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Новини Місцеві вибори-2020
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На місцевих виборах в Обухові партії "За майбутнє" домальовують голоси, - Лозинський

На місцевих виборах в Обухові Київської області відбувається викривлення результатів голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав нардеп від "Голосу" Роман Лозинський.

Він зазначив: "На третьому окрузі на двох дільницях домалювали по 40 голосів партії "За майбутнє". 80 голосів з’явились як треба. На дільниці "Музична школа" і "Яблуневий"

Бо на тій самій дільниці в протоколах цифри відрізняються. Бо почерк на протоколах не збігається. Бо печатки на протоколах не збігаються. Бо голова дільниці каже, що вона не підписувала протокол, який лежить у ТВК.

Бо голови і секретаря територіальної виборчої комісії немає на місці. Бо оперативно-слідча група не приїжджає на виклик.

Бо на вимогу "Голосу", "Європейської Солідарності", "Слуги народу", "УДАРу" Віталія Кличка, "Батьківщини" виборча комісія не видає протоколи.

Бо якщо фальсифікація відбудеться, партія "За майбутнє" отримає +1 депутатський мандат, а "Голос" -1 депутатський мандат".

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На місцевих виборах в Обухові партії За майбутнє домальовують голоси, - Лозинський 01

Він так підписав фото: "А позаду нас з Богданом Яцуном робочі місця членів виборчої комісії. Аншлаг!"

Автор: 

Київська область (4005) місцеві вибори (1366) Обухів (37) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+3
ЗЕбардак вавсєй красє.
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05.11.2020 00:28
+2
А дело в том,что " рыги" везде их в свою пользу " подорисовывали".
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05.11.2020 08:32
+1
У бени хорошие художники
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05.11.2020 00:26
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У бени хорошие художники
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05.11.2020 00:26 Відповісти
ЗЕбардак вавсєй красє.
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05.11.2020 00:28 Відповісти
Спать лягай
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05.11.2020 00:31 Відповісти
А чому ти не спиш? Мабуть школа на карантині і завтра поспішати нікуди.
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05.11.2020 00:43 Відповісти
Я школу закочил в прошлом веке
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05.11.2020 00:49 Відповісти
А я в цьому році пішов у другий клас.
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05.11.2020 00:51 Відповісти
Это ж сколько лет ты в первом классе сидел?
лет 50 точно.
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05.11.2020 00:57 Відповісти
Так всім хто проплатив домальовують...в чому проблема?
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05.11.2020 00:44 Відповісти
Любой каприз за ваши деньги.(С)
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05.11.2020 00:50 Відповісти
Проблем, кроме тюрьмы от 5 до 10 лет, действительно нет!
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05.11.2020 01:38 Відповісти
Если точнее, не считают, а дорисовывают...
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05.11.2020 01:41 Відповісти
А дело в том,что " рыги" везде их в свою пользу " подорисовывали".
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05.11.2020 08:32 Відповісти
 
 