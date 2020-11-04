У проєкт рішення КСУ щодо землі закладено норми, які створять у системі правовий колапс, це спроба повалення державного ладу, - "слуга народу" Гурін
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Через Конституційний Суд в Україні створюють хаос. Зокрема, в проєкт рішення КСУ щодо землі "прямо і свідомо закладено норми, які створять у системі правовий колапс".
Таку думку висловив у Facebook депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.
"У нас на очах відбувається спецоперація по створенню хаосу в країні через КСУ. Якщо проєкт рішення КСУ по землі, взятий за основу буде прийнято, стануть незаконними титули власності на землю у всіх іноземних інвесторів. Через заборону громадам володіти землею буде зруйновано принципову основу децентралізації — майнову самостійність громад. Іноземці з сотень тисяч змішаних сімей втратять право володіти будь-якою землею, включно з 6 сотками в райцентрі. Володіти с/г землями зможуть тільки ті, хто їх обробляє", - пише Гурін.
Виходячи з опублікованого проєкту, він упевнений, що рішення КСУ щодо землі - набагато страшніше за рішення щодо НАЗК, "яке "лише" демонтувало блок антикорупційного законодавства".
"В цьому рішенні не демонтаж закону про ринок землі, а закріплена на конституційному рівні одна конкретна хвора модель обороту земель — ця модель закладається на рівні Конституції, без права видозмінення парламентом, а тільки через зміну Конституції на референдумі. В проєкт рішення КСУ прямо і свідомо закладені норми, які створять в системі правовий колапс. Це спроба повалення державного ладу. При прийнятті такого рішення, варіантів, окрім невизнання рішень і розгону КСУ не залишиться", - резюмує Гурін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 листопада розглянути питання про ринок землі. Пізніше з'явилася інформація, що рішення ще не винесено.
4 листопада суддя КС Сергій Сас звернувся до ЗМІ з проханням опублікувати його заяву і проект рішення, яке суд взяв за основу.
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Розумію це так : маєш бажання працювати на землі - отримуєш її в оренду , купуєш , сідаєш на трактора і працюєш на ній ( сам чи з сусідом - то вже твоя справа ) Нагріб мільйон гектарів - віддай тим , хто має бажання на землі попрацювати , а собі залиш скільки сам обробиш , ну іще на помідори добав ((( Якщо так - судді молодці !
На своего ЗЕльцера посмотри с его покушением на Государственный строй.)))
Им тогда говорили, что КСУ это отменит---куча нарушений, но им было по-барабану: лишь бы транш получить, а там хоть трава не расти. Вот результат турборежима и "работы" зеленых кнопок продажной и необразованной прислуги.
Отак приходить Арахамія до Тупицького і каже:
- Тупицький, ти землю розглядаєш?
- Ні, землю, не розглядаю. Я її останній раз на дачі розглядав. У Криму. В мене там кроти завелися. Я розглядаю статті. А землю - не розглядаю.
- Дивись мені! - каже Арахамія, - щоб не розглядав мені землю!
По крайней мере , "рассуждалки" , как у подростка . Ребёнок берётся высказываться по предмету , в котором о не лучше разбирается , чем висляк в апельсинках ... В других партиях адвокаты с надцателетним стажем , правоведы-конституционники и тут вырисовывается на сцене эдветайзер попкорна и нате вам с кисточкой : про "титулы инвесторов" !
Их нелепый закон ещё не вступил в законный термин , а у этого бобика оговорка по дедушке Фрейду -- забыл даже в попыхах : за шо голосовал : шо никакие инвесторы да ещё и иностранные не имеют формального права владеть и продавать землю ... Т.е. на бумажке записали , шо запрещённо , но приготовили тысячи лазеек , шо бы запрет этот обойти и вот оговорился рекламщик в розовых ретузиках !
Последний 300 лет мир постепенно избавляется от химер дикого рынка . Абсолютно все развитые страны неуклонно увеличивают долю общественной и правительственной собственности , выкупая за огромные бабки (налогоплатильщиков) у частников их собственность . В 99% развитых стран запрещённо частное владение пляжами в городах и поселках . Частные леса уходят в небытие . Выкупаются критические инфраструктуры у тех , кто их создавал ещё в 19 веке .
Но токмо в Украине ЗЕлёное болото рассказывает сказки про либертариянство , родом из 18-го века . И выводится из гососбтвенности тысячи предприятий . И даже покушаются на "Энергоатом" и украинскую ГТС .
З урахуванням інформації на сайті КСУ від сьогодні про те, що КСУ не ухвалював жодних поки що рішень щодо землі.
Звертаю увагу,що проект рішення ,який оприлюднено в ЗМІ , якщо він справжній, щодо тлумачення окремих положень статтей 13, 14 Конституціі України в системному зв"язку з окремими положеннями Преамбули, положенями статтей 1, 3, 5 ... суперовий за своїм змістом!
Як на мене,забезпечує природнє право українців майбутніх поколінь мати свою землю і природні ресурси!!!!
Забезпечує національну безпеку українського народу !!!
Не позбавляє права українців на пошук адекватних форм обігу землі в Україні!!!!
Якщо подібна юридична позиція КСУ буде взята за основу і у разі її ухвалення,доопрацювання , цілком може відповідати доктрині національного конституціоналізму і не суперечить принципу дружнього ставлення до міжнародних стандартів і права!
Більш того, у часи , коли в світі виживають тільки сильні національні і спроможні за різним ресурсом держави - це шанс України не втратити державність , шанс на стабільний розвиток у майбутньому!!!
Ще раз переконалася,що я вірно відчула суть процесу щодо знищення КСУ саме зараз.
Але ж до якого психологічного стану в атмосфері правового свавілля та тиску треба довести суддів КСУ, щоб вони відверто почали демонструвати зміст проектних рішень, захищаючи інституцію, її право функціонувати, захищаючи власну гідність. Це у разі, якщо інформація Дзеркала тижня не фейк і відповідає дійсності.
Вороги України вже поставили нашу державу з її ресурсом на продаж гуртом і в роздріб. І президент Зеленський і його Ко свідомо чи через відсутність знань, фаховості, націнального патріотизму та в силу займаних постів і статусу, перебувають на чолі знищення держави, якими б вони пустими лозунгами і популізмом не прикривалися!!!
Чим далі , тим більше поглиблюється конституційна криза.
Вочевидь проявляється системність политічної кризи і кризи державності!!!
Маски усі скинуті, нерви оголені, межі перейдені!!!
Тем более половина сельхозземель уже украдена. И ворам ну совсем неохота, чтобы эту землю у них забрали.
Поэтому так и живем: воры не сидят в тюрьмах, а воруют, воруют, воруют.
Им уже бабло некуда девать, но продолжают воровать.