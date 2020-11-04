Зеленський призначив стипендії дітям загиблих в АТО журналістів Гурняка і Чернікова

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії дітям двох журналістів, які загинули під час проведення АТО на Донбасі.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити стипендії президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків", - сказано в документі

Стипендії призначено дочці журналіста Віктора Гурняка Юстині 2012 р.н. і дочці журналіста Олександра Чернікова Олені, 2014 р.н.

Фотокореспондент, боєць 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" Віктор Гурняк загинув у Луганській області 19 жовтня 2014 р, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених. Журналіст Олександр Черніков загинув 22 січня 2015 р у бою біля Донецького аеропорту.

Читайте також: Рада підвищила розмір стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам