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Новини
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У Європі провели масштабну спецоперацію проти торгівлі дітьми: затримано майже 400 осіб

У Європі провели масштабну спецоперацію проти торгівлі дітьми: затримано майже 400 осіб

У низці країн Європи відбулася масштабна поліцейська операція проти торгівлі дітьми, під час якої було затримано 388 підозрюваних у незаконній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Європол.

Зазначається, що співробітники Європолу провели операцію протягом 5-11 жовтня спільно з правоохоронцями Великої Британії, Португалії та Іспанії за підтримки Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex). Загалом були залучені 5380 силовиків.

Спецоперація була спрямована проти банд, які займаються сексуальною експлуатацією дітей, використовують їх як нелегальну робочу силу, а також втягують у жебрацтво та контрабанду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці увійшли в топ-5 жертв торгівлі людьми в Євросоюзі

Повідомляється про виявлення 249 потенційних жертв, з яких щонайменше 61 особа - неповнолітня.

У Європолі вказують, що в ЄС торгівлею дітьми займаються переважно їхні родичі. Злочинні структури діють у багатьох країнах, жертвами часто виявляються неповнолітні біженці з-поза меж Європи.

Автор: 

діти (5044) Європа (1792) торгівля людьми (211)


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Топ коментарі
+6
Лариса, голову лечи. Суррогатное материнство не имеет ничего общего с продажей детей. Благодаря прогрессу в медицине , слово бездетность стало практически синонимом слова лень. Подумайте башкой своей , прежде чем писать о сатанизме, каким образом был зачат Иисус у Непорочной Девы Марии- это было ЭКО.
Про прививки - вообще звиздец. Весь мир тратит миллиарды долларов, чтобы найти прививку от ковид, а тут такая Лариса со своими умозаключениями доморощенной бессмысленной философией про всемирный сатанизм.
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05.11.2020 07:44
+2
Тему духа святого кращє не чіпати, бо може приоетіти від Арея. Тему Арея кращє не чіпати, бо може прилетіти від Вішну. Тему Вішну кращє не чіпати, бо може прилетіти від Тескатлипоки.

Будьласка, не лізте до адекватних людей зі своїм мракобіссям. Із цим - до пінічно-східного сусіда.
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05.11.2020 12:36
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А наши зеленые любители детей такие операции не проводят, более того не отменили закон суррогатного материнства, на основе которого идет полномасштабная продажа украинских детей мировому сатанизму. Более того, не дают детям нормально учиться, переводя на дистанционку, более того, вводят все больше и больше прививок с начала рождения, которые приводят к болезням и смертям новое поколение. У нас уже в школе здоровых детей практически нет. То есть зеленые служат не народу, а мировому сатанизму и это очевидно.
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05.11.2020 07:18 Відповісти
Ты зеленая обезьяна? Сразу видно.
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05.11.2020 07:33 Відповісти
Лариса, голову лечи. Суррогатное материнство не имеет ничего общего с продажей детей. Благодаря прогрессу в медицине , слово бездетность стало практически синонимом слова лень. Подумайте башкой своей , прежде чем писать о сатанизме, каким образом был зачат Иисус у Непорочной Девы Марии- это было ЭКО.
Про прививки - вообще звиздец. Весь мир тратит миллиарды долларов, чтобы найти прививку от ковид, а тут такая Лариса со своими умозаключениями доморощенной бессмысленной философией про всемирный сатанизм.
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05.11.2020 07:44 Відповісти
Тему Иисуса лучше не трогать. а то может прилететь от Духа Святого.
Иисус популярно разъяснил некоторым: абсолютно всё тайное станет явным.
А уж уаить правду про детские жертвоприношения точно не получится.
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05.11.2020 10:22 Відповісти
Тему духа святого кращє не чіпати, бо може приоетіти від Арея. Тему Арея кращє не чіпати, бо може прилетіти від Вішну. Тему Вішну кращє не чіпати, бо може прилетіти від Тескатлипоки.

Будьласка, не лізте до адекватних людей зі своїм мракобіссям. Із цим - до пінічно-східного сусіда.
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05.11.2020 12:36 Відповісти
То ви вважаєте Духа Святого "мракобіссям" ?
Дуже шкода.
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05.11.2020 20:47 Відповісти
Мракобіссям я вважаю, зокрема, коли тему релігію пхають всюди куди треба й не треба.

А так я с повагою ставлюсь до всіх релігій, аби не пропагували насильство (а раннє та середньовічне християнство аж ніяк не можна назвати пацифістським) та не нав'язували свою точку зору тим, хто цього не просить.
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05.11.2020 23:37 Відповісти
І так, мені прикро, що Вам шкода.
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05.11.2020 23:40 Відповісти
Молодцы !
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05.11.2020 09:59 Відповісти
От педофилы чортови.
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05.11.2020 10:01 Відповісти
Интересно кто это был? Цыгане? Ниггеры? Вьетнамцы? Итальяшки....Назавите героев господа евротолерасты
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05.11.2020 20:52 Відповісти
 
 