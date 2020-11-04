Профільний комітет Ради рекомендував прийняти за основу законопроєкт президента про судоустрій, рекомендації Венеціанської комісії врахуємо до другого читання, - "слуга народу" Костін

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт президента України №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" за основу в першому читанні, а рекомендації Венеціанської комісії врахувати у вигляді правок до другого читання.

Про це повідомив глава комітету Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За рішення проголосували 12 членів комітету, і все це представники фракції "Слуги народу". Це свідчить про тверду позицію "Слуги народу" відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, причому зробити це відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, яка затвердила їх щодо президентського законопроєкту №3711", - розповів нардеп.

При цьому Костін задекларував готовність урахувати всі рекомендації Венеціанської комісії у вигляді правок до законопроєкту між першим і другим читанням.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.