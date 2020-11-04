Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія

У разі нерозуміння з боку фракції "Слуга народу" дій президента Володимира Зеленського, він повинен піти на розпуск Верховної Ради, вважає глава фракції Давид Арахамія.

"Я переконаний, що він повинен перезавантажити Верховну Раду, якщо буде системне нерозуміння президента його власною фракцією. Мені здається, повністю буде зрозуміла поведінка в цьому процесі, цілком зрозуміла стратегія", - сказав Арахамія в середу ввечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Арахамія зазначив, що "завжди готовий" до дострокових парламентських виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.