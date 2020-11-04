Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
За чинного мера Одеси Геннадія Труханова в першому турі виборів віддали голоси 77,5 тис. одеситів, за його конкурента Миколу Скорика - 39,5 тис.
Про це свідчать результати голосування, які підвели районні виборчі комітети Одеси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"За даними районних ТВК, найбільшу підтримку виборців отримали кандидати на посаду міського голови Геннадій Труханов і Микола Скорик - відповідно 77,5 тис. і 39,5 тис. жителів міста", - повідомив співрозмовник агентства в міській ТВК.
Ці кандидати партій "Довіряй справам" і "Опозиційна платформа - За життя" після перевірки документів і встановлення результатів голосування можуть вийти до другого туру виборів, який відбудеться наприкінці листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Голосуватимете чи не підете ?
как и в прошлом выборе
и без Порошенко Труханов станет мером.
кого винить ?
предыдущие годы в том, что одесситы выбрали Труханова, был виновен Порох.
Поэтому и некрасиво смотрелось, когда Труханов и Кернес за Пороха топили.
А Порох тогда в чём виноват ?
Если, допустим, препоследний ******** (в плохом смысле этого слова) будет рассказывать, что ты - зашибись чудак, будешь ли ты в ответе за этого препоследнего ?
Много станков - мастерская.
Одна шлюха - это просто шлюха.
Много шлюх - Сумская».
(с) Владимир Владимирович (не Набоков и не Познер)
https://youtu.be/Gv04Nd0U-9I?t=1
Страна как никогда объединена.
(варианта "ни за кого" не существует)
Похоже, что у «Коли - тетриса» имеются все шансы получить «пожизненную» статью по совокупности преступлений.
Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучеджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор Коля - «тетрис» пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vlQsSzdS8D8
.
А тепер що???
Доведеться голосити за труху, бо скурвік, то вже зовсім нікчемна фєдєрастова шльондра???
Отправляясь в Южную Жемчужину, жена попросила купить ей пакетик редкого лекарства мумие, которое поднимает иммунитет. Словоохотливые одесситы объяснили, что мумие в чистом виде после выпаривания продается только на «Привозе» у травников и рассказали, как найти продавцов этого редкого снадобья. И действительно, рядом с менялами долларов (три бабушки легально сидят с пачками гривен в руках в центре «Привоза») начинается ряд продавцов, которые торгуют различными лечебными травами и настойками.
Заплатив за покупку 20 гривен, я сказал продавцу «ДЯКУЮ!».
Рядом со мной стояла старуха в мохеровом берете и с мокшанским разрезом глаз. При слове «ДЯКУЮ», её лицо перекосилось от желчи и она сказала мне: «Как я ненавижу это слово!».
Мне стало жалко старушенцию, доживающую свою жизнь на «биндеровщине» и я предложил «путинвведистке», пока она еще может самостоятельно передвигаться, возвратиться в родную московию, где она не будет слышать ненавистный ей говор и питаться высококалорийными щами из квашеной капусты и окрошкой на хлебном квасе.
Чтобы бабушка не ошиблась при отъезде на ПМЖ и выбрала правильное направление, я громко произнес: «Чемодан, вокзал, россия!». При этой фразе лицо у коллаборантки ещё больше позеленело от ненависти, и я услышал в свой адрес проклятие, текст которого здесь не уместно упоминать.
И эти граждане ходят на украинские выборы избирать Президента.
пенсільванія і Деріб мічіган . .
..Чого ж Пецик за п*ять років не зачмирив того Труху * !