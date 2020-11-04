Україна вивчає питання співпраці з Італією у сфері розвитку швидкісних поїздів, - Криклій
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україна розглядає можливість співпраці з Італією в розвитку високошвидкісного залізничного руху, зокрема, в будівництві залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на заяву голови відомства Владислава Криклія під час його нинішньої зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.
"Владислав Криклій позитивно відзначив двостороннє співробітництво між Україною та Італією в області транспорту і підкреслив, що українська сторона зацікавлена в реалізації проєкту високошвидкісного залізничного руху на території України ... Голова міністерства вітав зацікавленість італійського бізнесу у співпраці за цим проєктом, зокрема з розробки ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС" загальною протяжністю 896 кілометрів", - сказано в повідомленні пресслужби.
За словами міністра, залучення провідних італійських компаній до реалізації такого масштабного проєкту в Україні сприятиме розширенню економічних відносин між Україною та Італією.
Також міністр запросив італійський бізнес до участі в проєктах державно-приватного партнерства в морській і залізничній галузях.
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А с какой максимальной скоростью планируют передвигаться скоростные поезда по украинским железным дорогам?
соответственно подвижной состав вагоны локомотивы Интерсити поезда будут поставляться из Европы Сименс, Швеция, Швейцария также в Европе полно нормально качественного подвижного состава и спец- поездов б-у варианта и также полагаю что эта дорога не будет принадлежат 100% Украине а это будет консорциум или компания с участием в долях Украины и стран ЕС партнеров.. заведем такую дорогу ...а от нее Украина постепенно сама разведет линии на второстепенные города и регионы....этот вопрос перезрел для Украины транзит прямые дороги с Европой что плохого то.... с 2014 года УЗ c колеей 1520 мм русская-финская...просто пришла в упадок...
Если будет инвестор, как Вы говорите (не будет принадлежат 100% Украине а это будет консорциум или компания с участием в долях Украины и стран ЕС партнеров), так может развитие будет и опыт принесут положительный.
Но скорее всего это просто влажные мечты.
И никаких ЧОПов- это потеря пару часов для пассажиров
Безумие.
Господа офицеры - нас *******.
Очередной распил кумовской.