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Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представники організації ОБСЄ зазначили, що день виборів у США пройшов мирно без залякування і заворушень. Під час виборів була дотримана свобода слова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті організації.
Вони також вказали на високу явку виборців, попри триваючу пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 і запроваджені в рамках боротьби з нею обмеження.
Крім того, спостерігачі ОБСЄ мають намір вивчити ситуацію з подачею позовів щодо минулого голосування в США, вони додали, що винесуть висновок із цього питання пізніше.
Представники організації підкреслили, що їхня місія в США поки не закінчена, оскільки підрахунок голосів у низці штатів триває.
Топ коментарі
+8 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар04.11.2020 23:47
+8 Павло ШОвте
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+7 Павло ШОвте
показати весь коментар04.11.2020 23:47
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Будь ласка, зачекайте...
1. Невероятная явка за счет голосования почтой именно демов. Демы этим гордятся, но на самом деле это не попадает под статистику и больше смахивает на страны Африки или Чечню.
2. Откровенные вбросы на ключевых участках, которые произошли в середине ночи и которые теперь объясняют бюрократической ошибкой.
Проблема Трампа в самом Трампе. Он был президентом лишь одной части американского общества. Абсолютно игнорируя и даже тролля другую часть. И поскольку эта другая часть довольно успешна, самолюбива и активна, он все 4 года получал от неё по башке. И я считаю, что эти тумаки отчасти удержали Трампа от многих фатальных глупостей, которые он мог совершить за свою каденцию.
зараз усе вирішується в Мічігані і де Байден потихенько відривається.
п.с. Поки писав, об'явили, що Байден уже переміг в Мічігані.
Є ще ну дуже примарний шанс, що Трамп переможе в Неваді, де він зараз програє також, но теоретично ще може виграти.
Мне происходящее очень не нравится. Это не демократия. Это бананастейт.
It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.
1. Он еще ночью заявил что я скоро выиграю и там голоса придут ко мне. Не Трамп, а Байден.
2. Все СМИ рисуют картину как Байден побеждает. Байдену даже не нужно особо стараться за него этим занимается вся медийная машина, которая создает картину, что гордый Байден идет к победе, а плохой Трамп мешает этому свершиться. Реальность выглядит не так.
"У Вас ус отклеился"(с)
Иначе говоря, вот если Трамп прямо таки проиграет, то часть респов из верхушки будет отмечать не меньше, чем демы.
Почитайте матчасть. Особенно этот отрывок.
During Trump's presidency, observers have noted a pronounced tendency of the Fox News Channel to serve as a "mouthpiece" for the administration, providing "propaganda" and a "feedback loop" for Trump, with one presidential scholar stating, "It's the closest we've come to having state TV."[26][27]
Бій за Неваду
У кремлядей ГОРИТ ВСЕ!!!!
3 млн - еще раз 3 млн голосовали по "absent ballot" и я тоже,
eто примерно 70% пенсильванских голосовальщиков.
тут во многом конечно вирусняк сыграл свою роль.
работает ето так - ты идешь на сайт штата (комп, не ногами) даешь свои данные и делаешь запрос на пришлите мне "ballot"...
проверяют инфу шо ты дал, через какое то время тебе приходит ответ или да - ждите или пошел вон.
прислали "ballot", заполнил - как его отослать?
варианта два - либо тупо в почтовый ящик бросить (когда он придет по адресу зависит тока от почты), либо поднять задницу приехать в определенное место и самому его вбросить в голосовальный ящик, шо я и сделал.
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а теперь подходим к ответу на ваш вопрос.
ballot, отправленый, до или в день голосования должен быть посчитан, если он имеет соответствующий почтовый штемпель с числом отправки и был получен избирательной комиссией не позднее 3х дней после дня голосования - таков закон штата PA и ето именно то чем они cейчас занимаются.
не знаю за Винсконсин, но видимо там шо то похожее..
отсюда и скачок в номерах.
начинать считать до дня голосования - ни ни...
Оба они уже сказали и показали всем , что просто так они уже не уйдут! (с)
Т к им это не выгодно . БО В ШТАТАХ выборец подносит заполненный бюллетень к аппарату . Аппарат его считывает и цифру отправляет в общую базу . А в Украине руками считают и фальсификация
И НИКТО не поднимает вопрос , бо не выгодно
опять оно? международное банкирство? - так и знал...
Что за ерунду пишешь? Европа выдохнет с облегчением, когда этот чудик свалит из Белого дома! А вместе с ней и весь цивилизованный мир.