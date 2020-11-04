В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством цифрової трансформації почали роботу над створенням освітнього серіалу для медичних працівників.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Разом з Мінцифри і за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) ми почали розробку і роботу над створенням освітнього серіалу для медичних працівників. Зараз наша команда разом із партнерами аналізує ті часті питання, які надходять нам у соціальних мережах, надходять нашим партнерам з НСЗУ, державного підприємства "Електронне здоров'я". З чим звертаються лікарі та на які речі треба зробити акцент, я маю на увазі в цифровому напрямку", - сказав Кучер.

Він зазначив, що в освітньому серіалі буде знято ролики відповідно до обраної тематики. За його словами, подивитися цей серіал можна буде на порталі "Дія. Цифрова Освіта" - безкоштовній національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. Сьогодні на порталі вже представлено понад 35 освітніх серіалів у різних сферах.

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