Марків подаватиме позов до ЄСПЛ за трирічне перебування в італійській в'язниці, - Денісова

Український нацгвардієць Віталій Марків планує подавати позов до Європейського суду з прав людини за трирічне перебування в італійській в'язниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Радіо НВ".

За її словами, це можна робити не раніше ніж за 90 днів після публікації рішення апеляційного суду, і якщо не буде касаційної скарги.

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Денісова вважає, що є всі обставини для того, щоб подавати позов до ЄСПЛ, тому що є порушення статті Європейської конвенції з прав людини.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.