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Новини Політика України
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G-7 (286) КС (942) посол (518) Разумков Дмитро (1283)

Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи

Посли країн "Великої сімки" на зустрічі з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим заявили про необхідність швидких дій для врегулювання політичної кризи, викликаної рішенням Конституційного суду.

Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті послів G7 в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об'єдналися для врегулювання ситуації, пов'язаної з Конституційним судом", - сказано в заяві.

"Для врегулювання кризи потрібні швидкі дії, потім слід докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій і створення судової системи, яка завоює довіру народу України", - підкреслили дипломати.

Посли країн Великої сімки закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи 01

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Топ коментарі
+16
Послы стран "Большой семерки" призвали Разумкова к быстрым действиям для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 7519
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04.11.2020 23:54
+10
Вот это клоуна поимели! Прилюдно.
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04.11.2020 23:53
+6
😀😀😀

Послы стран "Большой семерки" призвали Разумкова к быстрым действиям для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 3904
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04.11.2020 23:51
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Уже даже послы G7 понимают кого олигархи выбрали новой "любимой куклой".
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04.11.2020 23:50 Відповісти
Любімую куклу обирає тупий лохторат.
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05.11.2020 00:00 Відповісти
Послы G7 понимают с кем встречаться не надо и встречаются с Порохом и главой Рады
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05.11.2020 00:18 Відповісти
😀😀😀

Послы стран "Большой семерки" призвали Разумкова к быстрым действиям для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 3904
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04.11.2020 23:51 Відповісти
Вот это клоуна поимели! Прилюдно.
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04.11.2020 23:53 Відповісти
Послы стран "Большой семерки" призвали Разумкова к быстрым действиям для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 7519
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04.11.2020 23:54 Відповісти
Та це ж типова зрадозрадна зрада - посли G7 підтримали дії Бубочки! Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 8222
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04.11.2020 23:56 Відповісти
Ти з неба впав?
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05.11.2020 00:06 Відповісти
Слазь с бутылки
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05.11.2020 00:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мені зовсім не цікаві твої вподобання сідати та злазити з пляшки. Рекламуй це десь в іншому місці.
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05.11.2020 00:24 Відповісти
Такой себе юморок на уровне квартала как и твои фейки:
https://censor.net/ru/news/3228982/evrodeputaty_o_konstitutsionnom_krizise_nelzya_prosto_vzyat_i_likvidirovat_ks_to_chto_predlagaet_zelenskiyi

Важное внимание было уделено конституционному кризису, вызванному решением Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права.Источник: https://censor.net/ru/n3228961
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05.11.2020 00:29 Відповісти
Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 2652
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05.11.2020 00:21 Відповісти
У кого-то наконец хватит смелости разобраться с этими наглыми мордами ???

Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 9007
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04.11.2020 23:58 Відповісти
А почему там нет ЗЕ? Он самый наглый. А эти такие себе.
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05.11.2020 00:33 Відповісти
Давайте сначала вернём декларации . А значит надо раскрыть декларации судей КС
А ТО УСТРОИЛИ СЕБЕ ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ
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05.11.2020 00:46 Відповісти
ЭТО новые лица в ФОРБС
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05.11.2020 05:56 Відповісти
Вже сумніваюсь в тому, чи ці посли дійсно інформовані про те, що робиться в Україні. Розумков - це ж шістка кодломойського. Про що з ним говорити?
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05.11.2020 00:05 Відповісти
ні, скоріше - Разумков це політик кодла Азарова
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05.11.2020 00:24 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ - действуй.

Старый друг, лучше новых двух, вот ты и потух .
Строишь из себя простака у папы сороского,
Так будишь лизать просака у папы римского ,
И как прусака они предадут тебя лоха на духу

Я ненавижу теперь кого любил , мира не будет забыл?
И доверял и наделял .Да будь ты проклят чуваче
Дурака включаюче ,ты наше счастье выключаешь.
Кого ты набрал вокруг ,ведь Круг послал всем слух,

Что Джокер в Украине ряженный и безвольностью лошится
И такое бывает , но не канает и жизнь таких быстро таит.
Нельзя плевать в колодец ,нельзя надеждой доброту списать ,
Мечту и дружбу предавать и всем на головы насрать.

Так я ваш приговор ..,ты это нам наверное говорил..,
А тут ты не схитрил и на Лавине клятвенно заверил,
Но ты наверное не измерил всю глубину падений,
И Белого Паука сомнений и судьбы чужой явлений.

Рубрика: Вірші,
дата надходження: 13.02.2020 18:17:12
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05.11.2020 00:05 Відповісти
Зеленский не мог не знать о подготовке КС скандального решения.
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05.11.2020 00:06 Відповісти
Для кого это скандальное решение? Клоунские законы всегда будут скандальные!
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05.11.2020 00:14 Відповісти
Взагалі то ті закони, котрі визнані неконституційними, підписані сивочоим гетьманом. Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи - Цензор.НЕТ 6619
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05.11.2020 00:26 Відповісти
Взагалі-то поки визнан неконстітуційний тільки один закон, а не закон, а не закони.
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05.11.2020 00:31 Відповісти
Але сам факт? Це був "клоунський закон" чи Сивочолого?
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05.11.2020 00:35 Відповісти
Старые клоуны ничем от новых не отличаются и результат будет одинаковый!
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05.11.2020 00:37 Відповісти
А Медведчук новий чи старий клоун?
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05.11.2020 03:44 Відповісти
Интересный коммент
Igor L

Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
29.10.2020 09:
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05.11.2020 00:07 Відповісти
Нічого собі сигнал Бубочці: "ти недоговороздатний і тупий".
Будемо мати справу з Разумковим, який власне, і приводив маріонетку до влади.
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05.11.2020 00:08 Відповісти
во дают, призвали разумкова к разуму ))
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05.11.2020 00:16 Відповісти
Я от думаю, а чому так усе сталося. Знаєте, політика - мистецтво можливого, і тиснути на тих, на кого ти не можеш тиснути не треба. А Зеля кругом звик нахрапом. От йому судді і відповіли, а ми усі попали під роздачу.
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05.11.2020 00:16 Відповісти
Вообще-то причём здесь НАХРАПОМ ? Судьи отменили декларации
«Замкнулися на ключ та ухвалили рішення, яке може знищити всю антикорупційну реформу. Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях для чиновників. Таємно ухвалений вердикт стривожив західних партнерів України. А в президента вже оголосили: покарання для тих, хто приховує статки, все одно поновлять.»
Так шо не увидите разговор От судей В сторону ЗЕ . КС за такое надо разогнать
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05.11.2020 00:39 Відповісти
А можна цитату з РІШЕННЯ КС про відміну УСІХ декларацій?
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05.11.2020 07:10 Відповісти
Якщо у Вашого будинка поганий фундамент, то його (фундамент) треба бульдозером ?
Це, у Бубочки на крайній випадок є нерухмість у Італії, Криму, Великобританії, на відміну від більшості.
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05.11.2020 08:49 Відповісти
Не дадим нас дурить. Истерия ЗЕ началась после того, как выяснилось, что КС собрался признать мошенническую земельную реформу неконституционной.
И почему обокравший через Приватбанк народ Украины на более 6 млрд дол Беня еще не сидит в тюрьме? Судьи КС те еще... но грехи судей КС мизерны в сравнении с безнаказанными оборудками людей, кто за зеленым клоуном. Пора импичмент.
Здесь о КС и "земельной реформе" https://biz.censor.net/news/3229004/
ЗЕ хочет запугать всех и все таки провести мошеннический, аферу тысячелетия, катастрофический для Украины дерибан земли.
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05.11.2020 00:36 Відповісти
Раскол "слуг урода"

Помните, я рассказывал вам о Разумкове, который раньше всех покинет эту команду - с прицелом на создание своей партии "умеренных" слуг?
Вот что пишет «Печерский холм»: Вот кто сейчас вызывает в Офисе президента чистую незапятнанную ничем ненависть - так это спикер Верховной Рады, Дмитрий Разумков. В офисе президента, всё поняли сразу - вчера произошел окончательный раскол «Слуги народа», и спикер полностью встал на сторону раскольников. Все попытки договориться со спикером, закончились ничем.
Депутатские группы - торгуются. А спикер включил режим: «Я действую только по закону». Иными словами, ни одного сложного голосования Офис президента провести теперь не сможет - он просто не имеет ресурсов, чтобы заинтересовать своих же депутатов.
В таких условиях, влияние спикера Верховной Рады взлетает просто до небес. Все оппозиционные партии становятся носителями «золотой акции», договариваться о применении которой они будут… с тем самым Разумковым.
Более того - на Разумкова теперь будет ориентироваться премьер с правительством.
Роль Офиса президента сведена к роли английской королевы: он может громко заявлять, но не способен сделать вообще ничего. Единственное, что еще спасает Офис президента - в открытом расколе сейчас не заинтересованы ни сам офис, не раскольники. Поэтому «Слуга народа» все еще создает видимость единства.
Да только чего стоит такое единство, если группы депутатов просто не дают голоса - и не интересует?
А впереди - принятие бюджета. Которое тоже, ой как зависит от Разумкова...
Helgi Sharp
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05.11.2020 00:38 Відповісти
Поздравляю - ОПЗЖ дорвалась до власти. 😡😡😡
А значит опять Майдан? Бо подковерного переворота украинцы не потерпят
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05.11.2020 00:43 Відповісти
Открытый раскол фракции слуг они никогда не оформят. Потому что это будет означать исчезновение большинства в Раде и потребует либо создание новой коалиции (с уходом в отставку правительства и формированием нового). Либо же разгон Рады и перевыборы, где большинство Слуг останется вне корыта, а ОПЗЖ укрепит свои позиции, ещё и риск той же партии Шария в парламенте. Да и с кем коалицию строить? ПЕС не согласится, Голос и Батькивщина тоже уже вряд ли, разве что за ключевые посты в Кабине вплоть до премьера.
В целом, ситуация как в прошлом парламенте. На бумаге коалиция (в данном случае - монобольшинство) - вроде есть. На деле же - единства уже нет. Вот только такое несоответствие было одним из аргументов Земли для разгона прошлой Рады
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05.11.2020 05:38 Відповісти
Они что за нас принимают решения?
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05.11.2020 01:14 Відповісти
Такс Дядел, Бука, Шоу, выходим на связь, зебилы
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05.11.2020 01:19 Відповісти
Ну разумеется, как так можно? Всё должно быть по нашему!
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05.11.2020 01:30 Відповісти
Наглость часто путают со смелостью.
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05.11.2020 08:51 Відповісти
Там уже никто не спешит, уже всё порешали 😁
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05.11.2020 08:58 Відповісти
 
 