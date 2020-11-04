У Конституційному Суді зареєстрували заяву нардепів із закликом до відставки суддів КСУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретаріат Конституційного Суду зареєстрував заяву народних депутатів України, в якій вони закликали подати у відставку 11 суддів КСУ, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи.
Про це повідомляється на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 4 листопада 2020 року, голова депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія з народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду України із заявою. У Секретаріаті Конституційного Суду України документ зареєстровано і прийнято до розгляду", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
І ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР?
Посли країн "Великої сімки" в Україні (G7) обговорили з П'ятим президентом України Петром Порошенком результати місцевих виборів, зусилля для боротьби з COVID-19 і кризову ситуацію, що виникла після рішення КС України.
"Була прийнята низка рішень щодо необхідності об'єднання сил, які виступають за реформи, для врегулювання кризи з КС, зміцнення антикорупційних інституцій в Україні та вирішення питання судової реформи", - йдеться в повідомленні на сторінці головування США в групі послів G7 у Twitter.
Ще раз для розуміння: це не протокольна зустріч і не данина колишнім заслугам П`ятого президента. Це не сльозливий лист Арахамії (у всьому винен Порошенко!) і не запити прокурорів до своїх колег з Вануату та Віргінських островів в останній надії хоть щось "нарити" на Пороха. Це показове єднання з політичною силою, яка, за результатами місцевих виборів продемонструвала найбільшу динаміку зростання довіри населення і яка має найбільший досвід вирішення кризових ситуацій у країні. А також черговий сигнал Зе, на кого ставить Захід у майбутньому.
Айкоси, Саріки, баба-да, баба-ні - це твоє, Вова. Інше краще не чіпати...
Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик считает, что КСУ фактически заложил основу для уничтожения рынка земли и приводит в пример декларации судей КСУ ... "этих борцов с крупными землевладельцами":
1. Виктор Кривенко - 44 земельных участка на 216 500 квадратных метров
2. Александр Касминин - 17 земельных участков на 223 050 квадратных метров
3. Сергей Сас - 7 земельных участков на 92 900 квадратных метров
4. Владимир Мойсик - 9 земельных участков на 47 400 квадратных метров, из них 26 000 в аренде
5. Петр Филюк - 6 земельных участков на 25 592 квадратных метра
"Каким образом Виктор Кривенко оформил в собственность 44 земельных участка, площадь которых в пять раз больше нормы бесплатной приватизации на них с женой вместе взятыми? За какие деньги он удерживал эти земли и платил налоги, если всю жизнь работает судьей?
Каким образом жена судьи Касминина приобрела в собственность 11 плодородных земель на Полтавщине по цене 500 долларов за гектар?", - отметила Галина Чижик.
Эксперт считает, что именно судьи КСУ будут голосовать против рынка, "ибо рынок - это о свободном конкурентный оборот, а не мутки тех, кто имеет власть"
Ты, Демьян, видать по нагайке соскучился. Ну-ка, давай её сюды."