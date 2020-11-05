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Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064)

Степанов: Ми не будуємо нові лабораторії для тестування на COVID-19, ми розширюємо їхні потужності

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Степанов: Ми не будуємо нові лабораторії для тестування на COVID-19, ми розширюємо їхні потужності

В Україні не будують нових лабораторних центрів для тестування на COVID-19, а розширюють їхні потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми говоримо про створення лабораторій, будівництво з нуля лабораторного центру, то ми цього не будували, у нас не ті можливості зараз будувати лабораторії. Ми розширюємо потужності лабораторних центрів: ми докуповуємо обладнання, шафи біологічного захисту і все, чого потребує лабораторія", - сказав Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, також розширюються можливості лабораторних центрів саме в комунальних закладах охорони здоров'я.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.

Від початку епідемії COVID-19 підтверджено у 420 617 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Степанов: Мы не строим новые лаборатории для тестирования на COVID-19, мы расширяем их мощности - Цензор.НЕТ 9479
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05.11.2020 08:03 Відповісти
Я фигею! Только что, тут на "белорусском" радио, процитировали Киву из ОПЗЖ, про то что Зелю ждёт импичмент, бо он сам признался во внешнем управлении...
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05.11.2020 08:09 Відповісти
а может нужно всё таки строить?!
лаборатории, больницы...?!
а не закатывать деньги в асфальт!!!
вот печалька только, лаборатории и больницы на виду и можно легко проверить, куда и на что потрачены деньги... а вот на дорогах, уменьшив толщину и ширину асфальта на сантиметр можно своровать миллиарды и этого никто не заметит!
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05.11.2020 08:10 Відповісти
Не удивлюсь если эти зелёные идиоты скоро начнут убеждать нас типа "ковид - ничего страшного, можно и переболеть..а смертность и осложнения - ну шо ж поделаешь.." Похоже, - они уже тупо забили и на ковид, и га население Украины..
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05.11.2020 08:25 Відповісти
"Степанов: Мы не строим новые лаборатории для тестирования на COVID-19 .... "
-мы на "медицинские деньги" ремонтируем дороги за откаты.
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05.11.2020 08:42 Відповісти
Это значит, что к корыту допущено ограниченное число морд!
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05.11.2020 09:11 Відповісти
Ми не будуємо, ми вам це не збрехали, ми фонд весь ковидла тихенько розкрали.
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05.11.2020 10:33 Відповісти
 
 