У Європі провели масштабну спецоперацію проти торгівлі дітьми: затримано майже 400 осіб
У низці країн Європи відбулася масштабна поліцейська операція проти торгівлі дітьми, під час якої було затримано 388 підозрюваних у незаконній діяльності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Європол.
Зазначається, що співробітники Європолу провели операцію протягом 5-11 жовтня спільно з правоохоронцями Великої Британії, Португалії та Іспанії за підтримки Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex). Загалом були залучені 5380 силовиків.
Спецоперація була спрямована проти банд, які займаються сексуальною експлуатацією дітей, використовують їх як нелегальну робочу силу, а також втягують у жебрацтво та контрабанду.
Повідомляється про виявлення 249 потенційних жертв, з яких щонайменше 61 особа - неповнолітня.
У Європолі вказують, що в ЄС торгівлею дітьми займаються переважно їхні родичі. Злочинні структури діють у багатьох країнах, жертвами часто виявляються неповнолітні біженці з-поза меж Європи.
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Про прививки - вообще звиздец. Весь мир тратит миллиарды долларов, чтобы найти прививку от ковид, а тут такая Лариса со своими умозаключениями доморощенной бессмысленной философией про всемирный сатанизм.
Иисус популярно разъяснил некоторым: абсолютно всё тайное станет явным.
А уж уаить правду про детские жертвоприношения точно не получится.
Будьласка, не лізте до адекватних людей зі своїм мракобіссям. Із цим - до пінічно-східного сусіда.
Дуже шкода.
А так я с повагою ставлюсь до всіх релігій, аби не пропагували насильство (а раннє та середньовічне християнство аж ніяк не можна назвати пацифістським) та не нав'язували свою точку зору тим, хто цього не просить.