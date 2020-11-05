Хтось із України може зірвати $142 млн в Mega Millions у п'ятницю (реклама)

Популярна американська лотерея Мега Мільйони розігрує величезний лотерейний джекпот - $142 млн, тираж відбудеться в п'ятницю, 6 листопада 2020 р.

Як часто буває з американськими лотереями, коли їх джекпоти сягають величезних сум, цей приз вже почав привертати увагу любителів лотерей з усього світу, і переможцем може стати учасник з України.

Якщо вирушити в США з України, щоб придбати лотерейні квитки сьогодні не варіант, це не привід не брати участі в грандіозних лотерейних тиражах, які пропонує Америка.

Завдяки першому у світі лотерейному сервісу TheLotter.com, взяти участь у тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

Тиражі Mega Millions проходять по вівторках і п'ятницях, джекпоти часто очолюють топчарти найбільших у світі лотерей, а другорядні призи можуть скласти цілий статок!

Ось як це працює: за правилами американських лотерей, взяти участь у тиражах можуть гравці з будь-якої країни світу, за умови, що лотерейний квиток був придбаний у США. Саме цю послугу надає theLotter: компанія має представників у США, відповідальних за купівлю квитків в офіційних точках продажу. Ці квитки купуються від імені гравців з вибраними ними номерами. Потім вони скануються і завантажуються в обліковий запис гравця на сайті як незаперечний доказ купівлі. Самі фізичні квитки зберігаються в сейфі компанії.

Що треба зробити, щоб позмагатися за джекпот в $142 млн з України?

Процес купівлі квитка дуже простий і займає лічені хвилини:

Створіть обліковий запис на сайті theLotter. Виберіть лотерею Mega Millions із 45 доступних на сайті лотерей. Відзначте на формі ваші улюблені номери або довіртеся фортуні, натиснувши на кнопку "Автовибір". Виберіть кількість полів, які ви хочете заповнити, або збільште свої шанси на виграш із систематичною формою або вступивши в синдикат. Підтвердіть купівлю квитка.

От і все! Все, що вам потрібно зробити після цього, це дочекатися результатів!

Що відбувається, коли ви виграєте?

Коли ви виграєте приз на сайті theLotter, ви отримуєте повну суму виграшу (після вирахування податків). theLotter не стягує комісії з виграшів - вартість послуг theLotter включена в ціну квитка. Другорядні виграші будуть переказані на ваш рахунок після отримання призу від офіційного лотерейного оператора.

У разі виграшу джекпоту може знадобитися особиста присутність переможців у країні придбання лотерейного квитка для отримання виграшу безпосередньо від офіційного лотерейного оператора, в цьому випадку theLotter.com організовує доставку переможця в країну виграшу, де йому/їй особисто вручать виграшний квиток і нададуть всю необхідну інформацію для отримання призу.

theLotter з'явився на ринку трохи менше 20 років тому. За цей час гравці сайту виграли майже $100 млн у лотерейних призах. Рекордсменкою сайту є панамська пенсіонерка Аура Д., яка виграла $30 млн у Лото Флориди. Фортуна посміхалася і учасникам Mega Millions - гравці сайту неодноразово вигравали другий приз лотереї, який гарантує $1 млн. Останньою це вдалося зробити українці Наталії в 2017 році.

Не втрачайте час! Джекпот Mega Millions може бути зірваний у будь-який момент! Відвідайте theLotter.com, щоб взяти участь у тиражі!

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