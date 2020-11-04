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Новини Політика України
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ВР (8166) законопроєкт (1048) КС (942) Шабунін (259) Разумков Дмитро (1283)

У законопроєкті Разумкова немає нічого про КСУ, тому його не можна називати "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи", - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У законопроєкті Разумкова немає нічого про КСУ, тому його не можна називати "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи", - Шабунін

Верховна Рада не поспішає вирішити конституційну кризу. Депутати під час засідання комітету не змогли розглянути навіть законопроєкти, які передбачають блокування, а не розпуск Конституційного Суду.

На це звернув увагу глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що після рішення КС про електронне декларування минуло більше тижня, суд готується "знести інші критичні реформи", з'ясувалося, що судді - "чорти".

"Всі Західні партнери публічно просять якнайшвидше вирішити кризу. Від цього залежить їх підтримка нашої країни у війні з Росією. І тільки Рада на чолі з Разумковим нікуди не поспішає. Дійсно, а чого напрягатися? Я згадую, як швидко подібні виклики розрулювали Турчинов, Гройсман та Парубій. Якби попередні спікери поводились так, як зараз Разумков, то, боюся, останньому зараз не було би що очолювати", - вважає Шабунін.

За його словами, законопроєкт Разумкова з відновлення декларування не блокує роботу КСУ, у ньому взагалі нічого про суд немає.

"Тож, будь ласка, припиніть називати його "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи". Цей законопроект КСУ жодним чином не стосується", - звернувся активіст.

У законопроєкті Разумкова немає нічого про КСУ, тому його не можна називати альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи, - Шабунін 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Разумкова - найшвидший вихід із ситуації з е-декларуванням: завтра його розгляне ВР, - "слуга народу" Янченко

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Топ коментарі
+9
Шабунин говно
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04.11.2020 22:02
+9
Т тепер Шабуня визнав, що спікери при попередній владі таки кращі були? Ще трохи - і він визнає, що і Порошенко був кращим президентом. Так питається, якого хера ти цю попередню владу допомагав зносити?
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04.11.2020 22:06
+8
Може Шабунька визначиться:йому КСУ розігнати приспічило.чи відновити повноцінну роботу НАЗК і антикорупційного законодавства ?
Що замовляли ?
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04.11.2020 21:58
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схитрил разумков? или недоразумел?
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04.11.2020 21:56 Відповісти
Разумков наверняка разбирается в обстановке в Раде и понимает, что никто коррупционную систему ломать не собирается, ни от "провосточных" сил, ни от "прозападных".
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04.11.2020 22:00 Відповісти
Безвиз отберут, в НАТО и ЕС не возьмут. Раду перезагрузят.
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04.11.2020 22:04 Відповісти
В НАТО и ЕС и так не скоро возьмут, Рад еще штуки три за это время может поменяться. Просто никто не знает того, как в ЕС в свое время вступала Испания, и как ее на этом пути заворачивала Франция. А все из-за того, что половина бюджета ЕС идет на сельское хозяйство, и сельскохозяйственный юг Испании тогда представлял угрозу для Франции, которая до этого была главной аграрной страной ЕС. И это только один из аспектов, по которому будут защищать свои интересы страны ЕС в случае с Украиной.
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04.11.2020 22:13 Відповісти
Как будто её Шабунин меняет. Он просто на хатынку себе зарабатывает.
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04.11.2020 22:06 Відповісти
Разумков бывший регионал ,возглавлял молодь регионов ,Ученик азарова . Сломал турбопринтер.А если серьезно ,б..ляди вы зеленые ,что вы со страной натворили?
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05.11.2020 06:57 Відповісти
А вы - не ляди? Молчите себе в трубочку, только на сайтах разрываетесь. На вашего идола импотентного уповаете. Да и тот по уши в этом же погряз.
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05.11.2020 08:14 Відповісти
Може Шабунька визначиться:йому КСУ розігнати приспічило.чи відновити повноцінну роботу НАЗК і антикорупційного законодавства ?
Що замовляли ?
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04.11.2020 21:58 Відповісти
Шабунин говно
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04.11.2020 22:02 Відповісти
Шабунин с компашкой Серожа- Залищук, облизывающие Вовку на канале Пинчука выглядели дешевым политическим порно, хотя бабло кушают приличное
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05.11.2020 03:51 Відповісти
за то і платять
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05.11.2020 08:50 Відповісти
Так шо, разумков тоже в клоуны пошел, тогда он перепутал парламент с 95 балаганом, а за это может схлопотать.
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04.11.2020 22:02 Відповісти
А кто такой Виталя Шабунин и откуда этот грантоед-соросенок в власть взгромоздился такой весь умный? В законопроекте Разумкова нет ничего о КСУ, поэтому его нельзя называть "альтернативным путем выхода из конституционного кризиса", - Шабунин - Цензор.НЕТ 784
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04.11.2020 22:04 Відповісти
Он выехал на Майдане подменив его лозунги своими проектами и всё просрал.
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04.11.2020 22:07 Відповісти
Закрыто первое дело о недостоверном декларировании, в связи с решением КСУ об отмене такой ответственности

В суде находится еще 17 уголовных дел по статье "Декларирование недостоверной информации", которые, вероятно, ожидает аналогичная участь.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации.
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04.11.2020 22:04 Відповісти
Центр противодействия коррупции в понедельник, 2 ноября напомнил, что по данным НАБУ, Брыль не указал в декларации четыре автомобиля Mercedes и один Land Rover,а также два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки.
По информации следствия чиновник скрыл данные о 35-ти млн гривен доходов и около 8-ми млн гривен - других активов, а в 2015 году госслужащий, вопреки законодательству, вообще не подавал декларацию о доходах. Также детективы установили, что с годовым доходом в $10 тысяч Брыль с семьей по несколько раз в год посещали зарубежные страны: Грецию, Италию, Турцию, Францию, Израиль и останавливались там в дорогих отелях.
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04.11.2020 22:06 Відповісти
Они наверняка это всё выяснили прямо перед тем самым заседанием КСУ и попросту не успели наказать этого негодяя, да?
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04.11.2020 23:37 Відповісти
справка по брылю- 43 ляма гришек скрыл, генерал сбу...
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05.11.2020 00:53 Відповісти
Т тепер Шабуня визнав, що спікери при попередній владі таки кращі були? Ще трохи - і він визнає, що і Порошенко був кращим президентом. Так питається, якого хера ти цю попередню владу допомагав зносити?
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04.11.2020 22:06 Відповісти
Ордынское КУМОВСТВО,которое пришло к нам от московской Орды через РПЦ,разъедает Украину изнутри,даже заразило служителей УПЦ, как Украине побороть эту опухоль, что бы кумовство было духовное,а не ради денег и ради выгоды от церковного родства.
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04.11.2020 22:20 Відповісти
Странная система - ни одна власть не захотела бороться с коррупцией. Так она всем нравится!
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04.11.2020 22:07 Відповісти
Порошенко боролся. Но это никому не нравилось. И Шабунину в том числе.
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04.11.2020 22:12 Відповісти
Порошенко боровся з корупцією.
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04.11.2020 22:30 Відповісти
и ты покаж видрубанэ)))
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05.11.2020 00:55 Відповісти
У Каломойши отрубили по самые локти. Не слышал про Приват Банк, не, лаптеногий?
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05.11.2020 08:57 Відповісти
та ты шо....- покаж видрубани рукы)))
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05.11.2020 00:54 Відповісти
Евросоюз и Международный Банк когда Порошенко уже уходил специально выпустили коммюнике, где поблагодарили Порошенко за системную борьбу с коррупцией.
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04.11.2020 22:20 Відповісти
І кого з корупціонерів він поборов, хоча б пару прізвищ нагадаєте?
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04.11.2020 23:10 Відповісти
У законопроєкті Разумкова немає нічого про КСУ, тому його не можна називати "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи", - Шабунін - Цензор.НЕТ 492 головне - подякувати!
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04.11.2020 23:32 Відповісти
Цель борьбы с коррупцией не в том, чтобы искать коррупционеров, а не допустить будущую коррупцию. При Порошенко коррупция снижалась неуклонно.
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04.11.2020 23:56 Відповісти
У законопроєкті Разумкова немає нічого про КСУ, тому його не можна називати "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи", - Шабунін - Цензор.НЕТ 8237 ну ты красава ))) а он и не искал, и не нашел.... може ще щось умнэ ляпнеш???
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05.11.2020 00:58 Відповісти
Он её побеждал. Успешно. Но таким как вы это не нравилось.
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05.11.2020 00:58 Відповісти
Та да, так "успішно побіждав", що після його "побід" Україна так і залишилася найкорумпованішою в Європі.
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05.11.2020 01:50 Відповісти
Хорошо что без Порошенка вы победили коррупцию.
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05.11.2020 03:02 Відповісти
Ну вже півтора року новий президент - великий борцюн з корупцією. Нагадайте прізвища корупціонерів яких він посадив?
Р. S. Порох, звичайно, не такий великий борцюн з корупціїю був як Зелебоба. 😂😂😂
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05.11.2020 08:19 Відповісти
Дядя, ти дурак? Зеленський може робити тільки те і тільки так, як в конституції написано!
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04.11.2020 22:54 Відповісти
ха, шмаркля так не думає, воно ж **********
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05.11.2020 08:48 Відповісти
Там нічим думати...
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05.11.2020 23:08 Відповісти
еще один "мертвечуковский" рогатый- По его словам, законопроект Разумкова по восстановлению декларирования не блокирует работу КСУ, в нем вообще ничего о суде нет.- его задача блокировать работу КС ,как и у "зе булавносца" ,но чего делать низя и на это указывают ЕС.рашистские блокираторы Украины бл,нх
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04.11.2020 23:09 Відповісти
Розумко консерва и предатель, вся эта возня с КСУ это отвлечение внимания от Донбасса, там сейчас готовится полный слив
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04.11.2020 23:32 Відповісти
..что-то в этом есть((
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05.11.2020 00:59 Відповісти
їхало б жабуня на свою істєріческую родіну і там розказувало як треба, он пишуть, що у них т.з. кс взагалі став підконтрольний х..лу. і разумкова нехай забирає, понавезли худоби кацапської.
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05.11.2020 08:47 Відповісти
Шабуня, ты опять все перепутал. Нарушать конституцию нельзя, ни прыпызденту, ни судьям ни ВР. "ЕС" знает, как выйти из этого кризиса. Вот их и слушай.
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05.11.2020 09:00 Відповісти
 
 