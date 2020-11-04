Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи

Посли країн "Великої сімки" на зустрічі з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим заявили про необхідність швидких дій для врегулювання політичної кризи, викликаної рішенням Конституційного суду.

Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті послів G7 в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об'єдналися для врегулювання ситуації, пов'язаної з Конституційним судом", - сказано в заяві.

"Для врегулювання кризи потрібні швидкі дії, потім слід докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій і створення судової системи, яка завоює довіру народу України", - підкреслили дипломати.