Степанов: Ми не будуємо нові лабораторії для тестування на COVID-19, ми розширюємо їхні потужності
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В Україні не будують нових лабораторних центрів для тестування на COVID-19, а розширюють їхні потужності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Якщо ми говоримо про створення лабораторій, будівництво з нуля лабораторного центру, то ми цього не будували, у нас не ті можливості зараз будувати лабораторії. Ми розширюємо потужності лабораторних центрів: ми докуповуємо обладнання, шафи біологічного захисту і все, чого потребує лабораторія", - сказав Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, також розширюються можливості лабораторних центрів саме в комунальних закладах охорони здоров'я.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.
Від початку епідемії COVID-19 підтверджено у 420 617 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
лаборатории, больницы...?!
а не закатывать деньги в асфальт!!!
вот печалька только, лаборатории и больницы на виду и можно легко проверить, куда и на что потрачены деньги... а вот на дорогах, уменьшив толщину и ширину асфальта на сантиметр можно своровать миллиарды и этого никто не заметит!
-мы на "медицинские деньги" ремонтируем дороги за откаты.