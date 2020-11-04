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Зеленський призначив стипендії дітям загиблих в АТО журналістів Гурняка і Чернікова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив стипендії дітям загиблих в АТО журналістів Гурняка і Чернікова

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії дітям двох журналістів, які загинули під час проведення АТО на Донбасі.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити стипендії президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків", - сказано в документі

Стипендії призначено дочці журналіста Віктора Гурняка Юстині 2012 р.н. і дочці журналіста Олександра Чернікова Олені, 2014 р.н.

Фотокореспондент, боєць 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" Віктор Гурняк загинув у Луганській області 19 жовтня 2014 р, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених. Журналіст Олександр Черніков загинув 22 січня 2015 р у бою біля Донецького аеропорту.

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шо там выборщики Мичигана это главное егодня
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04.11.2020 22:32 Відповісти
Нагадую, що президент другогї каденції - зовсім інший, ніж той же президент на першій каденції.
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04.11.2020 22:42 Відповісти
чмо.. а доню Журавля вніс в список?
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04.11.2020 22:43 Відповісти
Не треба забувати, що перший кому зеленський призначив стипендію з президентського крісла це його батько.
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04.11.2020 22:45 Відповісти
І це правильно. Адже блаЗЄнський сказав, що ...нікому_нічєво_нє_должен_кромє_родітєлєй...
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05.11.2020 09:07 Відповісти
Yuriy Yurieff 43c5ea85

"Мы все забыли зачем нужно высшее образование. Оно нужно, чтобы страна имела квалифицированных специалистов."
Нах твою страну. Образование получает человек для себя, а не для страны. Или я плачу кучу бабла для получения образования, чтоб стране было хорошо? Тогда пусть твоя страна заплатит за образование человека, чтоб этой стране было хорошо!
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04.11.2020 23:37 Відповісти
 
 