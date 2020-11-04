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вибори (4160) ОБСЄ (1837) США (7521)

Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США

Представники організації ОБСЄ зазначили, що день виборів у США пройшов мирно без залякування і заворушень. Під час виборів була дотримана свобода слова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті організації.

Вони також вказали на високу явку виборців, попри триваючу пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 і запроваджені в рамках боротьби з нею обмеження.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ мають намір вивчити ситуацію з подачею позовів щодо минулого голосування в США, вони додали, що винесуть висновок із цього питання пізніше.

Представники організації підкреслили, що їхня місія в США поки не закінчена, оскільки підрахунок голосів у низці штатів триває.

Читайте також: Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів

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Топ коментарі
+8
ОБСЕ не бачила обстрілів,українських територій,москалями.
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04.11.2020 23:47
+8
Прошелся по раша СМИ... ТАМ АД!!! Плач и стон по поводу того, как Трампа притесняют в США, не дают ему насладиться "победой". Клеймят позором и проклинают демократов, "укравших" выигрыш у Трампа, прячущих бюллетени, фальсифицирующих выборы))))
У кремлядей ГОРИТ ВСЕ!!!!
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05.11.2020 00:06
+7
Наблюдатели ОБСЕ заявили об отсутствии значительных нарушений на выборах в США - Цензор.НЕТ 2588
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04.11.2020 23:47
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рыжий точно не согласен)))
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04.11.2020 23:44 Відповісти
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11.04.20 КАД(рус): ПОЧТОВЫЕ ИГРЫ ДЕМОКРАТОВ
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04.11.2020 23:45 Відповісти
Наблюдатели ОБСЕ заявили об отсутствии значительных нарушений на выборах в США - Цензор.НЕТ 2588
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04.11.2020 23:47 Відповісти
ОБСЕ не бачила обстрілів,українських територій,москалями.
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04.11.2020 23:47 Відповісти
Традиционно наблюдатели ФСБ, тьфу ОБСЕ)) ничего москальского не замечают, тем более в США
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05.11.2020 08:03 Відповісти
Незабаром))) Наблюдатели ОБСЕ заявили об отсутствии значительных нарушений на выборах в США - Цензор.НЕТ 2699
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04.11.2020 23:48 Відповісти
Охренительная свобода слова.
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04.11.2020 23:52 Відповісти
Давайте скажем две вещи, которые уже известны.
1. Невероятная явка за счет голосования почтой именно демов. Демы этим гордятся, но на самом деле это не попадает под статистику и больше смахивает на страны Африки или Чечню.
2. Откровенные вбросы на ключевых участках, которые произошли в середине ночи и которые теперь объясняют бюрократической ошибкой.
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04.11.2020 23:54 Відповісти
Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США - Цензор.НЕТ 3156
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04.11.2020 23:58 Відповісти
Даже не читал, что пишет русская пропагандистка. Её работа накидывать на Америку, чтобы обелить своего царя, который ей зарплату платит.
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05.11.2020 00:03 Відповісти
шо то у маргуні апостроф виліз
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05.11.2020 00:03 Відповісти
Маргаріта армяімян, у вашій засрашці людей не вистачить для спостерігачів, бо населення США складає 333 466 000 осіб, а з ваших 140 заявлених млн, половитна знаходиться на війні по всьому світу, де здійснюють вбивства і теракти, а половина травляться боярою. Як там петров і баширов?
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05.11.2020 07:46 Відповісти
Вонюшка лахтинский, опять тут воняешь?
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05.11.2020 08:21 Відповісти
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Мне их свобода слова напомнила наш 2004, когда по ТВ по всем каналам мочили Ющенка.
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04.11.2020 23:57 Відповісти
Нелепое сравнение, которое работает совершенно в другом направлении от того, что хочешь сказать. Ющенко был лишь кандидатом в презеденты, которого мочили подконтрольные властям СМИ. А в Штатах мочили действующего президента не подконтрольные властям СМИ. Что ещё можно назвать свободой слова, если не это?
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05.11.2020 08:03 Відповісти
Олигархи, а не подконтрольные властям. Сговор олигархов как в США, так и у нас. Я веду речь про резкость пропаганды. Когда на черное называют белое и так изо дня в день. Это не свобода слова. Это пропаганадистская машина, которая работает в определенных интересах.
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05.11.2020 08:25 Відповісти
Нет в США ни олигархов, ни пропаганды в класическом понимании этих слов. А формально притягивать за уши под эти термины какие-то другие понятия не уместно.
Проблема Трампа в самом Трампе. Он был президентом лишь одной части американского общества. Абсолютно игнорируя и даже тролля другую часть. И поскольку эта другая часть довольно успешна, самолюбива и активна, он все 4 года получал от неё по башке. И я считаю, что эти тумаки отчасти удержали Трампа от многих фатальных глупостей, которые он мог совершить за свою каденцию.
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05.11.2020 08:44 Відповісти
Команда Трампа подала иск о прекращении подсчета голосов в Пенсильвании. Скоро попросят остановить Землю, чтобы сойти.
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04.11.2020 23:59 Відповісти
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Там хотят вброс устроить в Филадельфии. Дело в том, что в Америке очень хитрая система, что федеральное правительство не контролирует штаты и если там губернаторы демы или кто-то еще у власти, то они могут делать что хотят.
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05.11.2020 00:02 Відповісти
трампа геть
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05.11.2020 00:05 Відповісти
А що воно дасть?). Филадельфія й так проголосувала за Байдена в 79%. А усі виборці Пенсільванії пійдуть Трампу.
зараз усе вирішується в Мічігані і де Байден потихенько відривається.
п.с. Поки писав, об'явили, що Байден уже переміг в Мічігані.
Є ще ну дуже примарний шанс, що Трамп переможе в Неваді, де він зараз програє також, но теоретично ще може виграти.
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05.11.2020 00:27 Відповісти
Байден еще ночью сказал что он выиграл Пенсильванию, но вот пока никак. Может ему надо, чтобы объявить о серьезной победе или что-то такое. Я не знаю какая его стратегия и цели.

Мне происходящее очень не нравится. Это не демократия. Это бананастейт.
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05.11.2020 00:30 Відповісти
И я до сих пор считаю что демы проиграли, иначе бы они давно заявляли о своей победе. Но им нужно фальсифицировать множество округов по всей стране.
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05.11.2020 00:00 Відповісти
********
It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.
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05.11.2020 00:20 Відповісти
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Байден ведет себя как наш Арахмия. Объясню почему.
1. Он еще ночью заявил что я скоро выиграю и там голоса придут ко мне. Не Трамп, а Байден.
2. Все СМИ рисуют картину как Байден побеждает. Байдену даже не нужно особо стараться за него этим занимается вся медийная машина, которая создает картину, что гордый Байден идет к победе, а плохой Трамп мешает этому свершиться. Реальность выглядит не так.
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05.11.2020 00:26 Відповісти
Да, конечно. В том числе трамповский Foxnews рисует победу Байдену.
"У Вас ус отклеился"(с)
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05.11.2020 00:50 Відповісти
Фокс не трамповский. Фоксу вообще не нравится, что Трамп прогнул под себя партию. Им хочется вернуть её под власть старой республиканской гвардии. Трамп в этом помеха. Они играют на две стороны. Типа, мы респы, но дуля в кармане вот лежит.
Иначе говоря, вот если Трамп прямо таки проиграет, то часть респов из верхушки будет отмечать не меньше, чем демы.
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05.11.2020 00:53 Відповісти
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fox_News
Почитайте матчасть. Особенно этот отрывок.
During Trump's presidency, observers have noted a pronounced tendency of the Fox News Channel to serve as a "mouthpiece" for the administration, providing "propaganda" and a "feedback loop" for Trump, with one presidential scholar stating, "It's the closest we've come to having state TV."[26][27]
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05.11.2020 01:00 Відповісти
Они респы. Они всегда будут за своего преза. Но сейчас выборы, то почему бы не поставить ему подножку.
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05.11.2020 01:03 Відповісти
Ivan573014 ето лахтинская **********, косящая под українца
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05.11.2020 08:24 Відповісти
Я не встречал тебя на темах украинской политики и флаг у тебя какой-то не наш.
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05.11.2020 08:31 Відповісти
О, зато я вас ********** ольгинских, встречал тут до хера и больше!
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05.11.2020 08:57 Відповісти
Респы хотели президента Буша самого младшего. Трамп его попросту унизил на праймериз прошлых. И они ему этого не простили до сих пор.
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05.11.2020 00:54 Відповісти
Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США - Цензор.НЕТ 5056
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05.11.2020 00:00 Відповісти
JUST IN: Joe Biden is now just six electoral votes away from the Presidency

Бій за Неваду
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05.11.2020 00:05 Відповісти
Прошелся по раша СМИ... ТАМ АД!!! Плач и стон по поводу того, как Трампа притесняют в США, не дают ему насладиться "победой". Клеймят позором и проклинают демократов, "укравших" выигрыш у Трампа, прячущих бюллетени, фальсифицирующих выборы))))
У кремлядей ГОРИТ ВСЕ!!!!
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05.11.2020 00:06 Відповісти
))) та да, там веселуха. в онлайн режиме следят. во день народного единства у крепостных в этом году выдался.
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05.11.2020 00:09 Відповісти
Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США - Цензор.НЕТ 5185
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05.11.2020 00:16 Відповісти
А у кремблі напевно вже підігріли шампанське, щоб святкувати перемогу Тампнаш. Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США - Цензор.НЕТ 3526
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05.11.2020 00:20 Відповісти
Напевно там зараз в тренді бояра з валідолом . Бо все йде до того , що президентом стане Байденненаш . Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США - Цензор.НЕТ 4634
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05.11.2020 05:49 Відповісти
Как демократы занимаются фальсификацией в Мичигане... за короткий период времени у Байдена вдруг прибавилось 138 тысяч голосов, у республиканца же - ни одного. Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США - Цензор.НЕТ 8780

Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США - Цензор.НЕТ 5858
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05.11.2020 00:24 Відповісти
Как мог получиться такой резкий скачок голосов за Байдена в Висконсине? Ответ простой. Досрочку, в которой с большим перевесом лидирует Байден, считают обычно на участках, поэтому рост голосов за Байдена был относительно плавный, а потом вдруг резкий скачок на 100 тыс голосов! Но в городе Милуоки досрочные голоса по почте считают в центральном оффисе и все сразу. Они ее всю подсчитали и все сразу и выдали результаты. Милуоки - это же бастион демократов, а еще и досрочка, так что там действительно Байден сразу приплюсовал 100 тыс. голосов одним махом. Вот статья об этой процедуре.
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05.11.2020 06:02 Відповісти
Могли ли там быть вдруг 130 тыс. голосов за Байдена вдруг и 0 за Трампа? Нет, конечно. Это даже не официальный сайт, а сайт по сбору результатов выборов decisiondeskhq.com У них на сайте просто была банальная техническая ошибка при введении данных, на нее им в твитере обратили внимание, сайт ее исправил и число голосов за Байдена снизилось на 130 тыс., а не увеличилось на 130 тыс. Подробнее об этом.
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05.11.2020 06:03 Відповісти
не буду говорить за всех, но за Пенсильванию.
3 млн - еще раз 3 млн голосовали по "absent ballot" и я тоже,
eто примерно 70% пенсильванских голосовальщиков.
тут во многом конечно вирусняк сыграл свою роль.
работает ето так - ты идешь на сайт штата (комп, не ногами) даешь свои данные и делаешь запрос на пришлите мне "ballot"...
проверяют инфу шо ты дал, через какое то время тебе приходит ответ или да - ждите или пошел вон.
прислали "ballot", заполнил - как его отослать?
варианта два - либо тупо в почтовый ящик бросить (когда он придет по адресу зависит тока от почты), либо поднять задницу приехать в определенное место и самому его вбросить в голосовальный ящик, шо я и сделал.
---------------
а теперь подходим к ответу на ваш вопрос.
ballot, отправленый, до или в день голосования должен быть посчитан, если он имеет соответствующий почтовый штемпель с числом отправки и был получен избирательной комиссией не позднее 3х дней после дня голосования - таков закон штата PA и ето именно то чем они cейчас занимаются.
не знаю за Винсконсин, но видимо там шо то похожее..
отсюда и скачок в номерах.
начинать считать до дня голосования - ни ни...
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05.11.2020 06:29 Відповісти
Да не только там. Почитайте комментарии на этой ветке. Один и сюда пробрался.
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05.11.2020 00:51 Відповісти
Бочка жижи упала до $36.5 , а деревянный по 80 . Вчера охранники обменного пункта в масквабаде избили и отобрали фотоаппарат у журналиста , когда тот фотографировал курсы валют ... .
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05.11.2020 07:02 Відповісти
Знають падли, що демократи припомнять їм кидуху, коли сміялося з ним пів Америки. Ту кнопку перезавантаження відносин на цей раз будуть засовувати ботоксному в дупу без вазеліна, бензин значно подешевшає, санкції перекриють продпаж нафти і газу і бензоколонка здохне,
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05.11.2020 07:50 Відповісти
щас ***** им в помощь для ускорения подсчёта голосов своего меньшого брата-бульбофюрерка пошлёт - будут нарушения! ))
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05.11.2020 00:07 Відповісти
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Кому интересно, то как я понял респы сохраняют Сенат. Что это значит для Украины? Скорее что в любом случае чем бы не закончилось в президентской гонке для нас ничего не изменится точно.
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05.11.2020 00:14 Відповісти
Смешно и одновременно грустно наблюдать, у какого числа не самых глупых людей мозги так чуровско-памфиловски проржавели, что они теперь доказывают, будто в мичиганской школе сидит своя завуч Серафима Прокофьевна, которая прямо сейчас фальсифицирует итоговый протокол за Байдена
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05.11.2020 00:17 Відповісти
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Безусловно. В США не могут обманывать, хотя уже признали что там была ошибка в нуле. Добавили лишний ноль. И это только один участок.
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05.11.2020 00:18 Відповісти
То ли дело в России, несколько писем Терешковой и можно не отрывать жопу от бункера.
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05.11.2020 00:21 Відповісти
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В России то же самое. В России есть даже специальные регионы с аномальной явкой и аномальным числом голосов за Путина. Когда Путин еще боролся за власть, лет десять назад я читал Илларионова и он там графики рисовал где показывал что на этих участках были вбросы. Здесь то же самое.
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05.11.2020 00:22 Відповісти
У нас аномальная зона только в Харькове,где президент - Гепа
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05.11.2020 00:45 Відповісти
Опять палишься кацапура! Не Хутин, а *****, не Раисся, а вонючая паРаша!
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05.11.2020 08:52 Відповісти
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Мне только одно интересно. Когда такая же херня происходит в любой стране мире, то мы заявляем об очевидных фальсификациях. Но в США? Никогда. Хотя если вы знали историю, то США известно фальсификациями, которые происходили сто лет назад. Я это в книгах по истории читал.
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05.11.2020 00:20 Відповісти
Згадала, як на минулих виборах мордор святкував. Всі пили шампанське та верещали трампнаш. І не дарма ж раділи, бо цей додік дійсно дав їм послаблення санкцій та й взагалі робив все, що міг, що Держдепартамент дозволяв, бо на наше щастя Америка - це вам не раіся, де один шизофренік вирішує долі мільйонів.
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05.11.2020 00:24 Відповісти
Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США - Цензор.НЕТ 5344
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05.11.2020 00:28 Відповісти
А Степанівна може пояснити, чим Байден кращий для Львова чим Трамп?
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05.11.2020 05:32 Відповісти
Опасный момент в истории... Дуэт "Трам-Путин" уже в эту ночь может устроить какой нибудь Вселенский Писдос, чтобы за завесой бойни удержаться на тронах!
Оба они уже сказали и показали всем , что просто так они уже не уйдут! (с)
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05.11.2020 00:41 Відповісти
Луку забыл
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05.11.2020 00:46 Відповісти
Трамп болтун и демагог. За прошедшие 4 года он намолотил языком уже столько, что пора привыкнуть к его болтовне. Попукает, помукает... подаст десяток исков, проиграет суды и съедет из Белого дома. А до своей кончины конечно же будет рассказывать, как его обокрали демократы. Возможно даже напишет книгу.
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05.11.2020 08:13 Відповісти
Вот что интересно , украинские политики вообще не обсуждают ТЕХНИЧЕСКИЕ приемы выборов
Т к им это не выгодно . БО В ШТАТАХ выборец подносит заполненный бюллетень к аппарату . Аппарат его считывает и цифру отправляет в общую базу . А в Украине руками считают и фальсификация
И НИКТО не поднимает вопрос , бо не выгодно
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05.11.2020 00:58 Відповісти
Так разницы никакой.
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05.11.2020 01:08 Відповісти
В Украине боятся перепись провести, а то станет ясно, что столько не вкинешь.
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05.11.2020 09:57 Відповісти
Не нужно нам мОзги полоскать. Типично расейское занятие, допивайте уж водку, да ложитесь спать. Меня дураки уже утомили.
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05.11.2020 01:18 Відповісти
Наблюдатели не принимают во внимание главную "дыру" в избирательных законах: для регистрации не требуется доказательства наличия американского гражданства; нужен лишь ай-ди, например водительская лицензия. Таким образом, в качестве избирателей регистрируются массы просто держателей визы, постоянной или временной; а вполне возможно и нелегалы. Даже держатели гринкарды не имеют права голосовать: они ещё не граждане.
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05.11.2020 02:23 Відповісти
А нащо їм це? Мені і в голову не прийде, маючі візу в іншу країну, піти там голосувати.
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05.11.2020 05:30 Відповісти
Демпартия собирает голоса всевозможного деклассированного отребья.
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05.11.2020 08:38 Відповісти
какие еще интересные конспиралогические теории вас посетили в последние 3 дня?

опять оно? международное банкирство? - так и знал...
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05.11.2020 05:38 Відповісти
Вы точно в США живёте ? Странно что вы не знаете что процесс регистрации избирателей, в таком виде как он есть, находится вне правового поля.
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05.11.2020 08:39 Відповісти
банкиры гады - тут я с вами соглаcен, QА, и вопросов нет...
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05.11.2020 08:50 Відповісти
ВОт так Флорида с "кубинцами" наверно за Трампа и проглосовала. Мы уже видели челнов ИГИЛ с кацапскими мордами, теперь еще и кубинцы появились с рыбьими финоугорскими глазами.
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05.11.2020 08:05 Відповісти
Tрамп - это надежда человечества что не начнётся ядерная война.
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05.11.2020 08:40 Відповісти
Трамп умудрился расколоть население в своей собственной стране так, что такой агрессивной поляризации общества в США не было со времён гражданской войны. Именно при изоляционистской политике Трампе все глобальные структуры сдерживаний и противовесов в мире, которые обеспечивал так называемый коллективный Запад, впервые со времён ВОВ стали поддаваться критике и разбалансировке.
Что за ерунду пишешь? Европа выдохнет с облегчением, когда этот чудик свалит из Белого дома! А вместе с ней и весь цивилизованный мир.
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05.11.2020 09:18 Відповісти
За ВОВ извиняюсь. Конечно же имел в виду ВМВ!
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05.11.2020 09:21 Відповісти
Трамп и НАТО бы охотно расколол, но оно, *****, умнее его.
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05.11.2020 09:49 Відповісти
 
 