Степанов: Ми не будуємо нові лабораторії для тестування на COVID-19, ми розширюємо їхні потужності

В Україні не будують нових лабораторних центрів для тестування на COVID-19, а розширюють їхні потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми говоримо про створення лабораторій, будівництво з нуля лабораторного центру, то ми цього не будували, у нас не ті можливості зараз будувати лабораторії. Ми розширюємо потужності лабораторних центрів: ми докуповуємо обладнання, шафи біологічного захисту і все, чого потребує лабораторія", - сказав Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, також розширюються можливості лабораторних центрів саме в комунальних закладах охорони здоров'я.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.

Від початку епідемії COVID-19 підтверджено у 420 617 осіб.