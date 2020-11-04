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Новини Політика України
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У проєкт рішення КСУ щодо землі закладено норми, які створять у системі правовий колапс, це спроба повалення державного ладу, - "слуга народу" Гурін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У проєкт рішення КСУ щодо землі закладено норми, які створять у системі правовий колапс, це спроба повалення державного ладу, - "слуга народу" Гурін

Через Конституційний Суд в Україні створюють хаос. Зокрема, в проєкт рішення КСУ щодо землі "прямо і свідомо закладено норми, які створять у системі правовий колапс".

Таку думку висловив у Facebook депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.

"У нас на очах відбувається спецоперація по створенню хаосу в країні через КСУ. Якщо проєкт рішення КСУ по землі, взятий за основу буде прийнято, стануть незаконними титули власності на землю у всіх іноземних інвесторів. Через заборону громадам володіти землею буде зруйновано принципову основу децентралізації — майнову самостійність громад. Іноземці з сотень тисяч змішаних сімей втратять право володіти будь-якою землею, включно з 6 сотками в райцентрі. Володіти с/г землями зможуть тільки ті, хто їх обробляє", - пише Гурін.

Виходячи з опублікованого проєкту, він упевнений, що рішення КСУ щодо землі - набагато страшніше за рішення щодо НАЗК, "яке "лише" демонтувало блок антикорупційного законодавства".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суддя Сас оприлюднив проєкт рішення КС щодо землі. У Держгеокадастрі припускають: готується ґрунт для торгів за Суд. ДОКУМЕНТ

"В цьому рішенні не демонтаж закону про ринок землі, а закріплена на конституційному рівні одна конкретна хвора модель обороту земель — ця модель закладається на рівні Конституції, без права видозмінення парламентом, а тільки через зміну Конституції на референдумі. В проєкт рішення КСУ прямо і свідомо закладені норми, які створять в системі правовий колапс. Це спроба повалення державного ладу. При прийнятті такого рішення, варіантів, окрім невизнання рішень і розгону КСУ не залишиться", - резюмує Гурін.

У проєкт рішення КСУ щодо землі закладено норми, які створять у системі правовий колапс, це спроба повалення державного ладу, - слуга народу Гурін 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 листопада розглянути питання про ринок землі. Пізніше з'явилася інформація, що рішення ще не винесено.

4 листопада суддя КС Сергій Сас звернувся до ЗМІ з проханням опублікувати його заяву і проект рішення, яке суд взяв за основу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Своїм роз'ясненням Конституційний Суд фактично знищить ринок землі", - Лещенко

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Топ коментарі
+9
Та херня. Хуже не будет
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04.11.2020 23:23
+9
Дои6рался Вова в видосики и гундосенье. В какой то момент Вова посчитал, что рулить страной-легче чем выступатььв КВН. Но жизнь догнала его и догнала страну в которой он пытался играть роль балаганного президента...
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04.11.2020 23:28
+9
Перевожу на нормальную мову суржик кварталовцев - Дайте, ну дайте нам под шумок продать землю - нам очень нужно для последнего хапка а КСУ нам мешает сцука !!! .. В проект решения КСУ по земле заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс, это попытка свержения государственного строя, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 6410 не ну не твари !!!
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04.11.2020 23:43
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Та херня. Хуже не будет
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04.11.2020 23:23 Відповісти
У кого?
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04.11.2020 23:29 Відповісти
Вообще страна маразма поэтому и не дают нам жить ТВАРИ коррупционные !!! Ведь все погрязло в коррупции и вымогательстве !!! Случайных людей НЕТ ни в судейском корпусе ни в прокурорском -- ВСЕ друг друга покрывают и просто разрывают нашу страну а МЫ херачим по 14 часов день в день а просвета и изменений НЕТ !!! ВОТ сейчас КС просто выступил против НАРОДА УКРАИНЫ !!! Ведь они понимали чем может обернутся их решение --ставки ТАК высоки что они сознательно пошли на преступление . В КС жадные продажные ублюдки но вот идиотами их не назовешь-- законопроект лишить их финансирования абсолютно в духе клоунской продажной власти которая реально прислуживает олигархам а руководят этой властью ********** ГНИДЫ !!!
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05.11.2020 06:04 Відповісти
Слуга народа обвиняет КС, а КС слуг народа, обое рябое. Какого хрена разрешили в законах продажу земли? Земля - народная собственность и землю можна по Конституции только сдавать в аренду, а не выставлять на распродажу мировому олигархату через подставных лиц. Зеленых нужно гнать нах из власти, пока они вместе с землей и народ не распродали. Народ уже убегает от такой власти за границу, от этих проклятых ублюдков, которые не дают людям работать и развалили всю экономику и промышленность. В тюрьму этих сволочей с рогами нужно закрывать.
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05.11.2020 07:40 Відповісти
Як би закон приймали не в турборежимі з порушенннями, то і коллапсу не було б. Тепер їж ТЕ.
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04.11.2020 23:25 Відповісти
Плевали на все поправки, даже кворума не собиралось...
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04.11.2020 23:59 Відповісти
Это попытка свержения государственного строя. Источник: https://censor.net/ru/n3229152 нужно добавить Соросятины зелёной.
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04.11.2020 23:26 Відповісти
И тут Сорос в штаны тебе наложил.А раньше Обама парадные обо...ал. Прогресс на лице у тебя.
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04.11.2020 23:31 Відповісти
********* Вова в видосики и гундосенье. В какой то момент Вова посчитал, что рулить страной-легче чем выступатььв КВН. Но жизнь догнала его и догнала страну в которой он пытался играть роль балаганного президента...
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04.11.2020 23:28 Відповісти
В проект решения КСУ по земле заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс, это попытка свержения государственного строя, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 6903
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04.11.2020 23:28 Відповісти
Пора Пороха в Конституційний суд запускати на переговори. Щоб ті не бикували.
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04.11.2020 23:28 Відповісти
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По земле вообще вопросов нет.Ей давно де-факто владеют местные феодалы.Юля,истерически швыряющая земельные документы,(есть видео)лучшая иллюстрация.Вся эта тридцатилетняя шобла давно завладела Укаиной.Не хочет,естественнно,никаких перемен.Пудрит мозги украинцам.
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04.11.2020 23:28 Відповісти
*Украиной*
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04.11.2020 23:36 Відповісти
Якраз Юля зміни і хоче, але ж не пограбунок українців. Ти не розібравсь тільки ляпаєш своїм дурним помелом
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05.11.2020 00:19 Відповісти
Очередной альтернативно одаренный.Ты одновременно оскорбляешь и расчитываешь на конструктивный ответ?Нет.Пошел вон.Научись общаться,а пока люби свою юлю в одиночестве.
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05.11.2020 00:26 Відповісти
Ображатись - остання справа. Була б Юля ображалась, то не стала б найбільш успішнішим прем'єром за часи Незалежності. Тут країну втрачаємо, справу робити треба, а пан все Юлю винуватить. Що, знайшов кого полити брудом без відповіді? Саме тут у тебе буде вдячна аудиторія, знаєш де і що пишиш
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05.11.2020 07:21 Відповісти
Вам говорили Референдум! Вы хрен на на народ положили, и думаете что вы боги , свадебные фотографы, актёры и активисты.
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04.11.2020 23:28 Відповісти
А разве это не было задумано когда ЗЕ на выборы Ху и ло посылал ?
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04.11.2020 23:29 Відповісти
Так а кто виноват, что закон был принят с этими нарушениями? Выглядит так, будто о них всем было изначально известно. Почему-то суд, который, по сути, выполняет свою работу, делают теперь крайним.
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04.11.2020 23:30 Відповісти
Ага. " Суд выполняет ваше московское дело", разрушает Украину.
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04.11.2020 23:33 Відповісти
Принимали бы законы как положено, и ничего бы не было.
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04.11.2020 23:39 Відповісти
І як його прийняти, коли суд в Конституцію хоче записати такі норми, які унеможливлюють створення ринку землі у будь-якому його вигляді?
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05.11.2020 00:27 Відповісти
Суд не придумывает нормы, он использует те, что уже прописаны в конституции. Законы не должны противоречить друг другу, для этого их и рассматривает ксу.
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05.11.2020 09:02 Відповісти
Казали їм усі, приймайте земельне законодавство, як у Польщі, або Франції. Так їм за це ніхто хабарів не дасть, бо все прозоро. А злити всю українську землю двом мутним спекулянтам за копійки - хабар дадуть. І назад вже її не поверниш, бо Україну по міжнародним судам затаскають.
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05.11.2020 00:09 Відповісти
Сельхоз земля в Украине-на 90 процентов -ЧАСТНАЯ!! Только менее 10 процентов находится в государственоой собственности. Так вот латифундистам это ОЧЕНЬ выгодно! Потому, что селянин распряжатся СВОЕЙ землей не МОЖЕТ! И вынужден за копейки сдавать эту землю в аренду.Действует мораторий на распоряжение СВОЕЙ собственностью. Вот латифундисты и платят Косатой Воровке и ее судье Сасу, за сохранение
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05.11.2020 00:38 Відповісти
Росіянине! Юля не була ще жодного разу президентом! Землю у пайщиків має викупати державний Земельний банк, а не будь який світовий спекулянт з трильонними рахунками в доларах! Викупати, а потім здавати землю в оренду під цілий пакет умов. Пай люди отримували для можливості його обробляти, а не для продажі будь кому. Взавтра ти, цапюра, захочеш його купити. І що, тобі продати шмат України, лаптеногий?
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05.11.2020 07:28 Відповісти
Тебе надо долго и упорно лечиться Ваня. Возможно электричеством. Ты даже дур..ее чем Igor L.
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05.11.2020 08:13 Відповісти
Не истери. Вначале сядь и выучи уроки. Сельхоз земля в Украине-на 90 -ЧАСТНАЯ!! Только менее 10 процентов находится в государственоой собственности. Так вот латифундистам это ОЧЕНЬ выгодно! Потому, что селянин распряжатся СВОЕЙ землей не МОЖЕТ! И вынужден за копейки сдавать эту землю в аренду.Действует мораторий на распоряжение СВОЕЙ собственностью. Вот латифундисты и платят Косатой Воровке и ее судье Сасу, за сохранение этого беззакония.
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04.11.2020 23:35 Відповісти
Якщо пайщик хоче продати свій пай, то його має купувати ДЕРЖАВА, через державний, земельний банк. А потім вже здавати його в оренду на багатьох умовах по використанню. Так робиться в усьому світові, окрім бананових республік, які здуру продали свою землю іноземцям, пограбувавши свій народ.
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05.11.2020 00:03 Відповісти
С какого перепугу? Ты хочешь продать свой дом- а тебе такой же умник говорит- - "Продати можеш тільки державній іпотечній установі"!
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05.11.2020 00:44 Відповісти
Щоб продати свій будинок по закону ти маєш спитати дозвіл у сусідів на це. Бо може ти хочеш продати його ромам якимсь, які зроблять твоє життя нестерпним. А тут цілі мільони гектарів землі. Купи десять соток під забудову, збудуйся, а потім продай. Ще й заплати податок. А як ти думало?
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05.11.2020 07:34 Відповісти
Вы там все крышей поехавшие? Ты прикидываешся, или на самом деле ду...ень?
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05.11.2020 08:09 Відповісти
Якою це СВОЄЮ? Своє - це твій будинок і присадібна ділянка. Паї надаються в користування з правом наслідування але залишаються національним багатством, яке належить ВСІМ громадянам України. Фантіки у вигляді ваучерів ми вже отримали. Земля в державній власності, купівля-продаж тільки через Державний Земельний Банк. В оренду віддавайте хоч чорту лисому. Але це все тільки з дотриманням всіх Законів обробітку, екології, цільового призначення. А для цього ті Закони спочатку треба прийняти.
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05.11.2020 00:07 Відповісти
Не расказывай сказки. У людей на руках- "Акт на право власності на землю"!!! Опудало тупоголовое. Только распоряжатся своей землей- Воровка и латифундисты не дают.
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05.11.2020 00:42 Відповісти
Звісно що конкретні. Буде як з ваучерами, ракушка без мозку. Хто там зараз кінцевий власник заводів, газет, параходів? Кадастрр досі не сформований, ніякого дієвого законодавства в сфері землекористування немає. Штрафи смішні. А все тути ж. Ринок банановий дайош!
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05.11.2020 01:16 Відповісти
Сколько вам надо времени на "формирование кадастра"? 30 лет вам с Жулькой мало? А сколько вам надо-сто лет? Или 150? А лучше-НИКОГДА? Шоб тупые отмазки лепить и взятки от земельных баронов тем временем собирать. Жулье!
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05.11.2020 01:24 Відповісти
От молодець! Краще нічого не придумав як легалізувати де-юре лендлордів де-факто. Тобі за це, не те що мідаль, орден як охендовському давати треба.
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05.11.2020 01:32 Відповісти
Заарештувати цей бидлятник в рамках спецоперації СБУ, відкрити справи по статтям 111 і так далі, призначити нових в рамках офіційної процедури. Роботи на день. Ну призначення то окремий клопіт, але основи на день.
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04.11.2020 23:35 Відповісти
Якщо не хочеш жити по закону, то шуруй в Білорусь. Там все так і робиться, як ти радиш.
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05.11.2020 00:16 Відповісти
Хто сказав не по закону, виключно по закону. У нас по закону розстріляли людей на Інститутський, по закону відмовились від захисту Криму, по закону продають ліс, по закону вбили Білого та Мужчиля. Взагалі все що відбувається в Україні зі значних подій законно, інколи заднім числом, але законно. До речі мій комент безвідносно до ринку землі, у мене немає чіткої позиції з цього приводу, просто не подобається те що КС почав виконувати відверто диверсійну роботу. Завтра він прийме постанову про незаконність видачи ліцензій операторам мобільного зв'язку по всій території країни, будь-яку дічь. І що, будемо покірливо сидіти і дивитись на кількість днів до відключення, і це все просто п'ять диверсантів?
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05.11.2020 01:53 Відповісти
Начнём с того, что у судей неприкосновенность, их нельзя просто так задержать или обвинить.
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05.11.2020 09:07 Відповісти
Якщо правда те що у пості написано : " Володіти землями с.г. призначення зможуть тільки ті , хто їх обробляє " - це буде найрозумніше із рішень , прийнятих стосовно землі с.г. призначення за всю історію незалежної України ! З ОДНИМ АЛЕ - ЯКЩО ТАКИ ТІЛЬКИ ТІ , ХТО ЇЇ ОБРОБЛЯЮТЬ , а не ті хто її скупив або скупить !!!!!!

Розумію це так : маєш бажання працювати на землі - отримуєш її в оренду , купуєш , сідаєш на трактора і працюєш на ній ( сам чи з сусідом - то вже твоя справа ) Нагріб мільйон гектарів - віддай тим , хто має бажання на землі попрацювати , а собі залиш скільки сам обробиш , ну іще на помідори добав ((( Якщо так - судді молодці !
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04.11.2020 23:36 Відповісти
Проблема? Монобольшинство, переписать конституцию так, чтобы нельзя было извратить хотя бы пару статей. Сложно, но разве невозможно?
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04.11.2020 23:38 Відповісти
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Конституцию можно типа изменить, но нужно 2\3 голосов в ВР. У зебилоидов их нету!
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04.11.2020 23:40 Відповісти
Ещё один Дебильный Слуга.)))

На своего ЗЕльцера посмотри с его покушением на Государственный строй.)))
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04.11.2020 23:39 Відповісти
Перевожу на нормальную мову суржик кварталовцев - Дайте, ну дайте нам под шумок продать землю - нам очень нужно для последнего хапка а КСУ нам мешает ***** !!! .. В проект решения КСУ по земле заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс, это попытка свержения государственного строя, - "слуга народа" Гурин - Цензор.НЕТ 6410 не ну не твари !!!
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04.11.2020 23:43 Відповісти
Не понимаю, что выиграют от свободной распродажи земли и от роста цен на неё все граждане Украины... При росте цен на землю вырастут цены на продукцию... Кому это интересно? Десяткам миллионам покупателей сельхозпродукции? Вы хотите тратить на харчи в разы больше? Землёй владеют единицы, а продукты покупают ВСЕ!!!
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04.11.2020 23:49 Відповісти
Після їхнього "ринку землі" в Україні голод почнеться. Скуплять всю землю ТНК, в яких грошей неміряно, будуть садити рапс і сою, вивозити на експорт, а хліб буде на ціну золота. В Аргентині саме так зараз.
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04.11.2020 23:56 Відповісти
Тобто злити всю українську землю якимсь двом транс національним компаніям це не спецоперація, а заборонити зеленим ліквідаторам України це робити - спецоперація??? Робіть ринок землі такий, як в Польщі, а не в Аргентині! Бо поляки вже в Україну овочі везуть, а в аграрній Аргентині люди голодують!!! Зелень ви хитродупа! Нічого ще не зробили, а тисячолітній спадок продавати намилились! Щоб вас на добрива люди не продали!
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04.11.2020 23:52 Відповісти
Готовится почва для торгов за суд.
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04.11.2020 23:55 Відповісти
Через задницу понапринимала хуцпа законов и поправок в турборежиме, а теперь виновата невистка (КСУ)!
Им тогда говорили, что КСУ это отменит---куча нарушений, но им было по-барабану: лишь бы транш получить, а там хоть трава не расти. Вот результат турборежима и "работы" зеленых кнопок продажной и необразованной прислуги.

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04.11.2020 23:59 Відповісти
Арахамія після візиту в КСУ: "[Судді КСУ] не розглядали землю, вони розглядали статті, пов'язані з ринком землі".

Отак приходить Арахамія до Тупицького і каже:
- Тупицький, ти землю розглядаєш?
- Ні, землю, не розглядаю. Я її останній раз на дачі розглядав. У Криму. В мене там кроти завелися. Я розглядаю статті. А землю - не розглядаю.
- Дивись мені! - каже Арахамія, - щоб не розглядав мені землю!
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05.11.2020 00:01 Відповісти
Я считаю, что с частной собственностью на сельхоз земли, на лесопарковые угодья, на водоёмы надо заканчивать. Только аренда. На 5 лет с пролонгацией до бесконечности. При условии строжайшего соблюдения всех норм землепользования....При нарушении норм - прекращение аренды и возмещение убытков, принесённых земле, водоёму, лесам, паркам....
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05.11.2020 00:07 Відповісти
тут лошня рубится, сама не зная-догоняя почему и за что, а чело гурин просто прав!!!
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05.11.2020 01:19 Відповісти
Ещё один "свадебный фотограф" в рядах "Слуххх" . Бо рекламщик не далеко ушёл ... от фотогрфа .
По крайней мере , "рассуждалки" , как у подростка . Ребёнок берётся высказываться по предмету , в котором о не лучше разбирается , чем висляк в апельсинках ... В других партиях адвокаты с надцателетним стажем , правоведы-конституционники и тут вырисовывается на сцене эдветайзер попкорна и нате вам с кисточкой : про "титулы инвесторов" !
Их нелепый закон ещё не вступил в законный термин , а у этого бобика оговорка по дедушке Фрейду -- забыл даже в попыхах : за шо голосовал : шо никакие инвесторы да ещё и иностранные не имеют формального права владеть и продавать землю ... Т.е. на бумажке записали , шо запрещённо , но приготовили тысячи лазеек , шо бы запрет этот обойти и вот оговорился рекламщик в розовых ретузиках !
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05.11.2020 03:05 Відповісти
Я не против рынка земли. Я против продажи земли лотами по 10 000 га. В Украине это не должно быть больше 20 га. А у тех, кого на настоящий момент больше 20 га землю надо национализировать.
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05.11.2020 09:39 Відповісти
Как Вы не понимаете -- история успеха того же израильского с/х со всей очевидностью доказывает , шо т.н. "рынок земли" не на что не влияеет , потому шо его там нет и никогда не было . Земля это особая сущность ... ёё товаром сделали ещё древние и примитивные люди . В 17 веке , в эпоху дикого капитала эту "идею фикс" довели до абсурда . У нас не любят про это вспоминать , но абсурд дошёл до того , что христианский гуманизм отменили в той плане , шо даже люди стали товаром . И в США отцы основатели были рабовладельцами , утверждая , что "чёрномазые" это животные , а не христианские души . А животные такой же товар . Право собственности защищала расистов 100 лет аж до до гражданской войны в США .
Последний 300 лет мир постепенно избавляется от химер дикого рынка . Абсолютно все развитые страны неуклонно увеличивают долю общественной и правительственной собственности , выкупая за огромные бабки (налогоплатильщиков) у частников их собственность . В 99% развитых стран запрещённо частное владение пляжами в городах и поселках . Частные леса уходят в небытие . Выкупаются критические инфраструктуры у тех , кто их создавал ещё в 19 веке .

Но токмо в Украине ЗЕлёное болото рассказывает сказки про либертариянство , родом из 18-го века . И выводится из гососбтвенности тысячи предприятий . И даже покушаются на "Энергоатом" и украинскую ГТС .
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05.11.2020 16:39 Відповісти
спочатку дебіли-слуги приймають дебільні закони, а коли їх визнають сміттєвими - кричать про катастрофу..
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05.11.2020 04:22 Відповісти
Если зельцу удастся продать землю по их дебильным понятиям, то мы останемся и без земли и , в конечном счете, без денег. Эти способны просрать и разворовать все деньги. И тогда, будет так, как в Аргентине. А это голод и сумасшедшая инфляция
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05.11.2020 08:20 Відповісти
рішення немає, а якийсь шмарклявий гурін вже триндить проповний триндець, то може треба закони якісніше приймати, а не в торборежимі або складає повноваження, якщо не може, щоб вину не перекладати на інших.
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05.11.2020 08:45 Відповісти
Марина Ставнійчук
З урахуванням інформації на сайті КСУ від сьогодні про те, що КСУ не ухвалював жодних поки що рішень щодо землі.
Звертаю увагу,що проект рішення ,який оприлюднено в ЗМІ , якщо він справжній, щодо тлумачення окремих положень статтей 13, 14 Конституціі України в системному зв"язку з окремими положеннями Преамбули, положенями статтей 1, 3, 5 ... суперовий за своїм змістом!
Як на мене,забезпечує природнє право українців майбутніх поколінь мати свою землю і природні ресурси!!!!
Забезпечує національну безпеку українського народу !!!
Не позбавляє права українців на пошук адекватних форм обігу землі в Україні!!!!
Якщо подібна юридична позиція КСУ буде взята за основу і у разі її ухвалення,доопрацювання , цілком може відповідати доктрині національного конституціоналізму і не суперечить принципу дружнього ставлення до міжнародних стандартів і права!
Більш того, у часи , коли в світі виживають тільки сильні національні і спроможні за різним ресурсом держави - це шанс України не втратити державність , шанс на стабільний розвиток у майбутньому!!!
Ще раз переконалася,що я вірно відчула суть процесу щодо знищення КСУ саме зараз.
Але ж до якого психологічного стану в атмосфері правового свавілля та тиску треба довести суддів КСУ, щоб вони відверто почали демонструвати зміст проектних рішень, захищаючи інституцію, її право функціонувати, захищаючи власну гідність. Це у разі, якщо інформація Дзеркала тижня не фейк і відповідає дійсності.
Вороги України вже поставили нашу державу з її ресурсом на продаж гуртом і в роздріб. І президент Зеленський і його Ко свідомо чи через відсутність знань, фаховості, націнального патріотизму та в силу займаних постів і статусу, перебувають на чолі знищення держави, якими б вони пустими лозунгами і популізмом не прикривалися!!!
Чим далі , тим більше поглиблюється конституційна криза.
Вочевидь проявляється системність политічної кризи і кризи державності!!!
Маски усі скинуті, нерви оголені, межі перейдені!!!
У проєкт рішення КСУ щодо землі закладено норми, які створять у системі правовий колапс, це спроба повалення державного ладу, - "слуга народу" Гурін - Цензор.НЕТ 7301

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05.11.2020 09:41 Відповісти
Очень много дельцов взяло нашу земельку в аренду на 50 лет, уже построили там дворцы, спрашивается, ну зачем им что-то менять?
Тем более половина сельхозземель уже украдена. И ворам ну совсем неохота, чтобы эту землю у них забрали.
Поэтому так и живем: воры не сидят в тюрьмах, а воруют, воруют, воруют.
Им уже бабло некуда девать, но продолжают воровать.
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05.11.2020 10:21 Відповісти
 
 