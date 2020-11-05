Українські воїни збили безпілотник ворога в районі н.п. Шуми. Противник бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб

Минулої доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи в районі населеного пункту Шуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни Об’єднаних сил збили безпілотник противника.

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"Від початку поточної доби, 5 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано", - зазначено в повідомленні.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.