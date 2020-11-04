В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством цифрової трансформації почали роботу над створенням освітнього серіалу для медичних працівників.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Разом з Мінцифри і за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) ми почали розробку і роботу над створенням освітнього серіалу для медичних працівників. Зараз наша команда разом із партнерами аналізує ті часті питання, які надходять нам у соціальних мережах, надходять нашим партнерам з НСЗУ, державного підприємства "Електронне здоров'я". З чим звертаються лікарі та на які речі треба зробити акцент, я маю на увазі в цифровому напрямку", - сказав Кучер.
Він зазначив, що в освітньому серіалі буде знято ролики відповідно до обраної тематики. За його словами, подивитися цей серіал можна буде на порталі "Дія. Цифрова Освіта" - безкоштовній національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. Сьогодні на порталі вже представлено понад 35 освітніх серіалів у різних сферах.
Будь ласка, зачекайте...
- а так от, -уууууууууууууууу............!" ))
почему не "обучающий курс"
а теперь по сути...есть ли у врачей в данный момент время смотреть сериалы ?))
и авторам этого возможно и нужного материала...сколько отслюнявят ???
Серіал ??
Серіаллллл ???
Ликвидировал бы к чертям собачьим:
Министерство цифровой трансформации
Министерство молодежи и спорта
Министерство по вопросам интеграции временно оккупированных территорий
Министерство ветеранов
Министерство развития общин и территорий
Уверен, это помогло бы стране куда больше!
В Италии врачи работают с компами. Но для этого никакие курсы не проходят. Берут программу, имеется объяснение к ней. И госэкзамен не сдают. Его сдают в университете.
Кто будет снимать сериалы и давать рекомендации, клоуны из 95-го квартала?
Печально от таких решений нашей власти... и как то не смешно, особенно тем, кто нуждается в неотложном лечении...