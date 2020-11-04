У проєкт рішення КСУ щодо землі закладено норми, які створять у системі правовий колапс, це спроба повалення державного ладу, - "слуга народу" Гурін

Через Конституційний Суд в Україні створюють хаос. Зокрема, в проєкт рішення КСУ щодо землі "прямо і свідомо закладено норми, які створять у системі правовий колапс".

Таку думку висловив у Facebook депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.

"У нас на очах відбувається спецоперація по створенню хаосу в країні через КСУ. Якщо проєкт рішення КСУ по землі, взятий за основу буде прийнято, стануть незаконними титули власності на землю у всіх іноземних інвесторів. Через заборону громадам володіти землею буде зруйновано принципову основу децентралізації — майнову самостійність громад. Іноземці з сотень тисяч змішаних сімей втратять право володіти будь-якою землею, включно з 6 сотками в райцентрі. Володіти с/г землями зможуть тільки ті, хто їх обробляє", - пише Гурін.

Виходячи з опублікованого проєкту, він упевнений, що рішення КСУ щодо землі - набагато страшніше за рішення щодо НАЗК, "яке "лише" демонтувало блок антикорупційного законодавства".

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"В цьому рішенні не демонтаж закону про ринок землі, а закріплена на конституційному рівні одна конкретна хвора модель обороту земель — ця модель закладається на рівні Конституції, без права видозмінення парламентом, а тільки через зміну Конституції на референдумі. В проєкт рішення КСУ прямо і свідомо закладені норми, які створять в системі правовий колапс. Це спроба повалення державного ладу. При прийнятті такого рішення, варіантів, окрім невизнання рішень і розгону КСУ не залишиться", - резюмує Гурін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 листопада розглянути питання про ринок землі. Пізніше з'явилася інформація, що рішення ще не винесено.

4 листопада суддя КС Сергій Сас звернувся до ЗМІ з проханням опублікувати його заяву і проект рішення, яке суд взяв за основу.

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