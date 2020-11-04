Суд скасував рішення міськради про надання російській мові статусу регіональної в Запоріжжі
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Запорізький окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради від 2006 року "Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови".
Як повідомив Радіо Свобода депутат Запорізької міськради Андрій Согорін, який ініціював позов, 4 листопада його представник у суді отримав повний текст судового рішення, а саме рішення було ухвалене ще 23 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"Як депутат 7-го скликання міськради подавав проєкти рішення про скасування низки рішень, в тому числі і цього, яке стосувалося статусу російської мови. Не підтримали колеги. Виконавши все, що я міг зробити як депутат міської ради, я звернувся до суду. Суд запросив матеріали про те, що я як депутат намагався виконати всю процедуру. Подали документи про те, що рада не підтримала. Досить довго суд тягнувся. Оскільки ми всі документи подали і явно це рішення суперечить закону про засади функціонування державної мови, то було прийняте рішення про його скасування і протиправність", – розповів депутат Запорізької міської ради Андрій Согорін.
Видання нагадує, що 5 липня 2006 року Запорізька міська рада ухвалила рішення, відповідно до якого визнала "російську мову на території міста Запоріжжя регіональною мовою в означенні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", а також пропонувала Верховній Раді України ухвалити рішення про надання російській мові статусу другої державної мови.
У 2012 році депутати Запорізької міської ради ухвалили рішення про реалізацію на території міста закону "Про засади державної мовної політики", чим повторно надали російській мові статусу регіональної у Запоріжжі. У своєму рішенні депутати міськради тоді апелювали до даних перепису населення в 2001 році, відповідно до якого російську мову визнали рідною понад 10% жителів Запоріжжя.
Конституційний суд України в лютому 2018 року визнав, що зазначений закон "Про засади державної мовної політики" не відповідає Основному закону країни. Рішення і висновки Конституційного суду є обов’язковими і остаточними. Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова.
28 листопада 2018 року, на сесію Запорізької міської ради виносилося питання щодо скасування рішення про надання російській мові статусу регіональної. Втім, для його прийняття тоді забракло голосів: рішення підтримало 22 депутати Запорізької міської ради, а ще 19 депутатів утрималися від голосування.
Будь ласка, зачекайте...
Геть здуріли ???
Ви коли в Запоріжжі були востаннє?
І якщо ви дійсно змилися до Європи, то сидіть там і не патякайте, як Україну любити.
Ви вже показали, як
Все місто було в українській символіці.
Нє, вата, звісно є. Ніхто не сперечається.
Та вона постає там, де українська ідея не допрацьовує.
Хорош пургу гнать из-за океана!
від зайшлих убивць та від своїх нікчем
а, проте, і в Мелітополі є цікаві молоді - за 20 років були наросли
оці, наприклад, книжки пишуть про темне і таємне
лїр в умовах чорнотропу@eugene_lir 27 окт.
Тим часом ми з @w_niszczo i @natafriden приземлилися у довгому списку "Літакценту" з "Неістотами", а "Пісні" вже от-от вийдуть друком - сьогодні востаннє вичитав верстку, а друкарні нарешті звільнилися після виборівhttp://litakcent.com/2020/10/25/litaktsent-roku-2020-bazoviy-spisok-knizhok/?fbclid=IwAR2qlZq492zndQlHhiCe803oCdwInfRXBUyJHzMrVTTUwudWopZQk2kINmc
Не были не в Запорожье, ни в запорожской области.
Пишут ерунду на любую тему. Неучи
Я тебе и про Мелитополь расскажу больше..чем ты знаешь. Хотя бы и историю. Знаешь сколько в Мелитополе было подпольщиков в годы войны?)))) Узнаешь.... расскажи. Там памятник им стоит у поворота вниз на базар...)))))
Ну, теперь сразу видно, чья ферма!
Ну так сколько подпольщиков было в Мелитополе? Не знаешь? А столько..сколько их на памятнике. Местные жители на второй день оккупации немцами притащили их к комендатуре и сдали с потрохами. И больше подпольем там и не пахло. И сейчас..приди в Мелитополь рашка... 90 процентов вывесили бы рашко тряпки.... И уж поверь ..дурашка... мелитопольских я знаю получше тебя. Есть разные национальности... русня... китайцы... немцы.. евреи... И есть МЕЛИТОПОЛЬЦЫ... не нация... непонятно что... )))) Так что ..выставил ты себя наивным дурачком. У тебя не национальный герой..Иван Дурак?
лїр в умовах чорнотропу@eugene_lir
Явка у Мелітополі 31%
Тобто мера міста - навіть за умови, що за одного кандидата проголосують всі, - призначатиме третина містян.
Чекаємо екзитпол, але ванґую, що в першому турі оберуть Федорова (він від попереднього мера, політично - пристосуванець, але хоч не риг)
Вам цього не бажаю.
есть хорошее высказывание- не подобаеться мова- геть до Ростова!
Когда нечего делать- начинают подымать этот вопрос
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
Він відкрито виступав проти русифікації, писав про Голодомор і висміював соціалістичний реалізм у літературі. Киянин-журналіст, схожий на французького актора Бельмондо, перекладач-філософ, учасник Української Гельсінської групи - це все про Валерія Марченка. Його з хворими нирками, за «нахабність», як сказав один зі слідчих, ув'язнили у табір суворого режиму на Уралі. Фактично прирікши на смерть.
Козацький край, а такі наїзди на українську мову... Не соромно запоріжани?