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В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли

В Україні станом на ранок четверга, 5 листопада, зафіксовано 9850 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу померли 193 людини. Одужали за добу 8378 осіб, що є найвищим показником видужалих за добу для України від початку пандемії.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514).

Також за останню добу В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 01

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 02госпіталізовано – 1269 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 02летальних випадків – 193;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 02одужало – 8378 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 02здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу у світі захворіли майже пів мільйона людей, померли - 8,2 тис.

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 01

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 07захворіло – 430 467 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 07одужало – 184 782 особи;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 07летальних випадків – 7924;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 07проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях", - розповів Степанов.

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 11
В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли - Цензор.НЕТ 8935
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05.11.2020 08:29
+9
без маски иди в инфекционку, ходи там 2 часа, потом через 2 недели пиши посты
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05.11.2020 08:27
+7
Ти дебіл? Я живу у червоній зоні і використовую маски. Що ти хотіло сказати своїм коментарем?
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05.11.2020 08:39
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"8 378 человек выздоровели".
это чё, #мывсеумрём отменяется?!
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05.11.2020 08:18 Відповісти
А хто говорив про "ми всі помремо"? У ковід смертність 2-4%. Знаю цей расєйський прийом ведення інформаційної війни.
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05.11.2020 08:38 Відповісти
Вы два идиота). Вылечились те кто заболел недели 2-3 назад.а вот те кто сейчас заболели, в нынешней ситуации при нехватки врачей и кислорода- будем посмотреть.
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05.11.2020 12:39 Відповісти
Ідіот тут один- це ти.
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05.11.2020 13:50 Відповісти
9850 новых, 8378 вылечелись, получается что за сутки добавилось 1472 новых больных
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05.11.2020 08:43 Відповісти
новых положительных нечётных лепестков ромашки.
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05.11.2020 08:48 Відповісти
https://covid19.rnbo.gov.ua/
вкладка Украина - заболело 1279, выздоровело 8378, 193 умерло. Никак не получается что новых больных 9850.
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05.11.2020 10:38 Відповісти
Як це не виходить? 9850 нових хворих. Вилікувалось 8378, померли 193. 1279 це зростання загальної кількості хворих, а захворіли 9850.
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05.11.2020 14:23 Відповісти
может нужно всё таки начать оказывать людям реальную помощь, а не нагнетать истерию?
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05.11.2020 08:19 Відповісти
купи собі кисневий концентратор (необхідно не менше, ніж на 10 літрів) і будеш мати реальну допомогу на випадок хвороби
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05.11.2020 08:22 Відповісти
нашли панацею...))
а може правильней будет укреплять иммунную систему, что бы не заболеть, а не заразившись сжигать легкие кислородом, как мощнейшим окислителем?
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05.11.2020 08:30 Відповісти
..да..да..укреплять.. ))) Раствор бетона с качественным цементом...арматуру... Можно асфальтировать, как у нас в Украине делается. Ковиду плевать на Вашу иммунную систему...)))
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05.11.2020 08:41 Відповісти
ну, асфальтобетоном иммунку укрепляют наши "правители"..
и как всегда, большинство путает причинно-следственную связь- по Вашей логике, заразность ковида 100%?? тогда почему не все еще на Земле заразились и умерли?))
Да как раз потому, что нормально работает иммунная система и оказывает адекватный ответ на возбудителя.)
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05.11.2020 08:47 Відповісти
.. да Вы что...!!))) У тех кто не заразился нормально работает иммунная система? Заразность ковидом 100 процентная. Если не соблюдать предосторожностей, а только укреплять иммунную систему заболеют ВСЕ!!! Кто бессимптомно и параллельно заразит массу окружающих. Кто ярко выраженно. Выживают и умирают разные возрастные категории. Маленькие дети, заразившиеся ковидом переносят болезнь значительно легче. У них по Вашей логике сильный иммуннитет...))) Категории стариков с разными заболеваниями выживают...и параллельно умирают вполне здоровые люди. Примеров масса. Ситуация с вопросом НЕ УКРЕПЛЕНИЯ иммунной системы, а со спасением жизни. Не стоит что то путать с пальцем.
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05.11.2020 09:03 Відповісти
Стебанову прикольно рассказывать - да ты лысая балда поезжай и чет делай, а не рассказывай.
бе-бе-бе, я больше одной минуты не выдержал когда постарался послушать "брифинг"
Это как этот ублюдок - Тупицкий - настолько тупит, и на такой должности. г*споди, возьми этих тупарей взад, вместе с вирусом то.
Чет писало шо в Италии весной было 5000 зараженных в сутки и все обосрались. может ошибка какая-то. вон, у жабоглотов 50000 и ничего. Микрон обосрал Калдырова, Калдыров обосрал микрона, а австрияки обосрались)
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05.11.2020 08:20 Відповісти
статус "здоров" теперь ставят мед.комиссии из военкоматов ? Что то цифры оч прыгнули ...
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05.11.2020 08:21 Відповісти
Надо освобождать койки, чтобы не портить статистику. Поэтому Степанов интенсивно выписывает кого домой, кого в морг.
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05.11.2020 08:26 Відповісти
Просто пошли выздоравливать те, кто заболевал в начале скачка.
Т.е. когда начался сезоне респираторки - в октябре - люди начали болеть чаще и статистика новых случаев пошла вверх. Но выздоравливали те кто заболевал в августе / конце июля - а их было меньше.
Сейчас начали выздоравливать те кто заболевал в конце сентября - октябре, а таких было уже больше...
Т.е. ничего удивительного. Больше болеет - больше выздоравливает. Просто цифра выздоровевших "нагоняет" заболевших не сразу а через средний срок лечения болезни.
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05.11.2020 10:02 Відповісти
Ну что, коронабесы, помогли вам ваши карантины и масочки?
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05.11.2020 08:22 Відповісти
без маски иди в инфекционку, ходи там 2 часа, потом через 2 недели пиши посты
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05.11.2020 08:27 Відповісти
Не хочешь доказать эффективность хирургической маски, погуляв в ней по красной зоне?
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05.11.2020 08:31 Відповісти
Ти дебіл? Я живу у червоній зоні і використовую маски. Що ти хотіло сказати своїм коментарем?
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05.11.2020 08:39 Відповісти
У него мозговой ковид. Он у него мозги заразил но поскольку он голосовал за Зеленского то мозговой ковид сдох от голода! В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 8440
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05.11.2020 08:42 Відповісти
Шо, вот там прямо в инфекционке?
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05.11.2020 10:27 Відповісти
Rijal Stranger
Не хочешь доказать эффективность хирургической маски, погуляв в ней по красной зоне?
Владислав Носковский
Ти дебіл? Я живу у червоній зоні і використовую маски. Що ти хотіло сказати своїм коментарем?

А тепер підскажи, де хоч в одному реченні є слово "інфєкционка"? Чи це аби ляпнути,щоб вважалось?
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05.11.2020 13:54 Відповісти
Я каждый день гуляю ы масочке в красной зоне. И вот пока что не заболел!
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05.11.2020 08:40 Відповісти
Тут нюанс. Если все вокруг в красной зоне тоже гуляют в масочках (а так оно и есть - подавляющее большинство все же их носит - сужу правда по оранжевой зоне, Киеву) а кривай идет вверх (а иначе сфига ли красная зона а не к примеру зеленая)... то вопрос в эффективности масочек остается открытым))
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05.11.2020 10:07 Відповісти
Так он и так открытый. Ничем не подтверждённый развод лахоу для их самоуспокоения.
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05.11.2020 10:28 Відповісти
Я как раз думаю, что оно скорее вредно. Приводил тут доводы.
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05.11.2020 10:43 Відповісти
Какие карантины и какие масочки? Вы на улицу віходить пробовали?
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05.11.2020 13:56 Відповісти
Вакцини йок, нови дєржітєсь.
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05.11.2020 08:25 Відповісти
Тіпа юмар?
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05.11.2020 10:15 Відповісти
В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли - Цензор.НЕТ 1739
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05.11.2020 08:26 Відповісти
Можно использовать Фейсбук, телеграмм...для выборов и опросов. Наверное легко приспособить он лайн банкинг или Дия. Где диджитализация, 10 дней тусуете результаты. Всех перезаражали.
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05.11.2020 08:26 Відповісти
В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли - Цензор.НЕТ 8935
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05.11.2020 08:29 Відповісти
Всем кто голосовал за Зеленского будут выдавать гробы бесплатно.
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05.11.2020 08:36 Відповісти
А тех, кто не за него голосовал, закапывать будут в полиэтиленовых мешках.
Есть больше шансов воскреснуть - всё будет при тебе. В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 7327
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05.11.2020 08:44 Відповісти
ЗЕфанатам гробы бесплатно, а катафалк будет везти ЗЕлёное тело по новой антиковидной дороге
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05.11.2020 08:59 Відповісти
Не допусти Господи мучительно-долго здыхать от удушья среди бездушных "скафандров" больнички без присутствия близких...
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05.11.2020 08:36 Відповісти
Раньше надо было молится! Недопусти господи власти Зебилов! В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 3373
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05.11.2020 08:39 Відповісти
Плохо ты молился. В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 9790
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05.11.2020 08:45 Відповісти
И это спасло бы от ковид?! Та вы без Зе- ...
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05.11.2020 10:17 Відповісти
да кому нужен ваш коровавинус, лучше расскажите что там в США?
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05.11.2020 08:42 Відповісти
про США и Украину иди на кремлевские каналы
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05.11.2020 08:45 Відповісти
Теперь всё ясно....-> В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 7485 В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 9374
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05.11.2020 08:58 Відповісти
где ты берёшь смайлики которых тут не предлагается?
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05.11.2020 09:07 Відповісти
А я думал, ТЫумный и ТЫЗНАЕШЬ... В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 7304
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05.11.2020 09:31 Відповісти
ум от природы это НЕ ЗНАЧИТ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ.
неужели не хватает ума это понимать? В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 189
Дай ссылку на смайлы и не компосируй мои мозги
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05.11.2020 09:59 Відповісти
Напиши в поиске "смайлики gif".
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05.11.2020 10:10 Відповісти
В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 9523 спасибо, дружище
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05.11.2020 10:19 Відповісти
Та не за шо... В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 2979
Как вставлять разберёшься?
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05.11.2020 10:20 Відповісти
- попрошу прабабушку что бы научила...
- БАБУЛЯ ! ИДИ СЮДА ! СКОРЕЕ !
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05.11.2020 10:34 Відповісти
"Подсчёт" голосов. В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 9880
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05.11.2020 08:46 Відповісти
пцр плюс..температура выше 38.5..задыхаешься..сатурация 92..тогда госпитализируют..остальные лечатся дома
и да из больниц выписывают при малейших улучшениях..чтоб освобождать койки для новых прибывших
сегодня открылось новое отделение для больных на 20 коек
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05.11.2020 08:45 Відповісти
- начал задыхаться - только тогда звони в скорую которая приедет через 4 часа (на переферии через день) и даст справку что ты здох своею смертью. Так как в морг на скорой не повезут - плати за труповозку сам.
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05.11.2020 08:51 Відповісти
Ну, и как?
Труповозка приехала....
А ты заплатил?
Давай, колись.
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05.11.2020 08:57 Відповісти
В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 7554 - я сказал что заплачу когда приедем.
Они удрали и теперь я дома безвылазно...
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05.11.2020 09:10 Відповісти
Настораживает цифра выздоровевших. Стали раньше выписывать?
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05.11.2020 09:02 Відповісти
об этом уже и так говорилось, не нужен кислород иди лечись/долечивайся дома. освобождают места для тяжелых
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05.11.2020 09:13 Відповісти
Выписывают автоматом без теста через 2 недели после полож. результата, если ничего страшного не произошло.
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05.11.2020 11:11 Відповісти
да..и этот ****** пришел 2 года назад..когда безграмотное население орало какая разница...я была в шоке

Ми COVID просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун коли у нас були 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили.
Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції.
Ми просрали ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем.
А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення.
Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити.
Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем.это интрвью Богдана...найдете в ютуб..
а какая разница приедет к вам скорая или нет...какая разница получите вы лечение или нет
тут пишут смертность 4 проц..вы уверены? когда лично вы и ваши близкие попадут в эти 4 проц
а если вам повезет и вы выживете...умвас будут проблемы с поджелудочной..сосудами и тюд
меня счас сушит капитльно..надо купить глюкометр и измерять сахар..да и сосуды..хожу как пьяная..заносит..
да доктор сказал что при температуре если поднимется выше 38 тогда вызывать скорую и темп не сбивать

не сбивать..да если я б не сбила когда скорая ко мне не приехала и не начала судорожно искать лечение по интернету..

и когда я кричала что у меня ковид! крутили пальцем у виска
пошла к зав и меня отправили на ПЦРс
А потом пришел ПЦР...и все закрутилось..и те кто крутил пальцем у виска..присели
и да чтоб вы знали люди могут болет от 3 нед и до 6 нед..и умирать на разных этапах
я это пишу для тех кого может спасет мой негативный опыт ...
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05.11.2020 09:19 Відповісти
tZE
Хроника одного президента
05.11.2020 г.

Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день. Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными. Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
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05.11.2020 09:21 Відповісти
"смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета" - это про США, Испанию, Францию, ВБ, Польшу, Чехию и весь ЕС?
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05.11.2020 10:20 Відповісти
в наш час по всіх країнах спостерігаємо розумове послаблення серед людей, які при владі
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05.11.2020 11:55 Відповісти
Ничего не понимаю…
Год назад, ради прикола, заявился в маске в банк. Схватили. Намяли бока. Сдали в милицию. Сорвали маску. Оштрафовали.
Сегодня пришел в тот же банк без маски. Схватили. Намяли бока. Сдали в милицию. Надели маску. Оштрафовали.
Ничего не понимаю…
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05.11.2020 09:43 Відповісти
Якщо не виявляти, то не буде епідемії. Люди просто собі по домівках перехворіють цим грипом і на тому все скінчиться. Грип з різних вірусів - звичайне явище для людства і супроводжує його від часу виникнення. А такий розумово-недоумкуватий уряд треба відправити в кутузку.
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05.11.2020 11:53 Відповісти
Усі у світі дурні один ви у нас розумово-доумкуватий?
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05.11.2020 13:57 Відповісти
маловато будет. даешь 20 тыс!!! В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 4727
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05.11.2020 14:19 Відповісти
с сегодняшей даты запрещен вьезд украинцев в китай.
видимо всё очень плохо. или у них или у нас
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05.11.2020 15:50 Відповісти
 
 