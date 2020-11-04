У Конституційному Суді зареєстрували заяву нардепів із закликом до відставки суддів КСУ

Секретаріат Конституційного Суду зареєстрував заяву народних депутатів України, в якій вони закликали подати у відставку 11 суддів КСУ, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи.

Про це повідомляється на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 4 листопада 2020 року, голова депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія з народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду України із заявою. У Секретаріаті Конституційного Суду України документ зареєстровано і прийнято до розгляду", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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