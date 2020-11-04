УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
33389 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1661 40
МОЗ (3059) Мінцифри (203) Кучер Ярослав (28)

В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством цифрової трансформації почали роботу над створенням освітнього серіалу для медичних працівників.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Разом з Мінцифри і за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) ми почали розробку і роботу над створенням освітнього серіалу для медичних працівників. Зараз наша команда разом із партнерами аналізує ті часті питання, які надходять нам у соціальних мережах, надходять нашим партнерам з НСЗУ, державного підприємства "Електронне здоров'я". З чим звертаються лікарі та на які речі треба зробити акцент, я маю на увазі в цифровому напрямку", - сказав Кучер.

Він зазначив, що в освітньому серіалі буде знято ролики відповідно до обраної тематики. За його словами, подивитися цей серіал можна буде на порталі "Дія. Цифрова Освіта" - безкоштовній національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. Сьогодні на порталі вже представлено понад 35 освітніх серіалів у різних сферах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Мінцифри представило "словник термінів з онлайн-безпеки". ДОКУМЕНТ

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
Цифровая грамотность медиков? Думаю, что это будет комедия.
показати весь коментар
04.11.2020 20:11
+6
Интернов показывать будут???)
показати весь коментар
04.11.2020 20:11
+5
слово "сериал" сразу вызывает позывы...
почему не "обучающий курс"
а теперь по сути...есть ли у врачей в данный момент время смотреть сериалы ?))
и авторам этого возможно и нужного материала...сколько отслюнявят ???
показати весь коментар
04.11.2020 20:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цифровая грамотность медиков? Думаю, что это будет комедия.
показати весь коментар
04.11.2020 20:11 Відповісти
одно ясно, освоение клавы испортит заменитый ленинский почерк медиков, лишив их в этом деле индивидуальности ))
показати весь коментар
04.11.2020 20:14 Відповісти
Учитывая, что объем писанины, который и формировал знаменитый почерк, не уменьшится, скоро плявитчя щнаменииый медиуескиц нпбор.
показати весь коментар
04.11.2020 20:22 Відповісти
+ кистевой туннельный синдром
показати весь коментар
04.11.2020 20:56 Відповісти
на указательных пальцах ) обох двох )))
показати весь коментар
04.11.2020 21:27 Відповісти
+ на указательньіх пальцах ног )))
показати весь коментар
04.11.2020 22:08 Відповісти
но это у только у безруких медиков )))
показати весь коментар
04.11.2020 22:10 Відповісти
Что клоун еще предложит? Какой сериал?
показати весь коментар
05.11.2020 00:15 Відповісти
Опять видосик?
показати весь коментар
04.11.2020 20:11 Відповісти
Интернов показывать будут???)
показати весь коментар
04.11.2020 20:11 Відповісти
" - расскажите, как работает цифровой трансформатор?
- а так от, -уууууууууууууууу............!" ))
показати весь коментар
04.11.2020 20:13 Відповісти
В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 4570
показати весь коментар
04.11.2020 20:35 Відповісти
Вот она стратегия по медицине. Интернов на наш лад значит. Отвратный сериальчик кстати...
показати весь коментар
04.11.2020 20:13 Відповісти
І будуть лікувати цифровими методами.
показати весь коментар
04.11.2020 20:14 Відповісти
Я все это долго терпел...
показати весь коментар
04.11.2020 20:15 Відповісти
Один сериал про президента был уже. И к чему это привело? (с) В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 1900
показати весь коментар
04.11.2020 20:19 Відповісти
а какую цифру будет бубочка играть? неужели ту на которую, цифрово грамотный, гепа всех множит. В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 9722
показати весь коментар
04.11.2020 20:20 Відповісти
Ze!ro
показати весь коментар
04.11.2020 20:25 Відповісти
слово "сериал" сразу вызывает позывы...
почему не "обучающий курс"
а теперь по сути...есть ли у врачей в данный момент время смотреть сериалы ?))
и авторам этого возможно и нужного материала...сколько отслюнявят ???
показати весь коментар
04.11.2020 20:25 Відповісти
бо то не курс, а дешева кіношка з якимось кварталівцем, який буде вчити лікарів.
показати весь коментар
04.11.2020 20:33 Відповісти
помню однажды была очепятка в газетки, в программе передач "телесрал" )))) лучшей характеристики этим действам больше и не попадалось ))
показати весь коментар
04.11.2020 20:55 Відповісти
Серіал ? В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 4913
Серіал ?? В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 268
Серіаллллл ??? В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 4273
показати весь коментар
04.11.2020 20:32 Відповісти
Із запрошенням Охлобистіна на роль головлікаря👺
показати весь коментар
04.11.2020 20:38 Відповісти
В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 7280
показати весь коментар
04.11.2020 20:40 Відповісти
Лично я бы сделал куда проще.
Ликвидировал бы к чертям собачьим:
Министерство цифровой трансформации
Министерство молодежи и спорта
Министерство по вопросам интеграции временно оккупированных территорий
Министерство ветеранов
Министерство развития общин и территорий
Уверен, это помогло бы стране куда больше!
показати весь коментар
04.11.2020 20:41 Відповісти
Почему - то в Италии медиков не обязывают *цифровой грамотности* , а только по медицинским тематикам. Хоть бы разъяснили, что имеется в виду.
показати весь коментар
04.11.2020 20:54 Відповісти
ну где-то типо краткий курс по системах счисления, от двоичной до шестидесятичной. преимущества каждой, недостатки,...... по окончании сериала, смотревшие будут обязаны сдать госэкзамен и потом цифровая интернатура )
показати весь коментар
04.11.2020 20:58 Відповісти
Что это за зверь - систему счисления?
В Италии врачи работают с компами. Но для этого никакие курсы не проходят. Берут программу, имеется объяснение к ней. И госэкзамен не сдают. Его сдают в университете.
показати весь коментар
04.11.2020 21:01 Відповісти
ну может и эти будут работать с компами. железо то тоже должны будут хоть как-то знать. а как же. но после сериала вряд ли будут брать просмотревших, шоб программу писать с сопроводиловкой к ней. а госэкзамен и интернатура это точно будет. как же без этого, может даже и в университет на экзамен тоже будут отправлять.
показати весь коментар
04.11.2020 21:14 Відповісти
а госэкзамен и интернатура это точно будет*- Всегда так было, но цифровой как госэкзамен... Здесь такого нет. И интернатуры, кстати, нет. После универа сдают экзамен на выбранную специализацию - 5 лет (нейрохирургия - 6 лет). Не знаю, у вас до сих пор есть интернатура? Не думаю. Специализация есть у вас. Зачем тогда интернатура? Она была, когда специализации не было.
показати весь коментар
04.11.2020 21:52 Відповісти
ну не надо так убиваться. будет, скоро будет и в италии такое и по всему миру расползётся. просто передовое не всё сразу. догонит таки и италия когда-то Украину в этом деле. цифровые сериалы для цифровых медиков - это просто передовое ноу-хау в украинской медицине. возможно, позже это в анналы войдёт ))
показати весь коментар
04.11.2020 22:06 Відповісти
В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер - Цензор.НЕТ 3697 Во Францию тоже ещё не дошло. Отсталые какие-то европейцы.
показати весь коментар
04.11.2020 22:09 Відповісти
та да. дикая европа )) повезло Украине с последними цифровыми правителями, ну просто вырвавшими страну из лап сонной аналоговой жизни и ворвавших её в страну динамичной цифири )))
показати весь коментар
04.11.2020 22:13 Відповісти
жЫзнь-боль В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер - Цензор.НЕТ 5921
показати весь коментар
04.11.2020 21:45 Відповісти
от реально, навіщо це? ви краще переведіть документо обіг на нормальні централізовані програми з універсальним інтерфейсом
показати весь коментар
04.11.2020 21:02 Відповісти
Пускай озвучат, сколько распилят бабла из коронавирусного фонда на новые видосики ...
Кто будет снимать сериалы и давать рекомендации, клоуны из 95-го квартала?
Печально от таких решений нашей власти... и как то не смешно, особенно тем, кто нуждается в неотложном лечении...
показати весь коментар
04.11.2020 21:03 Відповісти
В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер - Цензор.НЕТ 8237
показати весь коментар
04.11.2020 21:04 Відповісти
зебилы кроме сериалов ниче производить не могут. и бабки попилит фирма продакшен друзей бубочки
показати весь коментар
04.11.2020 21:05 Відповісти
хорошо. правильно.
показати весь коментар
04.11.2020 21:47 Відповісти
это, вероятно, будет детектив...
показати весь коментар
04.11.2020 22:30 Відповісти
 
 