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Зеленський сподівається, що підпише з Бразилією двосторонні договори про співпрацю у військово-оборонній і космічній сферах
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати з Бразилією низку двосторонніх договорів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твіттері.
У повідомленні зазначається: "Схвалюю наміри президента Бразилії Болонсару щодо того, що наша майбутня зустріч мала б закінчитися підписанням двосторонніх документів. Україна рада співпраці з Бразилією у сільському господарстві, ядерній енергетиці, космічній і військово-оборонній сферах.
Топ коментарі
+18 SANDY
показати весь коментар04.11.2020 18:46
+11 Scorpman Y
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+10 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар04.11.2020 18:49
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Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины.
После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме.
Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
лапоть, в бюджеті грошей залишилося на 1-2 місяці
Грошей мало лишилось? Але ж ти картоплю в погребі тримаєш щоб навесні посадити вірно? Життя не зупиниться. А тобі слід трішки почитати розумних книжок, а не антипрезидентських методичок.
Inna Turenko
@i_turenko
·3 ****.
Україна була отруєна кварталом і сватами. Якби не обрали зелю, то від цієї корости не здихались би ще кілька десятиліть і мерзенна клоунада роз'їдала б мізки українцям далі. А так катарсис. Ще війна мала позбавити українців мишебратства і совковості. Але - ні. Тому війна ще триватиме.
в стране полная ЖОППА , а там понимания 0
Как остановить этого придурка???!!!
Но меня интересуют другие вопросы .
Почему наша страна насквозь припитана коррупцией и никто не чешется ???
Почему цены , как в Европе , а доходы у населения , как в Судане ???
Вот что решать нужно !
Вот что решать нужно!
Что скажет ПЄС?
Невозможно за 7 лет достичь уровня Германии.
Они 300 лет свою промышленность строили,со времен Фридриха II Великого
Никак не отреагировал на нарушение кацапами перемирия и гибель наших солдат.
Зато пиариться готов с утра до вечера.
Если некуда девать очередные миллиарды из ковидного фонда, то можете ими котельные отапливать, будет рациональней. Но лох не мамонт, лох не вымрет.
это ж только красивые слова по сценарию, написанному не здесь
Впрочем, он не так уж и плох, потому что, как не странно, он современный, современнее наших Су-25, с современной авионикой и может оснащаться высокоточным вооружением ( в частности корректируемыми авиабомбами, как у того турецкого беспилотника ).
Начать с того - что это за штурмовик с одним не бронированным двигателем? У Су 25, больше скорость, больше дальность, больше максимальная перегрузка, больше боевая нагрузка. Один пилот, против двух. Разве что практический потолок - ниже (но что ты наштурмуешь с 10 670 м?)
Правда бразильский очень дешёв. Может быть что купить его, и дешевле чем модернизировать Су 25.
Просто через Бразилию продавать кое кому ракетные движки,а у кое кого закупать запчасти для самолетов.
Ну такое Рио де Жанейро +