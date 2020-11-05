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Новини Агресія Росії проти України
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Українські воїни збили безпілотник ворога в районі н.п. Шуми. Противник бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб

Українські воїни збили безпілотник ворога в районі н.п. Шуми. Противник бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб

Минулої доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи в районі населеного пункту Шуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни Об’єднаних сил збили безпілотник противника.

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"Від початку поточної доби, 5 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано", - зазначено в повідомленні.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.

Українські воїни збили безпілотник ворога в районі н.п. Шуми. Противник бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб 01

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обстріл (28228) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Риторика змінилась. Вже немає "неприцільно".
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05.11.2020 07:45 Відповісти
Збивайте і надалі.
Хоч щось ...
Раз себе захищати не дозволяють.
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05.11.2020 07:48 Відповісти
Сейчас у нас есть такое понятие " премия за тишину"( 5-6 тыс.грн в месяц)
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05.11.2020 08:28 Відповісти
Дебилы, мля! Противник каждый день, каждый день, осуществляет коварные провокационные действия, а наши войска уже более ста дней (!!!) по прежнему только готовятся к "адекватному реагированию"! Одни дебилы!
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05.11.2020 07:55 Відповісти
Какими только словами не называют агрессию против Украины....
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05.11.2020 08:12 Відповісти
Чим збили? Рогаткою?
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05.11.2020 08:22 Відповісти
Українські воїни збили безпілотник ворога в районі н.п. Шуми. Противник бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5877
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05.11.2020 08:32 Відповісти
 
 