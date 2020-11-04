Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посли країн "Великої сімки" на зустрічі з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим заявили про необхідність швидких дій для врегулювання політичної кризи, викликаної рішенням Конституційного суду.
Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті послів G7 в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об'єдналися для врегулювання ситуації, пов'язаної з Конституційним судом", - сказано в заяві.
"Для врегулювання кризи потрібні швидкі дії, потім слід докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій і створення судової системи, яка завоює довіру народу України", - підкреслили дипломати.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ru/news/3228982/evrodeputaty_o_konstitutsionnom_krizise_nelzya_prosto_vzyat_i_likvidirovat_ks_to_chto_predlagaet_zelenskiyi
Важное внимание было уделено конституционному кризису, вызванному решением Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству. Стороны договорились, что выход из кризиса следует искать незамедлительно, на основе объединения всех сторон в инклюзивном диалоге, уважения к верховенству права.Источник: https://censor.net/ru/n3228961
А ТО УСТРОИЛИ СЕБЕ ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ
Старый друг, лучше новых двух, вот ты и потух .
Строишь из себя простака у папы сороского,
Так будишь лизать просака у папы римского ,
И как прусака они предадут тебя лоха на духу
Я ненавижу теперь кого любил , мира не будет забыл?
И доверял и наделял .Да будь ты проклят чуваче
Дурака включаюче ,ты наше счастье выключаешь.
Кого ты набрал вокруг ,ведь Круг послал всем слух,
Что Джокер в Украине ряженный и безвольностью лошится
И такое бывает , но не канает и жизнь таких быстро таит.
Нельзя плевать в колодец ,нельзя надеждой доброту списать ,
Мечту и дружбу предавать и всем на головы насрать.
Так я ваш приговор ..,ты это нам наверное говорил..,
А тут ты не схитрил и на Лавине клятвенно заверил,
Но ты наверное не измерил всю глубину падений,
И Белого Паука сомнений и судьбы чужой явлений.
Рубрика: Вірші,
дата надходження: 13.02.2020 18:17:12
Igor L
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
29.10.2020 09:
Будемо мати справу з Разумковим, який власне, і приводив маріонетку до влади.
«Замкнулися на ключ та ухвалили рішення, яке може знищити всю антикорупційну реформу. Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях для чиновників. Таємно ухвалений вердикт стривожив західних партнерів України. А в президента вже оголосили: покарання для тих, хто приховує статки, все одно поновлять.»
Так шо не увидите разговор От судей В сторону ЗЕ . КС за такое надо разогнать
Це, у Бубочки на крайній випадок є нерухмість у Італії, Криму, Великобританії, на відміну від більшості.
И почему обокравший через Приватбанк народ Украины на более 6 млрд дол Беня еще не сидит в тюрьме? Судьи КС те еще... но грехи судей КС мизерны в сравнении с безнаказанными оборудками людей, кто за зеленым клоуном. Пора импичмент.
Здесь о КС и "земельной реформе" https://biz.censor.net/news/3229004/
ЗЕ хочет запугать всех и все таки провести мошеннический, аферу тысячелетия, катастрофический для Украины дерибан земли.
Помните, я рассказывал вам о Разумкове, который раньше всех покинет эту команду - с прицелом на создание своей партии "умеренных" слуг?
Вот что пишет «Печерский холм»: Вот кто сейчас вызывает в Офисе президента чистую незапятнанную ничем ненависть - так это спикер Верховной Рады, Дмитрий Разумков. В офисе президента, всё поняли сразу - вчера произошел окончательный раскол «Слуги народа», и спикер полностью встал на сторону раскольников. Все попытки договориться со спикером, закончились ничем.
Депутатские группы - торгуются. А спикер включил режим: «Я действую только по закону». Иными словами, ни одного сложного голосования Офис президента провести теперь не сможет - он просто не имеет ресурсов, чтобы заинтересовать своих же депутатов.
В таких условиях, влияние спикера Верховной Рады взлетает просто до небес. Все оппозиционные партии становятся носителями «золотой акции», договариваться о применении которой они будут… с тем самым Разумковым.
Более того - на Разумкова теперь будет ориентироваться премьер с правительством.
Роль Офиса президента сведена к роли английской королевы: он может громко заявлять, но не способен сделать вообще ничего. Единственное, что еще спасает Офис президента - в открытом расколе сейчас не заинтересованы ни сам офис, не раскольники. Поэтому «Слуга народа» все еще создает видимость единства.
Да только чего стоит такое единство, если группы депутатов просто не дают голоса - и не интересует?
А впереди - принятие бюджета. Которое тоже, ой как зависит от Разумкова...
Helgi Sharp
А значит опять Майдан? Бо подковерного переворота украинцы не потерпят
В целом, ситуация как в прошлом парламенте. На бумаге коалиция (в данном случае - монобольшинство) - вроде есть. На деле же - единства уже нет. Вот только такое несоответствие было одним из аргументов Земли для разгона прошлой Рады