про нібито готовність визнати неконституційною земельну реформу і підкреслює, що рішення з цього питання ще не ухвалено.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

У КС повідомили, що справу про конституційність земельної реформи мали розглядати 29 вересня, але за клопотанням представника президента України в КС перенесли розгляд.

"У понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання Суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. Рішення Суду у цій справі не ухвалювалося. Її розгляд буде продовжено на одному з наступних пленарних засіданнях Суду", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, - Марченко

Суд звертається до політиків, громадських активістів та ЗМІ з проханням надавати достовірні та перевірені відомості з метою донесення до громадськості лише правдивої інформації. Дата і час розгляду зазначених справ буде оприлюднена на офіційному вебсайті КС.

Раніше суддя Конституційного Суду Сас оприлюднив проєкт постанови, який земельна реформа визнається не відповідає Конституції України.

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Топ коментарі
+7
Конституционный Суд еще не принял решение о конституционности земельной реформы, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6647
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04.11.2020 17:40
+7
В этом я поддерживаю КСУ . Пусть не принимают земельную реформу . Это всё последнее , что ещё имеет ценность .
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04.11.2020 17:43
+7
Украинская земля это достояние всего народа Украины ,торговать ей КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО и НЕДОПУСТИМО !
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04.11.2020 17:43
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Мочи зелень! Конституционный Суд еще не принял решение о конституционности земельной реформы, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 3943
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04.11.2020 17:40 Відповісти
Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.

Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
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04.11.2020 18:26 Відповісти
Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? Джонатан Свифт
Копипастус Вульгарис - маленький паразит, занимающийся преимущественно порчей интеллектуальной собственности и присвоением литературной ничейности (или даже чейности) с последующим злоупотреблением ею для достижения вышеозначенной цели. Интересный факт: на друидише название этого вида состоит из слов, не содержащих гласных букв вообще - «CtrlCCtrlV @&***$#!!!». В связи с затруднительным его произношением в современном языке, благодаря пагубному влиянию широко распространённого мабританского языка, оно преобразовалось в обыкновенное Copypastus Vulgaris.
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04.11.2020 19:21 Відповісти
Вище КС тільки сонце мать євоіті.Стидаюсь запитать а хто самий главний над цією шоблою
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04.11.2020 17:40 Відповісти
Конституционный Суд еще не принял решение о конституционности земельной реформы, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 6647
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04.11.2020 17:40 Відповісти
В этом я поддерживаю КСУ . Пусть не принимают земельную реформу . Это всё последнее , что ещё имеет ценность .
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04.11.2020 17:43 Відповісти
я хочу продать СВОЮ землю..- ты, НИКтО, мне запретишь...???!!!
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05.11.2020 00:22 Відповісти
Украинская земля это достояние всего народа Украины ,торговать ей КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО и НЕДОПУСТИМО !
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04.11.2020 17:43 Відповісти
А хто ж буде працювати?
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04.11.2020 18:00 Відповісти
Как кто ? Конечно же колхозный трактор ,он железный ... Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба - Цензор.НЕТ 864
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04.11.2020 18:01 Відповісти
Так не ти ж та тобі подібні. Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2897
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04.11.2020 19:30 Відповісти
у меня есть именно моя земля)- так я имею право ей распорядиться, или мне такие долбо..дятлы будут палки ставить...???!!!
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05.11.2020 00:25 Відповісти
Твоя земля ,это 2на2 яма,куда тебя закопают ,да и то под вопросом а ВСЯ остальная земля принадлежит ВСЕМУ народу Украины .
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05.11.2020 07:53 Відповісти
Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба - Цензор.НЕТ 7204
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04.11.2020 17:51 Відповісти
Странно как еще живут страны где НЕТ конституционного суда , а в некоторых - страшно сказать и самой конституции- Великобритании , Швеции, Канаде, Новой Зеландии, Сан-Марино, Израиле и Ливии - бедненькие ....
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04.11.2020 17:58 Відповісти
І в Швейцарії багато мов і немає закона про мову!
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04.11.2020 18:02 Відповісти
Мабуть в Швейцарії окупанти безліч разів забороняли рідну мову? Так кацапчику?
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04.11.2020 18:46 Відповісти
В Швейцарії живуть німці, французи, італійці та трохи рето-романців. Але народу грабовських дубоголових там нема. В Україні ж живуть українці і вони не повинні підлаштовуватись під нащадків окупантів та малоросів.
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04.11.2020 19:33 Відповісти
В место, чтобы наезжать на КС, может стоит поправить Закон? И внести "Финансовая виновность" понятие, как во всех странах! А если они Земельный забанят, то и народ защищать их КС выйдет от Зеленоной саранчи.
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04.11.2020 18:00 Відповісти
Не уверен, что народ заинтересован в том, чтобы украинскую землю за бесценок скупили польские латифундисты, чтобы потом продавать выращенную на ней продукцию украинцам же по двойной цене. А то, что эту землю разом скупят иностранцы -- это факт.
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04.11.2020 18:04 Відповісти
Ти, що, не місцевий, номерний? Хто сюди пустить польских і взагалі іноземних латифундистів? Дуже багато іноземців володіє нашими крупними підприємствами? - Один індус володіє "Криворіжсталью", а решта все в Ахметова, Коломойського, Пінчука, Фірташа, Порошенка. Отак і з землею буде. Земля вже й так поділена між нашими латифундистами.
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04.11.2020 18:32 Відповісти
Кацапи купили всех зебилов на корню.
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04.11.2020 18:08 Відповісти
Вы ошибаетесь. Суды при правильном решении о том что распродажа украинской земли неконституционна, хорошее подспорье. Чего команда КО+ЗЕ очень боятся. Поэтому не помогайте им. До того как распускать КС необходимо распустить президента и парламент.
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04.11.2020 20:42 Відповісти
Как я и говорил ранее что весь этот сыр-бор зелени с КС из-за земли !!! а мне тут куями тыкали всякие неучи зеленые.. Конституційний Суд ще не виніс рішення щодо конституційності земельної реформи, - пресслужба - Цензор.НЕТ 7302 .. Ну и кто оказался прав !?.
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04.11.2020 18:33 Відповісти
Продажа земли это преступление перед еще не родившимися украинцами на поколения вперед!
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04.11.2020 19:29 Відповісти
Так оказывается , Слуги не дали КС заняться этим вопросом до выборов в сентябре по причине "невозможности личного участия представителя президента в КС" ! Подсуетились!
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04.11.2020 20:28 Відповісти
ЗЕ остановил рассмотрение КС аферу тысячелетия - дерибана земли, чтобы рейдерски распустить КС до того, как он примет решение о неконституционности дерибана земли. И чтобы сделать вид что этот вопрос ни при чем в роспуске КС и занялся шантажом судей КС по принципу декларирования. КС необходимо незамедлительно рассмотреть этот вопрос и объявить дерибан земли неконституционным.
Судьи КС конечно далеко не святые, но необходимо защитить КС от роспуска. Так как после роспуска КС, ЗЕ назначит КС в составе юристов Коломойскогою. А они благословят аферу тысячелетия - дерибан земли и многие другие проделки КО+ЗЕ.
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04.11.2020 20:34 Відповісти
Захистіть українську землю від кагала і якщо не *******, то наступні покоління вас назвуть героями
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04.11.2020 21:50 Відповісти
ты кто??- оля или люда..- у тя земли в латвии нет, и никогда не будет..- а у меня есть в украине, и Я, сам хочу ей распоряжаться, а???- усвоила..???
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05.11.2020 00:28 Відповісти
Та тебе, бидло, навіть в землі не закопають.
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05.11.2020 09:22 Відповісти
 
 