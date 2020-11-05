Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках
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Для людей від 60 років в Україні можуть встановити певний час, протягом якого у них буде можливість відвідувати магазини й аптеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10-ї до 12-ї, коли б ми усі розуміли, що це час для людей 60+ років", - зазначив Ляшко.
Він зауважив, що такі заходи - це європейська практика. А також додав, що більшість летальних випадків унаслідок коронавірусної інфекції припадає на людей віком понад 50 років.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.
Від початку епідемії COVID-19 підтверджено у 420 617 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Что тут делают против вас?
Стаття 24.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
(В данном случае ограничение по возрасту)
, в тому числі і Конституцією, і міжнародними зобов'язаннями. Хоча ця зелена шваль на конституційні норми останнім часом кладе вперто і регулярно. Ляшко, щоб не порушувати законодавчі норми і не заробляти собі довготривалий термін у майбутньому, мав би запропонувати не спецгодини для пенсіонерів, а безкоштовну спецдоставку, щоб уникнути контактів. До речі, це було б ефективніше.
Я и сам дед, желчный притом, но т.н. "сотона" убила в миллионы раз меньше людей чем тот же Иисус Яхвович то.
и до конца года остаётся 56 дней
остаётся\\\\\\\
Нё люблю "умников" которыё вставляют нёдобукву куда попало вмёсто того шоб забить на нее.
Извини, но реально достает это выборочное йо-канье. Еще раз извиняюсь, просто я чет замечаю это говно(недобукву) и это.... (кринжово)
но мона переводчик выбрать без недобуквы. Я "вылягаю" с умников, которые не раз могут высрать напр. "моя сёстра....." Кстати и у нас изгаляются с буквой ... блин, как тут написать то...., ну, "g" типо украинская. Лучше еще буквы, как когда-то хотели "дз" и "дж" ввести вроде. Это был бы полный атас.
А еще - не знаю что за урод Пальчевский, так как если часто мелькает фамилия - то уже как бы и ненавижу что ли. То же и с "дикаприо" было - часто высерают = уже ненавижу. ну, когда дураку Оскара на дали типо. та же ситуация с "фашистами" - быдло совковое как ему вдолбили в башку, так и воет, хотя можно и узнать шо фашизм от слова "фасция" был изобретен тов. Муссолини(да не упокоит Аллах дух евойный за это название). Ну, замечаю просто вот. Еще кретины высерают за концлагеря, "забывая" шо ГУЛАГ угробил их же дедов кучу. Лучше бы родиться в 2050-м году, но главное - в норм. стране, может бы повезло не читать дурацкие вопли мудаков. сори, но сказал как есть
а то шо ковид - тоже не особо знаю, только шо вон почитал Антиколорадоса - чет... щас
\\\\За прошедшую неделю, а именно - 30 октября, в пятницу, был поставлен глобальный рекорд прироста инфицированных и теперь он составляет 577 942 случая в сутки.\\\\\\\\\
ну пусть миллион - это один из 7000 - и это причина шоб всех усадить на бутылки?
Сомневаюсь, тем более Китай = почти ноль( )
Я теперь стараюсь критически относиться ко всему.
Раньше был, может и есть такой се сайтик - Зетаталк - я верил в этот бред, но обосрался. Крайний момент то шо "зеты" высрали мол ВСУ сбили самолет тот...... г*споди, так это гебней аж смердит, подумал я и больше туда не заходил.
Итак - самое лучшее шо может быть(наверное как-то с рождения, ну, типо гены?) - так это крит., лог., - мышление.
Ведь дай дураку миллион евро, а через год он бомж.
Дай бомжу лог. мышление - через год он в своем офисе. как-то так.
А некстати вставленная буква "и" не раздражает?
'Жители Тамбова пишут письмо жителям Зимбабве - Мы прочитали, что жители Зимбабве недоедают и недопивают. Не могли бы вы то, что вы недоедаете и недопиваете , прислать нам в Тамбов?'
Этому анекдоту сколько лет? В Африке и нанарасее всегда проблемы с едой.
В Украине таких проблем нет. Голодомор в 32 ом был создан кацапами искусственно, иначе бы его не могло быть никогда.
я собі йду - лежить бик такий, а з ним ше 2. Ну ненароком наступлю на хвіст тварюці - іііі?
Я х.з., але взяв би ствол і у мусорів папір шо "можна" - ні одна тварюка би не вижила. В Києві якийсь псих був шо труїв, як він там.... ну коротше "сравянін, світая русь" - так в тому був правий - чо хтось має лікувати покусану дитину бо у дворової сучки "тєчка", а "альфи" її "захищали"?
чо взагалі дикі тварюки бігають вулицями? та хоча б 5 разів стерилізуй - якого біса це лайно має тебе під загрозою тримати? мене, слава Кецалькоатлю, ше не кусали, але ненавиджу шавок паршивих. відстрілювати потрібно.
А? иди, лобызайся с бабушками и дедушками, для которых ты - дойная корова - "че такая малая пенсия, мало работаешь милок, а почему Симаненку сняли с выборов, фошисты?"
тьху!
Желаю шоб тя искусала дворовая шавка, до такого состояния, шоб ты не мямлил тут.
Да, мне как и всем, мешают шавки! Да, я бы лично как и все отстреливал их. Да, иди ты (наПутина это туда)
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на самом деле такая практика есть, но то ли новость не так подана, то ли зеленые под етот шумок опять пытаются всех нахмурить.
- четверг с утра (часы не знаю) очень многие супермаркеты делают скидки для
senior citizens
- ето не значит, шо senior citizens не смогут шапаться в другое время, ето значит тока одно - в четверг с утра у них будет все немного дешевле.
как ето все будет в Украине по зеленому один господь знает....
Чего не хватает, соли, спичек или муки?
Похоронные агентства:
Эпоха социальных государств в Мире закончилась...
Я тогда подумал,наверное капиталисты придумали какую вещь,которая перевернет весь Мир наизнанку...,но мысль о Короне с вирусом мне тогда не пришла...
Старикам всё равно по ночам не спится - пусть бродят.
Господи, когда наступит это благодатное время?
срань дебилозелоидная...
Пенсионеры, которые не работают, сидят по домам почти все. В конце концов у почти всех из них есть дети и внуки, которые, даже если они живут раздельно с родителями, могут о родителях позаботится, чтобы у них было необходимое количество продуктов.
Есть много людей предпенсионного возраста, совсем не пышащих здоровьем, и как-то живут да еще работают, но их в супермаркет в определенные Степановым часы не пустят, пусть дожидаются своего часа?
А как будут пускать, паспорт на входе будут требовать предъявлять?
И что, два часа супермаркеты будут работать без покупателей, ничего не продав, в надежде, что в магазин заявится одинокий пенсионер и что-нибудь купит, а в это время работники будут получать зарплату, а еще нужно платить за отопление и электроэнергию, в конце концов магазины с таким режимом работы попадут в убытки (которые отобъют увеличив цены на продукты), и даже если персонал не сократят, геморрой всеравно надолго будет обеспечен.
Только провокатор Степанов тогда ведь заявит, как Дуремар: "А я здесь не причем".