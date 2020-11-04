Суд скасував рішення міськради про надання російській мові статусу регіональної в Запоріжжі

Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради від 2006 року "Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови".

Як повідомив Радіо Свобода депутат Запорізької міськради Андрій Согорін, який ініціював позов, 4 листопада його представник у суді отримав повний текст судового рішення, а саме рішення було ухвалене ще 23 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Як депутат 7-го скликання міськради подавав проєкти рішення про скасування низки рішень, в тому числі і цього, яке стосувалося статусу російської мови. Не підтримали колеги. Виконавши все, що я міг зробити як депутат міської ради, я звернувся до суду. Суд запросив матеріали про те, що я як депутат намагався виконати всю процедуру. Подали документи про те, що рада не підтримала. Досить довго суд тягнувся. Оскільки ми всі документи подали і явно це рішення суперечить закону про засади функціонування державної мови, то було прийняте рішення про його скасування і протиправність", – розповів депутат Запорізької міської ради Андрій Согорін.

Видання нагадує, що 5 липня 2006 року Запорізька міська рада ухвалила рішення, відповідно до якого визнала "російську мову на території міста Запоріжжя регіональною мовою в означенні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", а також пропонувала Верховній Раді України ухвалити рішення про надання російській мові статусу другої державної мови.

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У 2012 році депутати Запорізької міської ради ухвалили рішення про реалізацію на території міста закону "Про засади державної мовної політики", чим повторно надали російській мові статусу регіональної у Запоріжжі. У своєму рішенні депутати міськради тоді апелювали до даних перепису населення в 2001 році, відповідно до якого російську мову визнали рідною понад 10% жителів Запоріжжя.

Конституційний суд України в лютому 2018 року визнав, що зазначений закон "Про засади державної мовної політики" не відповідає Основному закону країни. Рішення і висновки Конституційного суду є обов’язковими і остаточними. Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова.

28 листопада 2018 року, на сесію Запорізької міської ради виносилося питання щодо скасування рішення про надання російській мові статусу регіональної. Втім, для його прийняття тоді забракло голосів: рішення підтримало 22 депутати Запорізької міської ради, а ще 19 депутатів утрималися від голосування.