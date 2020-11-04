Окупанти відкривали вогонь поблизу Гнутового і Новолуганського, а в районі Шумів збито ворожий безпілотник, - штаб ООС

Російські збройні сили і їх найманці тричі від початку доби порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили поблизу населеного пункту Новолуганське, застосувавши автоматичний гранатомет. Недалеко від населеного пункту Гнутове противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Шуми зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню.

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"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками", - сказано в повідомленні.