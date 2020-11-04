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аудит (128) Денис Шмигаль (1762)

Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль

У цю п'ятницю, 6 листопада, Кабмін представить аудит за майже 30 років незалежності України.

Про це в Facebook написав глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ґрунтовний та детальний аналіз економічної діяльності за всі ці роки вже показав, що Україна не реалізувала свого потенціалу. Цей документ наочно продемонструє, за рахунок чого кожна з галузей могла здійснити прорив та чому недоотримала значні фінансові ресурси.

Ми почали реалізовувати курс на відновлення країни та використання всіх наявних можливостей для розвитку держави. І один із кроків — ухвалення "бюджету можливостей". Можливостей для розвитку людського капіталу, для промисловості, для малого та середнього бізнесу", - запевняє Шмигаль.

Читайте також: Ми зараз не запроваджуватимемо локдаун цілої країни, але у разі погіршення ситуації вдамося до жорстких заходів, - Шмигаль

Серед ключових пріоритетів цього проєкту бюджету прем'єр-міністр називає:

  •  Медицина та освіта. На медичну систему плануємо виділити рекордну суму в 156 млрд грн, що на 27,5 млрд грн більше, ніж у 2020 році. На освіту так само піде рекордна кількість коштів — 174 млрд грн. Це на 34 млрд більше, ніж у 2020 році.
  •  Зростання мінімальної зарплати з 1 січня до 6000 грн і з 1 липня до 6500 грн.
  •  Фінансування програми Президента "Велике будівництво" зросте на 16% та складе рекордні 150 млрд грн. Буде відремонтована та побудована рекордна кількість доріг — 7 тисяч кілометрів.
  •  Зростання соцвиплат: рекордні 324 млрд грн.
  •  Рекордний рівень підтримки бізнесу через програми кредитування – 12 млрд грн.

"Ми прогнозуємо, що наступного року значні державні інвестиції та підтримка бізнесу дадуть змогу економіці швидко відновлюватися. І разом з аудитом країни представимо економічну візію до 2030 року. Це те, чого дуже потребує Україна для економічного прориву. У нас амбітна ціль, і в нас є потенціал для її досягнення", - упевнений Шмигаль.

Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль 01

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Топ коментарі
+21
Кабмин представит аудит Украины за годы независимости и видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5460
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04.11.2020 17:54
+15
Вы за себя-отвечайте.За всю независимость-с других спросят.
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04.11.2020 17:55
+13
Можна ще зробити аудит Переяславської Ради, на хатинку в Італії вистачить.
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04.11.2020 18:02
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Кабмин представит аудит Украины за годы независимости и видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5460
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04.11.2020 17:54 Відповісти
Первичный анализ поступившего в Раду проекта бюджета 2021. Абсолютно нереалистические макроэкономические показатели подогнанные под общие цифры бюджета.
В результате в бюджете просто дорисовано около 106 млрд. гривен.
Существенный рост внутренних заимствований для финансирования дефицита государственного бюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн), который неминуемо приведет к росту ставок по кредитам.
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04.11.2020 18:29 Відповісти
шмыгаль--ты экономический импотент !!!! ГДЕ ТЫ ВОЗЬМЕШЬ ДЕНЬГИ ???? все просрали,печатный станок включешь ???
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04.11.2020 22:01 Відповісти
Вы за себя-отвечайте.За всю независимость-с других спросят.
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04.11.2020 17:55 Відповісти
у кто и кому спрашивать????????????????= ну дай хоть наколку на ориентир..............
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05.11.2020 00:36 Відповісти
И нашли же, на чем попилить
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04.11.2020 17:55 Відповісти
Можна ще зробити аудит Переяславської Ради, на хатинку в Італії вистачить.
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04.11.2020 18:02 Відповісти
Нью Васюки ?
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04.11.2020 17:56 Відповісти
Нью Віслюки.
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04.11.2020 18:04 Відповісти
Нью ДАУНбасюки.
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04.11.2020 18:15 Відповісти
"видение развития экономики до 2030-го, - Шмыгаль"

Посмотрите на то фото. Вы видите офигенного оптимиста
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04.11.2020 17:56 Відповісти
З.Ы. или киздуна...
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04.11.2020 17:57 Відповісти
Що PowerPoint навчилися юзати?
Оце казочка буде .....
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04.11.2020 17:58 Відповісти
Цікаво, а після аудиту будуть визначенні винні ?
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04.11.2020 17:59 Відповісти
Звичайно,ті самі миші,що з'їли зерно в Держрезерві.
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04.11.2020 18:05 Відповісти
Тобто, весь цей рік ціла команда проводила аудит держави за 30 років!? Вау!
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04.11.2020 18:06 Відповісти
Тобто, 30 років не існувало жадної інформації про фінансову діяльність цілої держави!?
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04.11.2020 18:07 Відповісти
Це буде ще більш цікавіше шоу ніж бунт професора Моріарті-Тупіцького в КС! Netflix і HBO просто відстій!
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04.11.2020 18:09 Відповісти
це ж скільки роботи проробив шмугаль? Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4247 скопіювати 4 окремі звіти і звести в один Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4247
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04.11.2020 18:30 Відповісти
Ну, что вы, "аудит" "проводился" всего 1 месяц.
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04.11.2020 18:14 Відповісти
И один из шагов - принятие "бюджета возможностей".Источник: https://censor.net/ru/n3229099

На этот бюджет я, возможно, куплю хату на Лазурном берегу... А вы, возможно, будете счастливо трудиться на клубнике в Польше Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8071
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04.11.2020 18:07 Відповісти
І хто ж той СЧітовод, який "аудит" проводив? Хось із пліснявих, чи коломойських , може з ригів- кацапів? Як з приводу аудиту правління зеленського? Такі "цікаві" півтора роки проср.них державних статків.
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04.11.2020 18:09 Відповісти
Ну, что вы, у Ахметова хорошая команда, они точно знают, что нужно их боссу. Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7898
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04.11.2020 18:13 Відповісти
ПрХфесионализ и скорость с какой менеджер Ахметова "провёл" этот "аудит" поражает воображение! Да еще и ЗА 30 ЛЕТ! КАРЛ, ТЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙСЯ, КАРЛ ВСЕГО ЗА 1 МЕСЯЦ И ТАКИ ЗА ВСЕ 30 ЛЕТ, КАРЛ!
Мировые аудиторскте компании с репутацией за 200 лет плачут от завести!
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04.11.2020 18:12 Відповісти
Какое у вам может быть развитие,у идиотов будет только развал и деградация.
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04.11.2020 18:14 Відповісти
звичайний дегенеративний розвиток Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 318
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04.11.2020 18:34 Відповісти
Такие аудитчики хуже бандитов. Лисая слуга ахмета.
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04.11.2020 18:18 Відповісти
Итоги "аудита" можно выразить вообще-то одним нецензурным словом. А насчет "стратегии" - ну какую стратегию могут предложить малообразованные люди из зеленой братии? В том,что они малобразованны, а где-то вообще необразованны, мы убеждаемся каждый день. Во время выборов все время повторяли -"да они научатся". Лучше бы они учились на кошках, а не на нас ,украинцах.
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04.11.2020 18:20 Відповісти
Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5397
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04.11.2020 18:22 Відповісти
Не знаю, що таке сталося - адмін стверджує, що проблеми саме у мене - не вставляються класні фотожаби на цю тему... Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9368
Може хтось продублює і вони таки з'являться на сайті...
"Все уже урадено до нас" - http://voronz.in.ua/sites/default/files/styles/node_gallery_display/public/node_gallery/wisthumb-faf.jpg?itok=PhVeijjV
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04.11.2020 18:21 Відповісти
Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5574
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04.11.2020 18:35 Відповісти
Кумедно виходить - фотожаба з особистого сайту автора не вставляється, а його ж фотожаба з сайту Цензора - без проблем... Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2286
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04.11.2020 18:40 Відповісти
останнім часом, в країні, відбувається багато кумедних речей Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6598
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04.11.2020 18:44 Відповісти
done Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2583
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04.11.2020 18:36 Відповісти
Дякую!
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04.11.2020 18:41 Відповісти
Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9881
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04.11.2020 18:48 Відповісти
Цікаво - що ж таке з моїм компом... Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2944
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04.11.2020 18:53 Відповісти
То не з Вашим компом. То таке посилання на тому сайті. Я просто правою кнопкою миші зробив знайти зображення у гуглі. Гугл дав мале зображення з посиланням на той самий сайт, але коли я клацнув лівою по малому зображенню, то з правої сторони браузера відкрилося повне зображення. Потім стандартно - права кнопка миші, скопіювати посилання на зображення, ну а далі тут так само стандартно вставити. Ось і все. Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6828 Так шо не переймайтеся.
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04.11.2020 20:19 Відповісти
шмигаль, чорт лисий..з себе брехливого починай аудіти
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04.11.2020 18:23 Відповісти
Шмыгаль: "В эту пятницу, 6 ноября, вместе с аудитом страны представим экономическую видение до 2030 года. Это то, в чем очень нуждается Украина для экономического прорыва."
Гончарук: "Рост ВВП на 40% - абсолютно реальный результат." СУББОТА, 9 НОЯБРЯ 2019.

Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3893
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04.11.2020 18:24 Відповісти
Яке йшло - таке ж здибало... Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7372
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04.11.2020 18:41 Відповісти
Так когда Коломойский вернёт ворованные через Приватбанк 5.5 млрд.дол?
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04.11.2020 18:24 Відповісти
И что после этого будет, экспроприация или нулевая декларация ?
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04.11.2020 18:28 Відповісти
Для начала будет выяснение кто и почему именно эти люди проводили аудит.
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04.11.2020 18:37 Відповісти
хм.. человек у которого нет программы правительства на ГОД , подготавливает аудит государства за 30 лет и программу экономического развития до 2030 года !!! ПЗДЦ дауны мля Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8308
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04.11.2020 18:28 Відповісти
Людина Ахмєтова буде проводити аудит і навіть не говорить конкретно чого?
Аудит "Ротердам +" вже провели. Про "барижні" ціни папєрєдніков ніхто вже навіть і не мріє.

Перестаньте платити будь які дотації приватному бізнесу і особливо великому. Якщо хоч одному бізнесу платяться дотації - значить там кримінал деребанить наші податки. Для того Шмигаля і посадили в крісло прем'єра.
Я так розумію, відчитуватись за кожну копійку потрачену з б'юджету він навіть не збирається.
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04.11.2020 18:28 Відповісти
Ахметовская шавка, представит аудит за 30 лет... достаточно за 1 год, с обоснованием дыры в бюджете в 200 лярдов.
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04.11.2020 18:30 Відповісти
Тема спижженых зебилами 300 млрд гривен - будет раскрыта в этом аудите?
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04.11.2020 18:31 Відповісти
Вот, блин, мечтатели! Сведите концы с концами этого года, хотя бы! А-то размахнулись до 2030 года! Вас уже в следующем году может не быть по вполне объективным причинам. А с аудитом вообще рассмешил. Разберитесь с медициной за свою каденцию, если осилите. А фантазии в стиле 95 квартала перестали быть смешными, а остроумными они не были отродясь.
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04.11.2020 18:40 Відповісти
Не мечтатели, а мошенники.
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04.11.2020 18:50 Відповісти
"Кабмин представит аудит Украины за годы независимости" - Из Украины за годы независимости вывели в офшоры $167 миллиардов. Это было в 2012 году, а сейчас наверное больше $ 200 миллиардов.
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04.11.2020 18:51 Відповісти
Т.е. вместо реального аудита будут опять укуренные воздушные замки, оторванные от реалий чуть менее, чем совсем.
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04.11.2020 18:55 Відповісти
Викладіть Осю Бендера з проектом Нью-Васюків, щоби наглядно було))
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04.11.2020 18:59 Відповісти
Истинная причина зеленого аудита-выяснить что еще можно скомуниздить в Украине .
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04.11.2020 19:03 Відповісти
Перевожу на человеческий: "папередныки 3,14дарасы, а мы дартаньяны"
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04.11.2020 20:16 Відповісти
Оспидя, Шмыгаль не может составить и утвердить в ВР план работы своего Кабмина на год, все у него, как говорили депутаты, какие-то рефераты школьные получались, а тут до 2030 года взялся составить. Не смешил бы людей.
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04.11.2020 20:18 Відповісти
Вы уже там фломастеры посчитали? А то, говорят, есть проблема с подсчетом этих простых предметов обихода.
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04.11.2020 20:51 Відповісти
да я вам щас результаты выложу
1. виноваты папередники
2. +40% ВВП
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04.11.2020 21:08 Відповісти
Эти деятели, неспособны посчитать количество людей, в стране. Куда им до аудита.
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04.11.2020 21:23 Відповісти
Начните представители зеленого офисного планктона с аудита Укроборонпрома,железной дороги и Укравтодора для начала.. Кабмін представить аудит України за роки незалежності і бачення розвитку економіки до 2030-го, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8281
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04.11.2020 22:08 Відповісти
Я так понимаю, зелёным просто понравилось диковинное слово "аудит".
Шмыгаль даже может сына так назовет...
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05.11.2020 06:21 Відповісти
 
 