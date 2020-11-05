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Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках

Для людей від 60 років в Україні можуть встановити певний час, протягом якого у них буде можливість відвідувати магазини й аптеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10-ї до 12-ї, коли б ми усі розуміли, що це час для людей 60+ років", - зазначив Ляшко.

Він зауважив, що такі заходи - це європейська практика. А також додав, що більшість летальних випадків унаслідок коронавірусної інфекції припадає на людей віком понад 50 років.

Також читайте: Обговорюється можливість введення "карантину вихідного дня", - Ляшко

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.

Від початку епідемії COVID-19 підтверджено у 420 617 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
А этот идиот не знает, что в Украине большинство пенсионеров работает, так как выжит на нашу пенсию нельзя.. Господи, и откуда Зеленка таких идиотов понабирал
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05.11.2020 07:40
+7
Война с пенсионерами началась,тем кому сегодня 40-50 лет,тоже попали под расдачу.Денех нет,но вы держитесь.... Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 3407
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05.11.2020 07:41
+7
Какой голодомор? У меня стратегический запас гречки и лишние 2кг веса, которые я никак не могу сбросить после карантина. В Украине даже уличные собаки перекормленные и еле ходят. Да, убытки, конечно, убытки. Во всем мире убытки. Но писать про голодомор нужно быть вообще обезбашенной
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05.11.2020 07:57
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А этот идиот не знает, что в Украине большинство пенсионеров работает, так как выжит на нашу пенсию нельзя.. Господи, и откуда Зеленка таких идиотов понабирал
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05.11.2020 07:40 Відповісти
Ахренеть, и что тут неконституционного? Введение спецчасов для пожилых людей, которые ещё даже не ввели, а просто обсуждают? Просто , учитывая надвигающуюся волну пандемии, и, зная, что локдаун будет катастрофой, правительство ищет варианты , которые хоть как-то смогут обеспечить какое-то разделение людей.
Что тут делают против вас?
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05.11.2020 07:52 Відповісти
разделение ,суть лукавого Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 5163
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05.11.2020 08:34 Відповісти
Конституція України
Стаття 24.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

(В данном случае ограничение по возрасту)
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05.11.2020 09:37 Відповісти
Зеленым можно на лбу написать Конституцию, а они все равно будут кричать - А што тут неконституционнага?
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05.11.2020 15:34 Відповісти
Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1193
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05.11.2020 08:06 Відповісти
Нічого цей ідіот не знає. Навіть про дискримінацію за різними ознаками, яка заборонена нашим законодавством
, в тому числі і Конституцією, і міжнародними зобов'язаннями. Хоча ця зелена шваль на конституційні норми останнім часом кладе вперто і регулярно. Ляшко, щоб не порушувати законодавчі норми і не заробляти собі довготривалий термін у майбутньому, мав би запропонувати не спецгодини для пенсіонерів, а безкоштовну спецдоставку, щоб уникнути контактів. До речі, це було б ефективніше.
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05.11.2020 08:39 Відповісти
Война с пенсионерами началась,тем кому сегодня 40-50 лет,тоже попали под расдачу.Денех нет,но вы держитесь.... Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 3407
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05.11.2020 07:41 Відповісти
Все под раздачей, власть работает на сатану, все будут в убытке и в полном бесправии, если эту власть будут терпеть и молчать.Доведут страну до голодомора 100%.
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05.11.2020 07:43 Відповісти
власть работает на сатану....

Я и сам дед, желчный притом, но т.н. "сотона" убила в миллионы раз меньше людей чем тот же Иисус Яхвович то. Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 2834
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05.11.2020 07:53 Відповісти
Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 8938
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05.11.2020 08:11 Відповісти
сегодня ДР у Патрика Мбумбангу, Республика Нигер Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7745
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05.11.2020 08:21 Відповісти
Еще сегодня: Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
и до конца года остаётся 56 дней Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6460 Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 2886 Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6460
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05.11.2020 08:42 Відповісти
Еще сегодня\\\\\\
остаётся\\\\\\\

Нё люблю "умников" которыё вставляют нёдобукву куда попало вмёсто того шоб забить на нее.
Извини, но реально достает это выборочное йо-канье. Еще раз извиняюсь, просто я чет замечаю это говно(недобукву) и это.... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9144 (кринжово)
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05.11.2020 09:05 Відповісти
Ґы...умысла злого не было: просто скопировал Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 3649
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05.11.2020 09:15 Відповісти
Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6936заценил)
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05.11.2020 09:19 Відповісти
У меня ё вставляю не я, например, а комп или телефон. Ставить точки над е в голову не приходит, как и борьба с умными гаджетами.
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05.11.2020 10:43 Відповісти
а, ок.
но мона переводчик выбрать без недобуквы. Я "вылягаю" с умников, которые не раз могут высрать напр. "моя сёстра....." Кстати и у нас изгаляются с буквой ... блин, как тут написать то...., ну, "g" типо украинская. Лучше еще буквы, как когда-то хотели "дз" и "дж" ввести вроде. Это был бы полный атас.
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05.11.2020 10:57 Відповісти
Странно, что вас это раздражает. Я вообще не обращаю внимания ни на буквы , ни на чужую орфографию. Люди здесь пишут взрослые, если их не выучила советская школа, то каким образом это может исправить Цензор?
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05.11.2020 11:03 Відповісти
Что мне до Цензора то? Я просто замечаю "автоматически" шо ни к селу ни к горОду вставляют недобукву.
А еще - не знаю что за урод Пальчевский, так как если часто мелькает фамилия - то уже как бы и ненавижу что ли. То же и с "дикаприо" было - часто высерают = уже ненавижу. ну, когда дураку Оскара на дали типо. та же ситуация с "фашистами" - быдло совковое как ему вдолбили в башку, так и воет, хотя можно и узнать шо фашизм от слова "фасция" был изобретен тов. Муссолини(да не упокоит Аллах дух евойный за это название). Ну, замечаю просто вот. Еще кретины высерают за концлагеря, "забывая" шо ГУЛАГ угробил их же дедов кучу. Лучше бы родиться в 2050-м году, но главное - в норм. стране, может бы повезло не читать дурацкие вопли мудаков. сори, но сказал как есть
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05.11.2020 11:11 Відповісти
Очень необычно , нестандартно вы излагаете. Мне тоже не нравится пальчевский и недодикаприо. И про гулаг согласна с вами , что эта тема нераскрыта , но меня Дикаприо раздражает гораздо меньше, чем паганый ковид,
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05.11.2020 11:26 Відповісти
бо я атеист.
а то шо ковид - тоже не особо знаю, только шо вон почитал Антиколорадоса - чет... щас

\\\\За прошедшую неделю, а именно - 30 октября, в пятницу, был поставлен глобальный рекорд прироста инфицированных и теперь он составляет 577 942 случая в сутки.\\\\\\\\\

ну пусть миллион - это один из 7000 - и это причина шоб всех усадить на бутылки?
Сомневаюсь, тем более Китай = почти ноль( Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9439 )
Я теперь стараюсь критически относиться ко всему.
Раньше был, может и есть такой се сайтик - Зетаталк - я верил в этот бред, но обосрался. Крайний момент то шо "зеты" высрали мол ВСУ сбили самолет тот...... г*споди, так это гебней аж смердит, подумал я и больше туда не заходил.
Итак - самое лучшее шо может быть(наверное как-то с рождения, ну, типо гены?) - так это крит., лог., - мышление.
Ведь дай дураку миллион евро, а через год он бомж.
Дай бомжу лог. мышление - через год он в своем офисе. как-то так.
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05.11.2020 11:59 Відповісти
Блистящий ум, ё-моё!
А некстати вставленная буква "и" не раздражает?
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05.11.2020 12:11 Відповісти
и шё, давайтё и поговорим об этом и я схожу покурю пока вы и там другие и не знаю, и даже если и пишете, то и вам клавиатуру и мышь и даже шоб передали и или как то?
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05.11.2020 12:14 Відповісти
Да! не знаю передали когда схожу найти мышь покурить в клавиатуре. Как оно?
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05.11.2020 15:57 Відповісти
мышь не нашел, кот есть, смешно кушает бедных зверьков то... очень моцный(против мышей то)
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05.11.2020 16:56 Відповісти
ё
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05.11.2020 18:08 Відповісти
Какой голодомор? У меня стратегический запас гречки и лишние 2кг веса, которые я никак не могу сбросить после карантина. В Украине даже уличные собаки перекормленные и еле ходят. Да, убытки, конечно, убытки. Во всем мире убытки. Но писать про голодомор нужно быть вообще обезбашенной
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05.11.2020 07:57 Відповісти
Подари мне свои 2 кг... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 2367
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05.11.2020 08:08 Відповісти
Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1002
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05.11.2020 08:10 Відповісти
Ну проснулись. Даже в ООН наконец заявили, что сотням миллионов людей в мире грозит голод.
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05.11.2020 08:16 Відповісти
В Африке?
'Жители Тамбова пишут письмо жителям Зимбабве - Мы прочитали, что жители Зимбабве недоедают и недопивают. Не могли бы вы то, что вы недоедаете и недопиваете , прислать нам в Тамбов?'
Этому анекдоту сколько лет? В Африке и нанарасее всегда проблемы с едой.
В Украине таких проблем нет. Голодомор в 32 ом был создан кацапами искусственно, иначе бы его не могло быть никогда.
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05.11.2020 08:23 Відповісти
А коронавирус не искусственно созданный? Все ведется к уничтожению экономик и промышленности всех государств, безработице и голоду. А зеленые роги впереди планеты всей по уничтожению страны.
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05.11.2020 15:40 Відповісти
То есть коронавирус тоже работа Зе?
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05.11.2020 15:52 Відповісти
В этом коронавирусе Зе утоп. Он ничего не делает. Люди с его карантином болеют чаще, чем без карантина в Беларуси и Швеции. Он разрушил бизнес людям, отнял у них конституционные права, он штрафует людей, а не помогает, он кинул ФОПы, он обещал лечить бесплатно, а не дает ни копейки на дорогостоящее лечение короны, он принял законы распродажи украинской земли, он ничего не сделал на фронте, его не уважают на международной арене. Никаких толковых реформ, не посажен ни одни олигарх, в медицине жах. Люди бегут из страны в ЕС. Что еще нужно сделать для защитников ЗЕ, чтобы они раскрыли глаза? Видимо не раскроют и на том свете. А многие его избиратели уже на том.
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05.11.2020 17:28 Відповісти
Вуличні собаки ходять товсті після стерилізації. В них в організмі після ції процедури щось трапляється, что вони стають менш активними і товстіють... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 5409
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05.11.2020 08:56 Відповісти
блін, а **** опше вуличні собацюри робл*ть на ..... вулицях?
я собі йду - лежить бик такий, а з ним ше 2. Ну ненароком наступлю на хвіст тварюці - іііі?
Я х.з., але взяв би ствол і у мусорів папір шо "можна" - ні одна тварюка би не вижила. В Києві якийсь псих був шо труїв, як він там.... ну коротше "сравянін, світая русь" - так в тому був правий - чо хтось має лікувати покусану дитину бо у дворової сучки "тєчка", а "альфи" її "захищали"?
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05.11.2020 09:13 Відповісти
У стерилізованих ***** тєчок немає тому вони і такі товсті. Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 42
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05.11.2020 09:25 Відповісти
В Болгарии тоже цуцЫки с бломбами на ушах, но худые как велосипеды. А котов уличных - тьма тмутараканская (перепуганные и худые) Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6344
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05.11.2020 09:48 Відповісти
То вони українських харчів не їли... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 23
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05.11.2020 10:52 Відповісти
от тебе вжере така товста ***** - і розказуй лікарям(заплативши) під час уколу шо вона мовляв стерилізавана.
чо взагалі дикі тварюки бігають вулицями? та хоча б 5 разів стерилізуй - якого біса це лайно має тебе під загрозою тримати? мене, слава Кецалькоатлю, ше не кусали, але ненавиджу шавок паршивих. відстрілювати потрібно.
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05.11.2020 09:51 Відповісти
Yuriy Smith А ти що робиш, на вулиці? Може і тебе, як ти собак хочеш? Такі, як ти, собак і викидають, на вулицю.
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05.11.2020 13:34 Відповісти
Если просто стерилизовать и не кормить, то толстую собаку не увидишь. Я проезжаю постоянно мимо одного места, где бабушки кормят котов и кошечек. Так эти коты просто знают время , когда их будут кормить. Собирается котячья тусовка. Зрелище очень колоритное. Я вообще-то больше собачница, но эта картина мне очень нравится. Коты тоже все откормленные.
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05.11.2020 10:51 Відповісти
Расскажите это пенсам,у которых пенсия от 2000 до 3000гр.!
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05.11.2020 09:02 Відповісти
Вы! Слушай.те. эти "пенсы" строили коммунизм, который отхаркивать еще лет двести. Я бы и то забрал - назначил бы 12 руб., как в совке было колхозникам, в пересчете было бы..... так, 4 бут. водки, ну пускай 400 грн., и все. пусть лесом идут.(кроме тех шо работали после развала уродства-недоымперии)
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05.11.2020 09:09 Відповісти
Вы уверены в том,что Вы сказали?Если это не шутка,то мне с Вами не о чем разговаривать!
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05.11.2020 10:15 Відповісти
А какая шутка то может быть если напр. дедок 80 лет клепал танчики в совке, еоторые участвовали в агрессиях совка, а теперь либо гниют, либо.... вау! - воюют против нас?
А? иди, лобызайся с бабушками и дедушками, для которых ты - дойная корова - "че такая малая пенсия, мало работаешь милок, а почему Симаненку сняли с выборов, фошисты?"
тьху!
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05.11.2020 10:30 Відповісти
Yuriy Smith Що ти ляпаєш, неорозвинений? То собаки тобі заважають, то пенсіонери.Ти сам собі не заважаєш?
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05.11.2020 13:37 Відповісти
Я мужлан и ясно шо мне мешают шавки, граждане бубнящие какую-то хрень, как и ты.
Желаю шоб тя искусала дворовая шавка, до такого состояния, шоб ты не мямлил тут.
Да, мне как и всем, мешают шавки! Да, я бы лично как и все отстреливал их. Да, иди ты Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 548 (наПутина это туда)
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05.11.2020 13:45 Відповісти
Yuriy Smith Мужлан? Может, баран? Ушлепок, тебя уже, явно, кто-то укусил Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9823К чему ты сюда ВВХ хоть приплел? Получи свой укол и на бочок.
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05.11.2020 13:51 Відповісти
ты сюда случайно забрел, так как вместо извинений, нанес оскорбление, себе причем, мне то как раз норм то шо ты обосрался)
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05.11.2020 14:04 Відповісти
вот-вот, у северо-восточных соседей отец-одиночка на днях тоже в соц сетях выразился по поводу домашнего задания дочери, так его бедоллагу и замочили прямо в банке "радивые" радители Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1160
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06.11.2020 09:20 Відповісти
На выборах гречку назарабатывала? Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9617
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05.11.2020 09:11 Відповісти
Это ты безбашенная и беспечная инфантилка. Перед голодоморами в 30-х так же никто не верил , что будет голод, даже представить не могли.
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05.11.2020 15:29 Відповісти
Лариса, вдох-выдох, вдох-выдох...
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05.11.2020 08:07 Відповісти
(она) - О, я-я..... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 429
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05.11.2020 09:20 Відповісти
Детям тоже нужно запретить посещать магазины с 8-00 до 14-00,так как они должны в это время сидеть за партой. Скоро на улицах будут ходить только одичавшие животные и бомжи в облезлых шкурах медведей и овец. Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 806
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05.11.2020 07:54 Відповісти
"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10-ти до 12-ти, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет"
------------------
на самом деле такая практика есть, но то ли новость не так подана, то ли зеленые под етот шумок опять пытаются всех нахмурить.
- четверг с утра (часы не знаю) очень многие супермаркеты делают скидки для
senior citizens
- ето не значит, шо senior citizens не смогут шапаться в другое время, ето значит тока одно - в четверг с утра у них будет все немного дешевле.
как ето все будет в Украине по зеленому один господь знает....
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05.11.2020 08:04 Відповісти
У нас вже вводили під час локдауну у квітні. Там було з 8 до 9 ранку для людей похилого віку. Вік оцінювали "на око", якщо не було документів. Молодих у ці часи в магазини не пускали, принаймні в АТБ. Багато магазинів дає і так знижку пенсіонерам вранці. Як правило до 10-11 ранку.
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05.11.2020 08:37 Відповісти
В ССсре дохлом было тоже самое,правда в хитрой системе типа материальной помощи" в виде аванса в 40 рублей в месяц. Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 1424А получки сколько хочешь...,эпоха повального дефицита вылечит всех...
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05.11.2020 07:47 Відповісти
Нормально до 11 нельзя, таким образом в магазине меньше людей
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05.11.2020 07:48 Відповісти
А если дефицит в это время давать будут? Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1820
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05.11.2020 07:56 Відповісти
У вас уже дефицит образовался?
Чего не хватает, соли, спичек или муки?
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05.11.2020 08:05 Відповісти
Мажет Мальвину или восковые свечи вынесут в продажу, да квадратные батарейки на приёмник Альпинист Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1433
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05.11.2020 08:11 Відповісти
Пенсионеры до 11 обслуживаются, в это время младше 60 нельзя. Это схема во многи странах опробована
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05.11.2020 08:12 Відповісти
Пенсионный фонд: Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6720
Похоронные агентства: Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 2915
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05.11.2020 07:54 Відповісти
Таким образом пенсы друг друга не заразят, ага. Умрут все пенсионеры. (С)
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05.11.2020 07:56 Відповісти
Эпоха Социализм каммунизм закончилась,настала эпоха Короновирусная....главное в нее верить.... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7213 Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 4442
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05.11.2020 07:56 Відповісти
Слева это Коломойский? Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 907
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05.11.2020 08:06 Відповісти
Бородатой бабушке до этого Карла еще срать и срать Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7300
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05.11.2020 08:50 Відповісти
Года 3 назад тогдашний премьер Нидерландов сказал интересную вещь...
Эпоха социальных государств в Мире закончилась...
Я тогда подумал,наверное капиталисты придумали какую вещь,которая перевернет весь Мир наизнанку...,но мысль о Короне с вирусом мне тогда не пришла... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7069
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05.11.2020 08:01 Відповісти
Ввести комендантский час ночью.
Старикам всё равно по ночам не спится - пусть бродят.
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05.11.2020 08:02 Відповісти
Через 9 лет мне тоже стукнет 60,какой ужос... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7522Хоть бы застать то золотое время
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05.11.2020 08:09 Відповісти
Уявляю яка буде давка в магазинах в цей час. Як при совку в спецмагах. Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9031
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05.11.2020 08:17 Відповісти
А не пенсионерам с собакой можна?
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05.11.2020 08:18 Відповісти
Шмыгаль предупредил с месяц назад...денег пенсионерам не будет после 2030 года...,я так думаю что гораздо раньше их не будет...,Зелемойские стараются с тройной энергией...
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05.11.2020 08:20 Відповісти
Когда этих идиотов пересажают по камерам?
Господи, когда наступит это благодатное время?
срань дебилозелоидная...
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05.11.2020 08:21 Відповісти
хотя скорее нас загонят в стойло вместе с другим зебилоидным быдлом...
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05.11.2020 08:27 Відповісти
Государственный Пенсионный фонд Норвегии на сегодня составляет 1 триллион 100 миллионов долларов.Это забота о народе реальная...,нам так не жить...в реальном коммунизме Карла Маркса...
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05.11.2020 08:25 Відповісти
Фокин и Кравчук?
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05.11.2020 08:38 Відповісти
Зелена олігофренія рулить. Ну по перше, це ж тупа влада , коли було потрібно не ввела карантин для тих хто приїздить до України і саме вони приперли ковід від доктора Барика і Білла Гейтса , а ще в метро як ходили (при вісіх карантиних кольорах) жебраки, офені і музиканти заражаючі пасажирів так і ходять. Влада свідомо мріє про тотальне поширення ковидли, для вирішення своїх шкурних питань щодо конвертації політичних дивидентів в грошові потоки.Так влада продала землю незаконно без референдуму, так влада мріє зірвати другий тур виборів, це для неї дуже комфортно не мати вуличної опозиції. Так виконавча влада чомусь хоче призначати суддів в незалежній судовий гільці що є абсурд! А пенсіонери їм як кіста в горлі, бо, навідміну від юних дебілів, які і вибрали телекартинку в реальну політику, пенсіонери ходять на всі вибори.
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05.11.2020 08:38 Відповісти
Глупая затея.
Пенсионеры, которые не работают, сидят по домам почти все. В конце концов у почти всех из них есть дети и внуки, которые, даже если они живут раздельно с родителями, могут о родителях позаботится, чтобы у них было необходимое количество продуктов.
Есть много людей предпенсионного возраста, совсем не пышащих здоровьем, и как-то живут да еще работают, но их в супермаркет в определенные Степановым часы не пустят, пусть дожидаются своего часа?
А как будут пускать, паспорт на входе будут требовать предъявлять?
И что, два часа супермаркеты будут работать без покупателей, ничего не продав, в надежде, что в магазин заявится одинокий пенсионер и что-нибудь купит, а в это время работники будут получать зарплату, а еще нужно платить за отопление и электроэнергию, в конце концов магазины с таким режимом работы попадут в убытки (которые отобъют увеличив цены на продукты), и даже если персонал не сократят, геморрой всеравно надолго будет обеспечен.
Только провокатор Степанов тогда ведь заявит, как Дуремар: "А я здесь не причем".
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05.11.2020 08:52 Відповісти
Ляшко, впрочем один черт.
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05.11.2020 08:54 Відповісти
Путь этот идиот объяснит причины такой дискриминации и скажет прямо: всех пенсионеров ф топку! Клинический дебил!
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05.11.2020 11:24 Відповісти
Так снимайте маски, идите работать в магазины, обнимайтесь со всеми, целуйтесь - может быстрей подохнете ! Это будет подвиг.
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05.11.2020 11:39 Відповісти
Может, и Ярослав, но никак не мудрый - при чем здесь "работать в магазины" и "со всеми целуйтесь"? Речь идет о дееспособных еще большей частью людях, которым хотят ограничить свободу действий и передвижения. Это понятно, или еще подробнее разжевать?
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05.11.2020 17:59 Відповісти
Ну що ви всі вчепились в чергову "жуйку для розуму"? Вас намагаються відволікти від основного питання: Чому ці тварюки ще до цього часу при владі? Та не менш важливого: На кого їх міняти?
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05.11.2020 11:32 Відповісти
А Ви думаете, якщо при владі були б другі тварюки, то Ви ходили без маски ?
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05.11.2020 11:42 Відповісти
Лишь бы не Порошенко!
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05.11.2020 12:15 Відповісти
 
 