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Майже 500 додаткових ліжкомісць для лікування хворих на COVID-19 розгорнуто в лікарнях Львова, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Майже 500 додаткових ліжкомісць для лікування хворих на COVID-19 розгорнуто в лікарнях Львова, - міськрада

Зараз по лікарнях Львова визначено 920 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Однак, з огляду на стрімке збільшення кількості хворих, місто працює над збільшенням ліжок у лікарнях і закуповує кисневі концентратори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради, в одному з найбільших медичних закладів міста - лікарні швидкої допомоги - планують додатково розгорнути 350 ліжок в окремому корпусі, в першій міській лікарні - додатково 80 ліжок, у лікарні №8 - 60 ліжок.

"Від самого початку ми задекларували, що готуємо 920 ліжкомісць у наших основних лікарнях. Сьогодні зайнято 560 ліжок, там лікуються хворі на пневмонію, з підозрою на COVID-19 і хворі на коронавірус. Упродовж двох останніх тижнів спостерігаємо тенденцію до збільшення надходження пацієнтів, які потребують госпіталізації", - сказала заступниця міського голови Галина Слічна.

За її даними, зараз у лікарнях міського підпорядкування в наявності понад 160 кисневих концентраторів, а впродовж найближчих тижнів планують закупити ще понад 200.

За даними міськради, за минулу добу у Львівській області зафіксували 505 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом від початку пандемії в області COVID-19 захворіли 31639 осіб, з них 921 людина померла.

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Почти 500 дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19 развернут в больницах Львова, - горсовет - Цензор.НЕТ 5110
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04.11.2020 19:24 Відповісти


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_2 ****.

Вы будете смеяться, но сегодня Степанов назвал новую цифру для введения локдауна)
Это уже 20 тысяч.
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04.11.2020 19:50 Відповісти
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (который так яро и нагло вмешивался в наши выборы) подхватил коронавирус ...Об этом сообщает Bangkok Post.
Как сообщается, перед вылетом из Будапешта в Азию Сийярто сдал негативный тест на COVID-19, а после прибытия в Таиланд - тест оказался положительный. Он сейчас находится на самоизоляции.
Правительство Венгрии отправило два самолета в Бангкок, чтобы отвезти его и сопровождающую делегацию обратно в Будапешт. Они уедут в среду, вечером.
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04.11.2020 20:02 Відповісти
Майже 500 додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19 розгорнуто в лікарнях Львова, - міськрада - Цензор.НЕТ 2311 Пусть еще один тест сделает, а лучше - несколько подряд.
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04.11.2020 20:08 Відповісти
люди, підскажіть як лікарі виявляють COVID, бо ці тести показують всі віруси... моїм знайомим діагностували (їм по 80-т) а вони взяли та одужали, порушивши статистику
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04.11.2020 20:03 Відповісти
Як взагалі можна повірити одному єдиному аналізу? Решту аналізів, якшо результат поганий, рекомендують перездати.
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04.11.2020 20:56 Відповісти
результат показує наявність великої групи вірусів і як що ти не депутат то тобі як в рулетці напишуть любий результат
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04.11.2020 21:37 Відповісти
 
 