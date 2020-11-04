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хабар (2513) Львівщина (1233) Нацполіція (8851) РДА (105)

На Львівщині голову РДА затримано під час одержання хабаря талонами на 1 тис. літрів дизпального, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Сьогодні у Львівській області під час одержання хабаря затримано голову однієї з районних державних адміністрацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Львівщині голову РДА затримано під час одержання хабаря талонами на 1 тис. літрів дизпального, - Нацполіція 01

За вирішення питання про зміну цільового призначення земельних ділянок чиновник вимагав 21 тис. гривень хабаря. Однак, пізніше захотів отримати хабар не в грошовому вигляді, а талонами на пальне - 1 000 літрів дизпального.

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У службовому кабінеті голови РДА правоохоронці вилучили талони на пальне, які він отримав як хабар.

Зараз посадовця затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Львівщині голову РДА затримано під час одержання хабаря талонами на 1 тис. літрів дизпального, - Нацполіція 02

На Львівщині голову РДА затримано під час одержання хабаря талонами на 1 тис. літрів дизпального, - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

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Топ коментарі
+3
ну вот...хозяйство осталось без дизельного топлива... посевная под угрозой ))))
(сарказм)
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04.11.2020 19:35
+3
Кризис однако.. скоро туалетной бумагой начнут взятки брать, но сначала будут антибиотики...
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04.11.2020 19:57
+2
Давно такого треша не помню... примерно с 2004года
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04.11.2020 19:39
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ну вот...хозяйство осталось без дизельного топлива... посевная под угрозой ))))
(сарказм)
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04.11.2020 19:35 Відповісти
имхо. не стоит указывать шо сарказм )) с этим тут и правда туго и потому интересно всегда глянуть какой лох на это идёт )))
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04.11.2020 19:40 Відповісти
ну да! )))) потом отбивайся))) пришьют жеж измену Родины )))))
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04.11.2020 19:42 Відповісти
тю, тут все всех знают, умные поймут. но это даёт доп возможность узнать кое-чего нового не только о попавшихся 25 тысячниках нового призыва, но и о старичках-тугодумах )). ото б волновало мну, хто шо будет тут мну шить )) а сколько нам открытий чудных готовит такой трюк ))))
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04.11.2020 19:54 Відповісти
а мне бывает лень отбиваться )))) бывают такой сразу негатив выблёвуют... что просто фууу)))
и главное - на ровном месте и без двусмысленных намеков - а возбуждаются аж ....фу-фу)))
хотя ради эксперимента ...)))
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04.11.2020 19:57 Відповісти
та да. тут нада просто иметь хорошие и спокойные нервы) а обычно выплёвываемый негатив, характеризует самого плевателя, он то берёт его из области своих проекций ). тогда берёш так (по настроению, канешно), спокойненько, от локоточка ему, как когда-то райкин рассказывал, в ответ такому - "алё!"...... и так час над ним измываешся)))) в будущем, пускаеш тогда такого под этим его ником в игнор, но он начинает, как правило, потом ставить лайки. прикольно )))
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04.11.2020 20:09 Відповісти
да Вы батенька знаете толк в развлечении ))))
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04.11.2020 20:21 Відповісти
Риб"яти,ви всьйо очінь првєлльна пєсалє.
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04.11.2020 22:33 Відповісти
Давно такого треша не помню... примерно с 2004года
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04.11.2020 19:39 Відповісти
оце то ти пробухав
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04.11.2020 20:51 Відповісти
Да ну! Этот просто умный оказался, "Ревизор" Гоголя читал,но борзыми щенками уже не модно взятку давать,талоны на бензин более практичны.
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04.11.2020 22:22 Відповісти
Кризис однако.. скоро туалетной бумагой начнут взятки брать, но сначала будут антибиотики...
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04.11.2020 19:57 Відповісти
👍👍👍👍
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04.11.2020 20:35 Відповісти
Та хоч би й від мертвих віслюків вухами---лиш би давали...
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04.11.2020 22:32 Відповісти
ну это уже перебор. даже мелкие чин. сельсовета, не говоря уже за гор совет и ментов десятилетиями заправляються на шару. а вы суете к ним свой нос. как вы посмели да на святое????????????
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04.11.2020 20:08 Відповісти
То котрийсь з голів РДА, що ліквідовується. Було 20, а залишається 7. Хотів на прощання отоваритись.
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04.11.2020 20:43 Відповісти
та нормас..- борзыми ж не брал)
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05.11.2020 00:41 Відповісти
 
 