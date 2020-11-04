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Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія

У разі нерозуміння з боку фракції "Слуга народу" дій президента Володимира Зеленського, він повинен піти на розпуск Верховної Ради, вважає глава фракції Давид Арахамія.

"Я переконаний, що він повинен перезавантажити Верховну Раду, якщо буде системне нерозуміння президента його власною фракцією. Мені здається, повністю буде зрозуміла поведінка в цьому процесі, цілком зрозуміла стратегія", - сказав Арахамія в середу ввечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Арахамія зазначив, що "завжди готовий" до дострокових парламентських виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

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Топ коментарі
+47
та откуда вовке-шмаркле и его арахмании знать - что ВР просто так НЕ распускается)) оно Конституцию - не то что не читали, а и не видели...))
ВР - єто ему не квартал95)
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04.11.2020 22:14
+40
и ты пойдёшь...

куда, сам знаешь
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04.11.2020 22:10
+38
Я тільки за, але нічого він не розпустить. Вдруге клоунів не оберуть.
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04.11.2020 22:13
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Сторінка 3 з 3
А на завершення інтерв'ю Богдан вніс пропозицію Зеленському: "Скоро новий рік, можна зробити прикольний відосік", - "Я устал, я ухожу?" - запитав журналіст. І всі розсміялись.
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05.11.2020 00:54 Відповісти
Чем отличается Зеленский?
А тем, что Зеленский - дутый, картонный популист. К тому же сдувающийся.
На стороне настоящего популиста должен быть не только избиратель, но и улица.
А где улица у Зеленского? Нет у него никакой улицы. Улицу контролируют его оппоненты.
Именно поэтому его никто не боится и поражение его неизбежно.
Настоящий популист - когда он идет на сознательное нарушение закона и Конституции страны - должен быть уверен в том, что его поддержит народ.

Но Зеленский был силен исключительно поддержкой олигархических элит. Именно они придумали проект "Слуга народа" и задурили голову неопытному телевизионному комику.
Именно они обеспечили ему поддержку на выборах.
Именно они обеспечили бесправное решение Конституционного суда, которое позволило провести досрочные парламентские выборы.
И без поддержки этих элит нет никакого президента Зеленского.
Потому что сторонники Зеленского никогда не выйдут на улицы.
Даже сторонники Януковича выходили - пускай и за небольшие деньги.
У Зеленского и таких сторонников нет. У него есть только зрители.

Нужно думать не о том, что предпримет Зеленский, а что будет после Зеленского и какого нового дутого популиста олигархи попробуют подсунуть украинцам вместо сдувшегося.

Виталий Портников
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05.11.2020 00:06 Відповісти
Мне кажется, будет конституционно отправить чела в 42 рочки на принудительное лечение - это как здоровый компромис, без последствий... Бо чел в разговоре глаза вытаращивает(широко), как оноприенко - это же диагноз вылитый... Каждое слово подчеркивает движением корпуса тела вперед. Дайошь независимую (от пальчевского) развернутую медкомиссию(на вменяемость).
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05.11.2020 00:07 Відповісти
Думаєте, шо паркан сечі таки можливий? Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8830
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05.11.2020 02:02 Відповісти
Навіть якби шмаркля мала підстави для розпуску парламенту, воно б на це не пішло - рейтинг не дозволить сформувати нову більшість. Ну хіба що інстинкт самозбереження зовсім просів...
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05.11.2020 00:10 Відповісти
повесть о прожитом(членограя): первый год: мол, я еще неопытный, но я честно об этом сознаюсь, бо я открытый , я - из деревни , тю, из подворотни(квартальной) , я -лидер., даешь процветанье...йо -йо... Второй год: он неуклонно подводит себя под монастырь УК УКРАИНЫ. Памятка: некомпетентность и незнание законов не освобождают от юридической ответственности.
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05.11.2020 00:24 Відповісти
ЗЫ... Третий год: будет итоговым, вопрс тока в том, кто кому нос утрет. Шлепер или ты-вы ему.
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05.11.2020 00:35 Відповісти
І кримінальної теж . В першу чергу .
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05.11.2020 12:18 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зеля, залиш все як є. Хай розколюють країну ще глибше. Петедурні схвалюють.
Їм придуркам це на руку би пішло.
В парламент геращенків понавибирали би більше, підсилили свої ряди... Сморід перед виборами підняли би такий, що бог ніс затнув би, топили би за свого Пецю так, що була б і більшість в нього.
Але є одне але- ЕС там де риба збирається, в ямах.
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05.11.2020 00:25 Відповісти
бг-ггг... АБЫРВАЛГ очередной объявился...ХЕХ...
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05.11.2020 00:29 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.11.2020 00:34 Відповісти
Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7391
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05.11.2020 00:36 Відповісти
разделение власти, не , не слышали. лох клоун со своим пониманием лезет...
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05.11.2020 00:59 Відповісти
А давай!!!

Судебная ветвь власти парализована.
Законодательную распустить.
Во главе исполнительной стоит дебил.

Чего из этого не пробовал Мадуро перед тем, как стал диктатором несуществующей страны?
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05.11.2020 01:58 Відповісти
Если ВР и Президент такие честные? И хотят распустить КС за действительно лоббистскре решение,почему они тогда закрыли реестры, а сытника не уволили, значит это решение им тоже выгодно, почему они тогда деньги на борьбу с пандемией разворовали, простите потратили не на борьбу с пандемией,а на дороги , а осталоные крохи тупо лежат на счету , но только, что бы не пошли на спасение людей?.
А где тогда деньги, оплаченные за дороги? Понятно где им прделали ноги еще до фонда короновируса,потому взяли с самых слабых, с больных и умирающих, вместо того, что бы дороги строить за счет инвестора, тем более загруженным.
Это как понимать? то, что не съели то понадкусывали, лишь бы люди помощь не получили?.
Значит на самом деле причина роспуска КС другая? Может грядущее решение о так званом рынке Земли, по которому у населения отберут и сгонят с земли и народ ни когда не подымется экономически, а станет работником по найму на одну нищенскую зарплату, а власть все скупит и будет хозяемами страны? Потому и Ара-Хамчики забегали.Та кто будет распускать этот парламент, если рейтинг зеленой саранчи, как покащали местные выборы не более 15%.
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05.11.2020 02:05 Відповісти
Напугал наш Вова бубочка - бубенчик ежа голой жо...
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05.11.2020 02:25 Відповісти
Что, Арахамия, не дают денег в Европе без закона о продаже черноземов Украинских по бросовой цене?
И потому КС перестал Слуг народа устраивать?
А вы подойдите к проблеме креативно: сыграйте на пианино правильным образом, красные плавки наденьте и сожрите шаурму на публике.
А как все хорошо начиналось, пока у ротшильдов были деньги...

P.S. Деньги у ротшильдов закончились, совсем закончились, полностью, и потому в Австралии уволился глава Maritime Union. Как думаете, на Очень Большой Теплый Остров наркотики как доставлялись? Если не судами, то чем? А теперь этот источник дохода иссяк.
Вот и у Слуг Народа он иссяк точно так же.
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05.11.2020 03:52 Відповісти
Тебе через озоновую дыру голову напекло объективно Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9555
У контролирующих денежную эмиссию закончились деньги. Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5251
Из за того что у них наркотики никто не покупает. Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 184
Можно человека вывезти из совка - но совок из человека ни за что Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3770
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05.11.2020 11:14 Відповісти
Що воно несе! ЗЕ ніколи не буде розпускати парламент бо після виборів матиме рівно 10% що загрожує імпічмент з можливим порушенням кримінальних справ. Зокрема по 111 ст. КК.
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05.11.2020 04:12 Відповісти
давно пора Зеленскому поработать Пиночетом, а не разжевывать...
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05.11.2020 04:22 Відповісти
ИЗ него такой же пиночет как из говна пуля
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05.11.2020 06:37 Відповісти
Пиночмом Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1998
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05.11.2020 11:14 Відповісти
парламент на перевыборы --- шимпан--зе в ростов --- маетки и квартиры судей национализировать как приватбанк и пустить с аукциона ---
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05.11.2020 06:35 Відповісти
І що тільки цей торговець не меле. Навіть Рибніков замучився коментувати.
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05.11.2020 06:41 Відповісти
Ніби наступний парламент буде поділяти його дії.
Простий та нікчемний шантаж.
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05.11.2020 06:44 Відповісти
Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7335 Праильнае решенее!!! Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7841

Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6547
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05.11.2020 07:50 Відповісти
У зенарика .паника))
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05.11.2020 07:53 Відповісти
Ну так давно пора : Я устал , я ухожу и ВР то же на фиг. Это к стати единственный выход для Осла , который позволит ему спасти свою жизнь и срок отсидки сделать не таким большим.
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05.11.2020 08:01 Відповісти
чим швидше сяде тим швидше вийде
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05.11.2020 08:37 Відповісти
как показывает история они никогда ,от слова совсем, не пользуются этим моментом, тот же Пиночет мог увековечить себя как мегареформатор и герой нации, ставили бы памятники по всей стране и проспекты называли, засиделся, и судили в 70 летнем возрасте, короче они всегда думают, що мільйон , которий вони прийшли вкрасти, ще не нацарьований))
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05.11.2020 12:55 Відповісти
піти має саме зеденське.
але воно настільки тупе та самозакохане, що не може усвідомити, що в разі розпуску цієї Ради, наступна буде мати монобільшітсь з опзж (бл...), і от тоді людина-колаборант мєдвєдчук його просто зжере.
біжи, людина-поверхня, тікай.
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05.11.2020 08:59 Відповісти
А з іншого боку воно й втиснуте в Україну для того , щоб прийшли медведчуки .
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05.11.2020 12:27 Відповісти
і це теж.
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05.11.2020 13:03 Відповісти
Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 462
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05.11.2020 09:12 Відповісти
Арахамія одному мені похож на мавпочку ?
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05.11.2020 09:38 Відповісти
Чому схожий? Він таким і є з народження, тобто гамадрил - гамадрилом!
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05.11.2020 11:55 Відповісти
Странно... Я думал для роспуска парламента есть чёткие основания... А оказывается: не нравится зе!ле - распускает. Демократия под угрозой со стороны накуренного клоуна
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05.11.2020 09:54 Відповісти
Якщо фракція СН піде проти Бубубочки, то з якого лиха він її розпустить?
Дивимость Конституцію.

Стаття 90. ...
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
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05.11.2020 10:00 Відповісти
"Зеленский пойдет на роспуск парламента, если фракция "Слуга народа" не будет разделять его действий - Арахамия" - не пойдет Зеленский на роспуск парламента. Роспуск парламента означает пролёт на следующих выборах, импичмент и тюрьму с конфискацией, не только для Зеленского.
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05.11.2020 10:12 Відповісти
«Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку».© Шри Шри Рави Шанкар
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05.11.2020 10:22 Відповісти
"Я не впевнений, що судді Конституційного Суду самі вирішили зробити те, що вони скоїли", - натякаючи на людей з оточення олігархів Коломойського та Медведчука, які були суб'єктами подань в КС, обурювався Зеленський.
І вимагав: "Треба робити швидкі, але АДЕКВАТНІ Кроки".
А далі, як завжди - ні швидкості реакції, ні тим паче її адекватності.
Перш за все тому, що
ПРЕЗИДЕНТ ЛУКАВИВ, КОЛИ ГОВОРИВ ПРО "СЮРПРИЗ" ВІД СУДДІВ.
Те, що Зеленський знав про підготовку рішення КС і про його зміст, підтвердили УП інші джерела в "Слузі народу".
"Чому Тупицький в такому шоці від того, що його так топлять?
Бо ВОНИ ПИСАЛИ РІШЕННЯ В КОНТАКТІ З ОФІСОМ.
Але в останній момент у Єрмака вирішили, що це надто небезпечно і повісили все на суддів.
Ті забирають весь негатив, а Єрмак отримує підставу перетрясти КС.
Всі все знали", - розповідає один із впливових депутатів "Слуги народу".
"Це ж вони уже вдруге кидають суддів.
Перший раз було, коли обіцяли Ситника указом зняти після рішення суду. Але не зняли.
Тепер Зе переконали, що мало бути "м'яке рішення", а це Тупицький всіх кинув.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
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05.11.2020 11:07 Відповісти
"А що там у вас за законопроект, Діма?(Разумков)
Чому мені нічого не сказали?
Я б хотів на майбутнє, щоб мені повідомляли про такі речі", - роздратовано звертався президент Зеленський до спікера парламенту Дмитра Разумкова на закритому засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок.
Під проектом Разумкова свої підписи поставили майже повним складом "Батьківщина", "ЄС", "Голос", "За майбутнє" та ЧАСТИНА "СЛУГ".

Верховна Рада планувала розглянути законопроект Разумкова у четвер.
Несподівано в середу в парламенті зареєстрували альтернативний проект, який відстрочить голосування за спікерський закон, бо з ним має ознайомитись комітет.
Автор альтернативного проекту - Олександр Дубінський
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
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05.11.2020 11:45 Відповісти
"Зеленський загнав сам себе своїм законом на розтяжку.
Якщо протисне через Раду розпуск КС, то йому на Заході руку не подадуть.

Це дикість - розганяти Конституційний суд, якщо тобі не подобаються його рішення", - розмірковує в розмові з УП один із політичних старожилів із проросійського крила.

І резюмує:"А якщо не протисне, то буде виглядати слабаком всередині країні. От і вибирай".

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
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05.11.2020 11:49 Відповісти
ЗЕ-юристы совершенно НЕ ЗНАЮТ ЗАКОНОВ!
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05.11.2020 12:01 Відповісти
Не играй Давид в покерь да и в преф тоже!!!!
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05.11.2020 12:09 Відповісти
Супер ситуація ВР немає КС на місці штампує що хоче Президент ні за що не відповідає, судячи по місцевим диб... дали 16% зеленим і 17% коломойського за майбутнє, нормальний результат разом з ОПЖ знову монобільшість і відсіють лишніх проукраїнських зелених
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05.11.2020 12:13 Відповісти
Ура ! Зебіли вибрали "гарантом" чувака , який ледь не кожного дня порушує закони і Конституцію . Дайош перевибори - абрахамія платить ! В умовах , коли немає коштів лікарям на боротьбу з короновірусом і на лікування онкохворих , будемо робити ще одні вибори .
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05.11.2020 12:25 Відповісти
Від президента віє уже забутою атмосферою тізерів серіалу "Слуга народу":
розстріляти, розігнати, розділити... Просто, ефектно, хай і неконституційно
В Основному законі досить однозначно перерахований перелік підстав для звільнення суддів КС, а про невизнання його рішень - взагалі ні слова.
" Юристи почитали, порахували, загалом це тягне на захоплення влади.
І всі, хто за це проголосують, можуть проходити як співучасники.
Буде злочинне угруповання",- ділиться не під запис один із політичних важковаговиків чинного складу Ради.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
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05.11.2020 12:37 Відповісти
ну оно то логично, свадебные фотографы попали в парламент только из за зели, а сейчас распоясались )))
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05.11.2020 13:03 Відповісти
Порошенка хочуть бачити на саміті лідерів G7

(оце почне підгорати! буду спостерігати як зепути-************* заволають )
Мабуть, це добра новина.
Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1435
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05.11.2020 13:32 Відповісти
"Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией" - неоднозначно я этого оратора понял, он же у них там как бы главой фракции и является
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05.11.2020 13:39 Відповісти
Сразу видно-ЗЕ урист от Бога!
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05.11.2020 13:55 Відповісти
Газ 8.82грн.+транс. Зелені брехуни що ви обіцяли.
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05.11.2020 21:39 Відповісти
Не распустят, так как это будет закат солнца вручную.
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26.01.2021 15:00 Відповісти
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