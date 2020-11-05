В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли

В Україні станом на ранок четверга, 5 листопада, зафіксовано 9850 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу померли 193 людини. Одужали за добу 8378 осіб, що є найвищим показником видужалих за добу для України від початку пандемії.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514).

Також за останню добу

госпіталізовано – 1269 осіб;

летальних випадків – 193;

одужало – 8378 осіб;

здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 430 467 осіб;

одужало – 184 782 особи;

летальних випадків – 7924;

проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях", - розповів Степанов.







