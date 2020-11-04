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Новини Політика України
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звільнення (874) НАЗК (573) ДБР (1673) Новіков Олександр (48) Бабіков (68) Сухачов (46)

Звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон", - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон", - НАЗК

Виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов "просто виконав закон", звільняючи першого заступника директора відомства Олександра Бабікова, який раніше був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі Громадського ТБ.

За його словами, рішення Конституційного суду з приводу конституційності повноважень президента призначати директора Національного бюро України вплинуло також і на Державне бюро розслідувань, тому що там "така ж норма".

"Хоча ми вважаємо, що це рішення вимагає додаткового опрацювання, і КС не врахував моїх доводів і міністра юстиції з приводу того, що стаття 17 Конституції окремо регулює порядок діяльності правоохоронних органів", - заявив він.

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Бабикова вообще не имели права назначать на эту должнось !!! ТАК ЖЕ и Веннедиктову гнать нужно в ШЕЮ !!! Окружил баран импотентный себя предателями коррупционнерами --- теперь ЧЕРПАЙ двумя руками Увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон", - НАПК - Цензор.НЕТ 183
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04.11.2020 21:57 Відповісти
Чому баран? Воно ж, здається, віслюком було. Хоча могло переродиться у віслюкобарана, це з теї ж породи, що і свинособаки кацапські
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05.11.2020 08:22 Відповісти
Це добре поки що. Побачимо, де випливе цей кадр
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04.11.2020 22:26 Відповісти
випливе, знову в адвокатах
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04.11.2020 23:13 Відповісти
 
 