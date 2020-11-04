Звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон", - НАЗК

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов "просто виконав закон", звільняючи першого заступника директора відомства Олександра Бабікова, який раніше був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі Громадського ТБ.

За його словами, рішення Конституційного суду з приводу конституційності повноважень президента призначати директора Національного бюро України вплинуло також і на Державне бюро розслідувань, тому що там "така ж норма".

"Хоча ми вважаємо, що це рішення вимагає додаткового опрацювання, і КС не врахував моїх доводів і міністра юстиції з приводу того, що стаття 17 Конституції окремо регулює порядок діяльності правоохоронних органів", - заявив він.

Читайте також: Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. ДОКУМЕНТ (оновлено)