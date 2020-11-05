В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні станом на ранок четверга, 5 листопада, зафіксовано 9850 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу померли 193 людини. Одужали за добу 8378 осіб, що є найвищим показником видужалих за добу для України від початку пандемії.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514).
Також за останню добу
госпіталізовано – 1269 осіб;
летальних випадків – 193;
одужало – 8378 осіб;
здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 430 467 осіб;
одужало – 184 782 особи;
летальних випадків – 7924;
проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
это чё, #мывсеумрём отменяется?!
положительныхнечётных лепестков ромашки.
вкладка Украина - заболело 1279, выздоровело 8378, 193 умерло. Никак не получается что новых больных 9850.
а може правильней будет укреплять иммунную систему, что бы не заболеть, а не заразившись сжигать легкие кислородом, как мощнейшим окислителем?
и как всегда, большинство путает причинно-следственную связь- по Вашей логике, заразность ковида 100%?? тогда почему не все еще на Земле заразились и умерли?))
Да как раз потому, что нормально работает иммунная система и оказывает адекватный ответ на возбудителя.)
бе-бе-бе, я больше одной минуты не выдержал когда постарался послушать "брифинг"
Это как этот ублюдок - Тупицкий - настолько тупит, и на такой должности. г*споди, возьми этих тупарей взад, вместе с вирусом то.
Чет писало шо в Италии весной было 5000 зараженных в сутки и все обосрались. может ошибка какая-то. вон, у жабоглотов 50000 и ничего. Микрон обосрал Калдырова, Калдыров обосрал микрона, а австрияки обосрались)
Т.е. когда начался сезоне респираторки - в октябре - люди начали болеть чаще и статистика новых случаев пошла вверх. Но выздоравливали те кто заболевал в августе / конце июля - а их было меньше.
Сейчас начали выздоравливать те кто заболевал в конце сентября - октябре, а таких было уже больше...
Т.е. ничего удивительного. Больше болеет - больше выздоравливает. Просто цифра выздоровевших "нагоняет" заболевших не сразу а через средний срок лечения болезни.
Не хочешь доказать эффективность хирургической маски, погуляв в ней по красной зоне?
Владислав Носковский
Ти дебіл? Я живу у червоній зоні і використовую маски. Що ти хотіло сказати своїм коментарем?
А тепер підскажи, де хоч в одному реченні є слово "інфєкционка"? Чи це аби ляпнути,щоб вважалось?
Есть больше шансов воскреснуть - всё будет при тебе.
неужели не хватает ума это понимать?
Дай ссылку на смайлы и не компосируй мои мозги
Как вставлять разберёшься?
- БАБУЛЯ ! ИДИ СЮДА ! СКОРЕЕ !
и да из больниц выписывают при малейших улучшениях..чтоб освобождать койки для новых прибывших
сегодня открылось новое отделение для больных на 20 коек
Труповозка приехала....
А ты заплатил?
Давай, колись.
Они удрали и теперь я дома безвылазно...
Ми COVID просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун коли у нас були 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили.
Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції.
Ми просрали ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем.
А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення.
Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити.
Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем.это интрвью Богдана...найдете в ютуб..
а какая разница приедет к вам скорая или нет...какая разница получите вы лечение или нет
тут пишут смертность 4 проц..вы уверены? когда лично вы и ваши близкие попадут в эти 4 проц
а если вам повезет и вы выживете...умвас будут проблемы с поджелудочной..сосудами и тюд
меня счас сушит капитльно..надо купить глюкометр и измерять сахар..да и сосуды..хожу как пьяная..заносит..
да доктор сказал что при температуре если поднимется выше 38 тогда вызывать скорую и темп не сбивать
не сбивать..да если я б не сбила когда скорая ко мне не приехала и не начала судорожно искать лечение по интернету..
и когда я кричала что у меня ковид! крутили пальцем у виска
пошла к зав и меня отправили на ПЦРс
А потом пришел ПЦР...и все закрутилось..и те кто крутил пальцем у виска..присели
и да чтоб вы знали люди могут болет от 3 нед и до 6 нед..и умирать на разных этапах
я это пишу для тех кого может спасет мой негативный опыт ...
Хроника одного президента
05.11.2020 г.
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день. Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными. Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
Год назад, ради прикола, заявился в маске в банк. Схватили. Намяли бока. Сдали в милицию. Сорвали маску. Оштрафовали.
Сегодня пришел в тот же банк без маски. Схватили. Намяли бока. Сдали в милицию. Надели маску. Оштрафовали.
Ничего не понимаю…
видимо всё очень плохо. или у них или у нас