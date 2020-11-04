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Європейський суд з пр... (244) Національна гвардія (648) Марків (142)

Марків подаватиме позов до ЄСПЛ за трирічне перебування в італійській в'язниці, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Марків подаватиме позов до ЄСПЛ за трирічне перебування в італійській в'язниці, - Денісова

Український нацгвардієць Віталій Марків планує подавати позов до Європейського суду з прав людини за трирічне перебування в італійській в'язниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі "Радіо НВ".

За її словами, це можна робити не раніше ніж за 90 днів після публікації рішення апеляційного суду, і якщо не буде касаційної скарги.

Читайте також: Україна готується відстоювати невинність Марківа в касаційному суді Італії, - Денісова

Денісова вважає, що є всі обставини для того, щоб подавати позов до ЄСПЛ, тому що є порушення статті Європейської конвенції з прав людини.

Також читайте: Я був в одній із найбільших в'язниць Ломбардії, де сиділи засуджені за тяжкі злочини: мене помістили на поверх з обмеженими правами, - Марків

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

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Топ коментарі
+14
Так и надо... Еврошлюх сильнообеспокоенных нужно немного на бабло трухануть...
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04.11.2020 20:01
+13
Обязательно, надо макнуть их в оливье, три года не три дня.
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04.11.2020 20:03
+10
Какое "лихо", его Украина уже не отдаст, даже если подадут кассацию и Верховный суд признает его виновным. Если не подадут и не признают его виновным, выигрыш в ЕСПЧ гарантирован.
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04.11.2020 20:15
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И это правильно, только адвокатов толковых надо
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04.11.2020 20:00 Відповісти
Так и надо... Еврошлюх сильнообеспокоенных нужно немного на бабло трухануть...
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04.11.2020 20:01 Відповісти
Обязательно, надо макнуть их в оливье, три года не три дня.
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04.11.2020 20:03 Відповісти
Співучасть у злочинах з москалями КАРАЄТЬСЯ ! Перевірено Кримом та...
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04.11.2020 20:04 Відповісти
не буди лихо, пока тихо чувак. Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова - Цензор.НЕТ 9250
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04.11.2020 20:04 Відповісти
Какое "лихо", его Украина уже не отдаст, даже если подадут кассацию и Верховный суд признает его виновным. Если не подадут и не признают его виновным, выигрыш в ЕСПЧ гарантирован.
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04.11.2020 20:15 Відповісти
Сепар чогось очкує? ))
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05.11.2020 08:49 Відповісти
но 90 дней еще будет висеть возможность подания апелляции на решение суда...
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04.11.2020 20:06 Відповісти
А мне вот интересно, вот так истальянская старая крыса в судейской мантии, что 100% взяла московское бабло заведово неправильное осуждения Маркива, она какое наказание понесёт? Или итальянская Фемида совмем протухла, как и наша?
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04.11.2020 20:10 Відповісти
зєльонського на них немає Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова - Цензор.НЕТ 7686 кляті макаронники
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04.11.2020 20:15 Відповісти
бабло могло прийти с любой стороны.. и еще хитрое теля двух маток сосе.. Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова - Цензор.НЕТ 7885
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04.11.2020 20:27 Відповісти
Хай би пан Марків за компенсацію купив собі хорошу квартиру.Най так буде!
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04.11.2020 20:22 Відповісти
Шо кацапа непідмита, підгорає?😀
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04.11.2020 20:35 Відповісти
В Іспанії був подібний випадок, то більше мільйона євро заплатили.
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04.11.2020 21:44 Відповісти
А вот это мудро, промокшанских тварей просто необходимо мордой в говно окунуть. Пусть падлы макаронные обеспокоятся.
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04.11.2020 20:31 Відповісти
потрібно почекати пройти касацію, бо влуплять знову
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04.11.2020 20:55 Відповісти
навряд ли, после фильмата...
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04.11.2020 20:59 Відповісти
Кассационная жалоба уже имеется. Ещё бы -родители роккелли запросили у Виталия несколько миллионов за смерть негодника.
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04.11.2020 20:58 Відповісти
Интересно было бы послушать ответ Маркива на вопрос, что он думает об Антоненко и других фигурантах "дела" Шеремета, точнее о роли авакова в этом "деле", учитывая, несомненно, громадную роль авакова в освобождении незаконно удерживаемого в тюрьме Маркива...
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04.11.2020 21:20 Відповісти
Это потом. Есть процедура. Сначала 90 дней апелляционному суду Милана для написания юридически значимого текста своего решения о невиновности Маркива, потом подача на это решение кассационной жалобы, о чем уже заявила прокуратура и ее рассмотрение в кассационном суде Италии.
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04.11.2020 22:07 Відповісти
Нужно СФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ,
С НАСТАИВАНИЕМ
- ПРОВЕРИТЬ эти х " судьев " в КОРУПЦЫИ ,
, В часности порлучения ВЗЯТОК , или ШАНТАЖА от росЦии !..
.
.
!!\
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04.11.2020 22:14 Відповісти
Правильно, потому что это было не завуалированое подмахивание москве, как и периодическое создание всяких народных представительств днры.
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04.11.2020 23:54 Відповісти
венецианская дурацкая комиссия высталяет Украине предьявы чтобы не распускать антиконституционный суд, мы несем затраты на его содержание, вот сатисфакция с Италии и будет какой-никакой компенсацией.
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05.11.2020 00:58 Відповісти
Главное, узнать, по чьей подсказке итальянцы смогли узнать, от какой мины, снаряда, осколка погиб их земляк? Ответ известен.
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05.11.2020 07:11 Відповісти
Денисова,а права других,Антоненко например?
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05.11.2020 08:47 Відповісти
МОЛОДЕЦ!!!
Раздень эту итало рашинскую вату на пару лямов евро!!!
Вата только и понимает, когда ее бьют или деньгами или по морде!!!!!
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05.11.2020 12:12 Відповісти
 
 