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Новини
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Спецслужба Словаччини попереджала Австрію про підозрілого чоловіка, який хотів купити набої, а пізніше влаштував стрілянину у Відні

Спецслужба Словаччини попереджала Австрію про підозрілого чоловіка, який хотів купити набої, а пізніше влаштував стрілянину у Відні

Терорист, який у понеділок увечері скоїв збройний напад у центрі Відня, в липні намагався купити набої у Словаччині.

Про це на пресконференції у Відні заявив федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ви знаєте в останні години з’явилася інформація про те, що словацька спецслужба свого часу інформувала BVT (Федеральне відомство Австрії із захисту конституції та боротьби з тероризмом. – Ред.) про терориста, що, він, вочевидь, хотів придбати набої. Під час подальших кроків, схоже, щось пішло не так у комунікації", - заявив міністр.

За його словами, він запропонує Раді національної оборони створити незалежну слідчу комісію в цій справі.

При цьому Негаммер звинуватив свого попередника Герберта Кікля, призначеного від правопопулістської Австрійської партії свободи, у тому, що він дуже нашкодив роботі BVT, зокрема підірвав довіру до неї з боку іноземних спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні

ЗМІ повідомили, що Куйтім Фейзулай, який 2 листопада вчинив теракт у Відні, ще в липні намагався купити набої для АК-47 у Словаччині. Однак йому це не вдалося, оскільки він не зміг надати документи на володіння зброєю.

Про підозрілого чоловіка, який намагався купити набої, словацька спецслужба поінформувала австрійських колег. Проте BVT не доповіла про цей факт міністерству юстиції - а така інформація могла бути підставою для повторного взяття під варту Фейзулая, який вже був засуджений за статтею про тероризм та звільнився достроково.

Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.

Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.

Автор: 

Австрія (958) стрілянина (1778) тероризм (2865) Відень (119)


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Топ коментарі
+14
От шо значить жирна та безпечна Європа. Їх попереджали, а їм по цимбалам.
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05.11.2020 01:46
+10
https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/04/1871415.html До чого тут росіяни?))

Скільки українців загинуло від рук ісламістів? А скільки українців загинуло від рук кацапні та їх посіпак? Отож.
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05.11.2020 03:09
+7
Да, идёт расследование . Запаситесь поп - корном . Для австрияк это холодный душ , бо в Вене проходимцев всех спецслужб до фига. Особенно кацапов
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05.11.2020 01:37
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терор- органічна частина джихаду. нам, християнам цього не зрозуміти, бо нам здаєтсься шо так мислити не можна. але іслам- це не тільки релігія, це і ідеологія, імперіалізм, терор і війна і на багато більше. тримайтеся з Богом
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05.11.2020 01:37 Відповісти
У нас тарифами "придушат" и не надо никакого джихада.
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05.11.2020 01:40 Відповісти
Хто, Зеленський ?
Не вірю !
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05.11.2020 06:41 Відповісти
Да, идёт расследование . Запаситесь поп - корном . Для австрияк это холодный душ , бо в Вене проходимцев всех спецслужб до фига. Особенно кацапов
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05.11.2020 01:37 Відповісти
Про оружие - каналы торговли идут через границы Белоруси, Украины, Молдовы.
Государства должны объединиться восточной Европой и прекратить кацапскую контрабанду
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05.11.2020 01:40 Відповісти
От шо значить жирна та безпечна Європа. Їх попереджали, а їм по цимбалам.
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05.11.2020 01:46 Відповісти
весело є бачити, як до кожного теракту ліплять москалів. москалі не всемогутні. ісламісти організовують атаки від шрі ланки і філіпін до сша через нігерію через терористичні організації. організований ісламський терор не рівняється терору москалів. хоча біда,як від одних, так і від других...
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05.11.2020 01:49 Відповісти
https://m.rosbalt.ru/world/2020/11/04/1871415.html До чого тут росіяни?))

Скільки українців загинуло від рук ісламістів? А скільки українців загинуло від рук кацапні та їх посіпак? Отож.
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05.11.2020 03:09 Відповісти
переодевайтесь в хаки, австрийцы, хотите вы того или не хотите, вы тоже на войне...

и кстати, террористы не тока бородатые - безнашивочное кацапское скотовье тоже они...
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05.11.2020 05:28 Відповісти
Зачем кремлёвскому Фюреру расшатывать Европу на почве Ислама?
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05.11.2020 08:00 Відповісти
Та кацапи "сплять і бачать", як Європа буде їх просить допомоги у боротьбі з тероризмом. А взамін стануть вимагать "преференцій - зняття санкцій, доступу до технологій, поступок на "свободу дій" в пострадянському просторі... Вони ж, бо, думали, коли оголошували "независимость Рассеи", що самі справляться, бо створили на своїй території масу "дублюючих" виробництв, покрали технологічну документацію з виробництв у Білорусі, в Україні, Прибалтиці, щоб не буть залежними від колишніх сусідів по СРСР... Однак, рукожопість замінить нічим не можна... Весь світ, якщо чогось нема, старається це купить у того, в кого є... Лише Росія завжди жила грабунком... А торгувать вони не вміють... Та й запропонувать нема чого... Нафта, газ, метали... Але найбільші прибутки у світі зараз - від високих технологій... А в них їх нема... А ті, що можуть їх розробить, давно з Росії повтікали...
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05.11.2020 08:28 Відповісти
Нихрена не понял.
Приходишь в оружейный магазин, спрашиваешь, - можно купить патроны 7,62х39?
Тебе отвечают: - да. Покажите разрешение на оружие.
Отвечаешь - ой, дома забыл.
Уходишь.
Кто и зачем будет информировать спецслужбы? Зачем?
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05.11.2020 08:47 Відповісти
****** всралися
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05.11.2020 10:23 Відповісти
 
 