У законопроєкті Разумкова немає нічого про КСУ, тому його не можна називати "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи", - Шабунін

Верховна Рада не поспішає вирішити конституційну кризу. Депутати під час засідання комітету не змогли розглянути навіть законопроєкти, які передбачають блокування, а не розпуск Конституційного Суду.

На це звернув увагу глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що після рішення КС про електронне декларування минуло більше тижня, суд готується "знести інші критичні реформи", з'ясувалося, що судді - "чорти".

"Всі Західні партнери публічно просять якнайшвидше вирішити кризу. Від цього залежить їх підтримка нашої країни у війні з Росією. І тільки Рада на чолі з Разумковим нікуди не поспішає. Дійсно, а чого напрягатися? Я згадую, як швидко подібні виклики розрулювали Турчинов, Гройсман та Парубій. Якби попередні спікери поводились так, як зараз Разумков, то, боюся, останньому зараз не було би що очолювати", - вважає Шабунін.

За його словами, законопроєкт Разумкова з відновлення декларування не блокує роботу КСУ, у ньому взагалі нічого про суд немає.

"Тож, будь ласка, припиніть називати його "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи". Цей законопроект КСУ жодним чином не стосується", - звернувся активіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

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