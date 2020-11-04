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Україна вивчає питання співпраці з Італією у сфері розвитку швидкісних поїздів, - Криклій

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна вивчає питання співпраці з Італією у сфері розвитку швидкісних поїздів, - Криклій

Україна розглядає можливість співпраці з Італією в розвитку високошвидкісного залізничного руху, зокрема, в будівництві залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на заяву голови відомства Владислава Криклія під час його нинішньої зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

"Владислав Криклій позитивно відзначив двостороннє співробітництво між Україною та Італією в області транспорту і підкреслив, що українська сторона зацікавлена ​​в реалізації проєкту високошвидкісного залізничного руху на території України ... Голова міністерства вітав зацікавленість італійського бізнесу у співпраці за цим проєктом, зокрема з розробки ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС" загальною протяжністю 896 кілометрів", - сказано в повідомленні пресслужби.

За словами міністра, залучення провідних італійських компаній до реалізації такого масштабного проєкту в Україні сприятиме розширенню економічних відносин між Україною та Італією.

Також міністр запросив італійський бізнес до участі в проєктах державно-приватного партнерства в морській і залізничній галузях.

Читайте також: Наступний рік має стати роком "великого будівництва" для "Укрзалізниці", - Криклій

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Топ коментарі
+6
Жодного дня без шапіто...
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04.11.2020 20:42
+4
Вам мало Марківа 3 роки визволяли, Італія це кацапсько-фашистські прихвостні, з ними не можна вести справ.
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04.11.2020 20:45
+4
Криклий, тут главное соединить МУКАЧЕВО С ВЕНГРИЕЙ , а там до Австрии и Италии всего несколько часов
И никаких ЧОПов- это потеря пару часов для пассажиров
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04.11.2020 20:48
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Жодного дня без шапіто...
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04.11.2020 20:42 Відповісти
Давно это брехло пасть не открывало!
А с какой максимальной скоростью планируют передвигаться скоростные поезда по украинским железным дорогам?
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04.11.2020 20:45 Відповісти
55
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04.11.2020 21:13 Відповісти
вы вообще простите не в теме.. дорогу предлагают колеей 1435 мм ЕВРОПЕЙСКУЮ...

соответственно подвижной состав вагоны локомотивы Интерсити поезда будут поставляться из Европы Сименс, Швеция, Швейцария также в Европе полно нормально качественного подвижного состава и спец- поездов б-у варианта и также полагаю что эта дорога не будет принадлежат 100% Украине а это будет консорциум или компания с участием в долях Украины и стран ЕС партнеров.. заведем такую дорогу ...а от нее Украина постепенно сама разведет линии на второстепенные города и регионы....этот вопрос перезрел для Украины транзит прямые дороги с Европой что плохого то.... с 2014 года УЗ c колеей 1520 мм русская-финская...просто пришла в упадок...
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04.11.2020 21:29 Відповісти
Пусти козла в огород (читай Украина).
Если будет инвестор, как Вы говорите (не будет принадлежат 100% Украине а это будет консорциум или компания с участием в долях Украины и стран ЕС партнеров), так может развитие будет и опыт принесут положительный.
Но скорее всего это просто влажные мечты.
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04.11.2020 21:50 Відповісти
ну почему вы так считаете.. Швейцария когда государство не имело средств отдало дороги 90% в собственность компаниям оставив у себя пакеты контрольные в руках а когда финансовое состояние позволило практически все дороги 90% вернулось государственную собственность не всегда дорога может и выгодно обслуживаться на определенных маршрутах участках государство тогда отдают в частные компании... а в Британии все дороги маршруты частные кроме колеи и сигнализации там контроль государства 100%.. Украина так же могла сделать без колеи и сигнализаций хрен куда поедешь то... да и налоги на инфраструктуру дороги свет столбы земельный налог акцизы на дизельное топливо и так далее в руках государства... и еще момент имея прямую стыковку с Евросоюзом к нам могли бы заходить операторы иных стран типа лоукостеров как автобусы и авиация....
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04.11.2020 22:03 Відповісти
то це Ви не в темі. Більшість вантажів в Європі, Штатах та японії возять автодорогами, а народ більше літає ніж їздить по залізниці. Для Вас з "досвідом" скажу таке в Будапешті в метро в годину пік можна спокійно сісти тобто багато вільних місць і Вас на відміну від київського чи харківського метро не виносять з вагону на перон... І на залізницях теж саме. Тому там і Інтерсіті, бо в таких потягав майже порожньо, що в Польщі, що в Угорщині, що в іншій європейській державі.
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05.11.2020 07:49 Відповісти
Вам мало Марківа 3 роки визволяли, Італія це кацапсько-фашистські прихвостні, з ними не можна вести справ.
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04.11.2020 20:45 Відповісти
Може баш на баш. Ви нам Марківа а ми вам контракт на декілька мільярдів, ну як з англійцями на катери найвеличніший нещодавно підписав.
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04.11.2020 20:55 Відповісти
Это очень дорого. Не реализовано даже в нефтекачке. Как раз то что надо сейчас Украина изучает вопрос сотрудничества с Италией в сфере развития скоростных поездов - Криклий - Цензор.НЕТ 4317
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04.11.2020 20:45 Відповісти
Сапсаны вполне реализованы.
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04.11.2020 20:47 Відповісти
Кацапа, нєфтєкачка єто ігдє?)
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04.11.2020 20:56 Відповісти
"Сапсаны" и "Аллегро" в среднем едут в районе 200 км/ч по общим с остальными поездами ж/д путям. Это конечно скоростные, но не высокоскоростные поезда.
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04.11.2020 21:11 Відповісти
Ну да, как-то так.
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04.11.2020 21:14 Відповісти
Ну так і у нас Хюндай по звичайних коліях 160-180 тулять, як і українські Тарпани...
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04.11.2020 22:32 Відповісти
Криклий, тут главное соединить МУКАЧЕВО С ВЕНГРИЕЙ , а там до Австрии и Италии всего несколько часов
И никаких ЧОПов- это потеря пару часов для пассажиров
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04.11.2020 20:48 Відповісти
почему не Ужгород?
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04.11.2020 21:02 Відповісти
з Мукачево є європейка але не модернізована. Якщо по Угорщині Латориця їде під 140 км/г, то по нашій території не більше 55 км/г
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04.11.2020 21:15 Відповісти
так почему не Ужгород?
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04.11.2020 21:24 Відповісти
тому що з Мукачево вона йде на Чоп, а не на Ужгород. Зрозумів? Наші не будують і навіть не покращують, а лише користуються...
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05.11.2020 07:51 Відповісти
Что снова гиперлуп?
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04.11.2020 20:54 Відповісти
Також вірно! В німців поізди гірші ніж в італійців!
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04.11.2020 20:55 Відповісти
А как же ********** Омеляна?
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04.11.2020 20:57 Відповісти
создадут цифровой гиперлуп?
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04.11.2020 21:11 Відповісти
З німцями досвід вже вивчили. Тепер на черзі італійці.
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04.11.2020 21:16 Відповісти
а может пока нескоростные развините
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04.11.2020 21:17 Відповісти
Он не понимает о чем говорит
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04.11.2020 21:20 Відповісти
Безумие. По Киеву ездят маршрутки типа "скотовозы", нет порядка в движении и обслуживании существующего даже столичного транспорта （тем более по Украине）, пассажирские поезда - это клоаки на колесах, а тут опять мечтатели гиперлупов оживились.
Безумие.
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04.11.2020 21:20 Відповісти
1000% Навіть Шкоди які закупились під Євро вже пару років в реомнті, а тут дійсно маячня
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05.11.2020 07:53 Відповісти
Поезда хорошие,но так как они ходят,можно отложить их запуск лет так на 50 совершенно безболезненно. Они и до ковида особенной точностью не отличались,а теперь просто рандом
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04.11.2020 21:22 Відповісти
Где связь меду Украиной и скоростными поездами???? Колеи скоростной раз, два и обчелся.
Господа офицеры - нас *******.
Очередной распил кумовской.
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04.11.2020 21:46 Відповісти
Новые линии они все равно строить не будут, а для существующих Тарпаны производства КВРЗ более чем достаточно. Да кстати! На деньги за которые БоГя Колесников купил 10 Хюндаевских Ротермов, можно было бы купить 20 полноценных настоящих скоростных итальянских электропоездов Пендолино!
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04.11.2020 23:20 Відповісти
це точно і Вам треба було жирним виділити, що ці Ротеми звичайні електрички, а не швидкісні потяги...
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05.11.2020 07:55 Відповісти
до одного місця все це,олігархат та корупція не дадуть нічого путнього зробити,ці держкомпанії "чорна діра"для бюджету,так було так і залишається..
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05.11.2020 09:11 Відповісти
 
 