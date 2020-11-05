Уперше в історії в парламент США обрали українку - Вікторію Спартц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вікторія Спартц - політик США українського походження, сенатор Конгресу штату Індіана від міста Ноблсвілл, округ Гамільтон. Народилася 1 жовтня 1978 року в місті Носівка Чернігівської області Української РСР.
У 2017 вона замінила на посаді в Конгресі штату Індіана 72-річного сенатора Люка Кенлі, який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, зокрема Дена Шмідта, який раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меган Уайлз, президента Ради міста Ноблсвілл, чию кандидатуру підтримував сам Кенлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на uapost.us.
На нинішніх виборах Спартц було обрано як конгресвумен Палати представників США від 5 округу штату Індана. Перша українка за походження балотувалася від Республіканської партії та випередила свою найближчу суперницю демократку Крістіну Хейл на 6 відсотків. За Спартц проголосувало 187 тисяч виборців, проте цифра точно буде змінюватися, адже підраховано 89% протоколів.
Такі щільні результати показують загальну тенденцію жорсткої боротьби "слонів" (республіканців) та "віслюків" (демократів). Схоже, що Палата представників залишиться за "синіми", а Сенат збереже республіканську більшість.
Будь ласка, зачекайте...
от вас прет кацапней....
"Халло цензор (!) Вона не украінка(!!) вона амерканка украінського походження !"
не ваш коммент?
шо вы ее так смело и сразу из украинок вычеркнули?
так на ней и вигравирувайте Нигоян Сергий - украинець вирменьского походження.
Чи у США також гравіюють на кожній надмогильній плиті весь родовід, адже там усі, окрім індіанців, не є корінними? На може на могилі Дж. Вошинґтона також написано, що він англієць? А у Джими Гендрикса?
вы теж кацап?? ))
ґебнюфсб. Лєйтенант старшОй я (с).
не заметили как зачинщик всего его срача "Игор Лемке дд5е2437"
тихо сидит в углу?
замечайте, лейтенат и бдите....
то вы там с красными флагами носитесь,
то какого адика в задницу облизываете - поддатливые вы...
из 8ми амерских пушек - 2ве всегда поглядывают на Германию - 6 на кацапню.
Она еще и КНЕУ закончила... офигеть. Универ может гордиться своей выпускницей
Молодец дама, хороший шаг в политической карьере и знаковый для Украины.
Приблизна аналогія - депутат ВРУ від області
Конгресс США - законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США. Полномочия определены Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоящим из Сената и Палаты представителей. Заседает в Капитолии Вашингтона
Слон Трам та Осел Байден поводяться відповідно до звіриних натур їх аватар.
Разве нам не нужны умные и честные?